Carmen Arrufat, la valenciana que ha triunfado en ‘Élite’

Su nombre es Carmen Arrufat, aunque desde el pasado 2022 los fans de "Élite" seguramente la recordarán como Sara, una 'influencer' que llegó a Las Encinas en la sexta temporada de esta serie. Durante estas tres temporadas, el papel de la actriz valenciana ha sido fundamental para el desarrollo de la ficción, que ha enganchado a miles de jóvenes. La propia Arrufat se considera una de las fans de esta historia, que no ha dejado indiferente a nadie. "Yo había visto todas las temporadas porque eran adolescentes que tenían mi edad y, por lo tanto, eran referentes que habían conseguido lo que yo deseaba", recuerda a Levante-EMV.

Antes de participar en esta ficción creada por Carlos Montero y Darío Madrona, la valenciana ya había debutado en la película La inocencia (2019), de la directora Lucía Alemany, por la cual fue nominada a los Premios Goya 2020 como mejor actriz revelación con sólo 16 años. Sin duda, la joven siempre tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación. "No sé cuál fue el momento en el que lo tuve claro, ya que quería ser actriz desde que tengo uso de razón. Era lo que deseaba, pero para mí era imposible", señala. Por eso, y tras recibir el papel protagonista por parte de Alemany, no era consciente de todo lo que iba a llegar. "Hasta que no vi la película seguía sin creer que podía dedicarme a esto", explica.

Arrufat se formó en la Escuela Municipal de Teatro de Castelló, ciudad que la vio nacer, y, posteriormente, estudió en la academia de interpretación Aula, Cine y Televisión. No obstante, la actriz lamenta que la mayoría de centros relacionados con este tipo de enseñanza se encuentran en las grandes ciudades. "Es injusto que te tengas que mover a otros lugares. Yo empecé a estudiar con 11 años y en Castelló era muy complicado, ya que en la escuela de teatro no había plazas y en los colegios no se realizaban actividades de interpretación", lamenta. Reivindica que "hace falta mayor apoyo, pero poco a poco se le está dando más atención y cuenta con más inversión".

Antes de interpretar a Sara, la joven participó en la película Nada será igual (2019) y las series "Diarios de la cuarentena" (2020), "HIT" (2020) y "Todos mienten" (2022). La valenciana recuerda con mucha emoción como ha sido participar en "Élite". "El papel me llegó tras tres pruebas. Primero hice una prueba general, pero no tenía mucha confianza porque había mucha gente. Hice el casting con Álex Pastrana (interpreta a Raúl, su pareja) y cuando salimos me dijo que seguro que estábamos dentro. Y así fue", recuerda.

La valenciana destaca que ha sido un proyecto que le ha cambiado la vida y con el que ha aprendido mucho. A pesar de su juventud, Arrufat tiene las ideas muy claras. Ha tenido que dejar atrás otras cosas que sus amigos sí que han podido hacer. Sin embargo, en sus palabras, "no cambio nada. Me siento afortunada y estoy muy feliz. Ha venido cosas muy bonitas, y también ha habido sacrificios, pero no lo cambiaría".

Defensora de 'la terreta'

Arrufat aprovecha cualquier ocasión para regresa a la Comunitat Valenciana. "Soy muy valenciana y me encanta 'la terreta'", reconoce la joven, quien se siente "afortunada de haber nacido al lado del Mediterráneo, con su clima, la comida, el idioma y nuestros pueblos".

La actriz se considera una persona muy inquieta, que utiliza su tiempo libre para estudiar Humanidades, leer, ir al cine, hacer deporte o viajar. Su último viaje ha sido a Asia, donde ha realizado un voluntariado.

