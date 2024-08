La dansa valenciana s’estrena a la fira alemana Tanzmesse

Huit companyies de dansa de la Comunitat Valenciana i representants de l’Associació Valenciana d’Empreses de Dansa (AVED) seran presents en la fira alemanya Tanzmesse, que se celebra a Düsseldorf del 28 al 31 d’agost. Es tracta de la fira més rellevant d’Europa en el sector de la dansa contemporània i una de les més importants a nivell internacional.

Va ser fundada a 1994 concentrant-se principalment en la comercialització i distribució de produccions de dansa en els seus anys de fundació. Però, a poc a poc es va anar convertint en el lloc de trobada internacional més important per a la dansa contemporània.

Avui en dia, el focus principal està posat en la creació de xarxa entre professionals de la dansa i l’intercanvi de coneixements. Aquesta se celebra cada dos anys i acull a més de 1.500 expositors i visitants internacionals que proposen un ampli ventall d’activitats destinada a professionals, prescriptors, programadors i agents.

La selecció s’ha portat a terme mitjançant una convocatòria oberta a totes les companyes de dansa valenciana, la majoria associades a AVED. Tanmateix estava dirigida a aquelles que ja comptaren amb una obra que pogueren promocionar amb la fi que «les seleccionades pogueren aprofitar l’esdeveniment», segons explica Mónica Payá, tècnica especialista del sector Cultures creatives i start ups de Ivace+i Internacional. Hi participen: Producciones Bucles, Fil d’Arena, Eyas Dance Project, Taiat Dansa, Otra Dansa, Dakiri Arts, Mauricio Pérez Fayos i, Paula Serrano.

L’objectiu d’aquesta participació organitzada per Ivace+i Internacional és facilitar contactes a les companyies perquè puguen ser conegudes pels responsables de la programació de teatres i festivals de diferents ciutats per a donar suport a la internacionalització dels sectors culturals i artístics del territori valencià. Ivace porta treballant onze anys amb el sector de la dansa a València, però és la primera vegada que donen el pas de portar a les empreses fora. És a dir, la primera volta que les companyes van reagrupades de la mà de la Generalitat Valenciana. Abans, l’organització havia portat a terme a la ciutat una «missió inversa», que tal com apunten, consiteix a convidar en el context de Dansa València a programadors internacionals per a què coneguen a les companyes valencianes, amb l’objectiu de ser programades en altres països.

En aquest sentit, la directora general d’Emprenedoria i Internacionalització, Ester Olivas, ha assenyalat que «volem ampliar la nostra aposta per la promoció exterior del sector amb l’organització, per primera vegada, d’una participació agrupada de companyies de dansa de la Comunitat en una fira internacional», ja que, en les seves paraules, «és un dels millors aparadors per a presentar la seva oferta». A més, de ser una «oportunitat per promoure l’intercanvi entre companyes perquè puguen donar-se coproduccions internacionals i que es porten a terme noves obres», assenyala Payá.

Així, durant el certamen, Ivace+i Internacional ha previst la celebració d’una sèrie d’activitats per a promoure els contactes entre les companyies participants i els professionals que assisteixin a l’esdeveniment.