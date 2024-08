El valenciano Enrique Arce es el primer actor en llevar el ‘acento español’ al cine árabe

Enrique Arce da un paso más en su carrera. Tras dar vida a Arturo Román en «La casa de papel» - «La serie que nos ha abierto a todos al mundo. El que diga lo contrario, miente», asegura-y dar el salto a Hollywood para compartir pantalla con Jennifer Aniston y Adam Sandler en Criminales a la vista y con Kate Winslet y Marion Cotillard en Lee , el valenciano se convierte en el primer actor español en llegar a la gran pantalla en Oriente Medio, hito que a su juicio abre una veta de cooperación entre el cine árabe y europeo. Arce (8 de octubre de 1972) protagonizará la comedia egipcia La cosecha del caqui (Mosem Hasad al Kaka, en árabe) . «Mola mucho ser el primero», apunta, porque, justifica, «si va bien, fuiste el primero, y si va mal, nadie se entera», lanza con humor.

Reparto de la comedia egipcia «La cosecha del caqui» / Efe

Arce dará vida en esta comedia egipcia al cabecilla de una mafia española, ‘el Goliador’, un papel de «antagonista entrañable» y un reto diferente para el actor que, pese a ello, lo ha hecho con gusto, ya que la obra, al estilo «de una comedia de los 90» le ha permitido «jugar más y exagerar las cosas».

Cine árabe

«Creo que el cine egipcio puede llegar a ser global», afirma desde El Cairo, tras mostrar su asombro por la calidad y el talento que se encontró en la industria local. «El cine español no se comparaba con el americano, y ahora, en algunas cosas, les damos ‘sopas’. Entonces, ¿por qué no puede pasar lo mismo con el cine árabe?», comparó durante la presentación de la comedia. «Cuando se establezcan esos vínculos que nosotros establecimos con los americanos y dejen de tener ese vértigo, como nosotros lo dejamos, van a normalizarse estas colaboraciones. No lo digo por quedar bien, pero los árabes son muy buenos», asegura el actor que clama por abrir la cooperación entre industrias.

Inmerso en el rodaje de grandes producciones como «El refugio atómico», la nueva serie de Álex Pina, creador de «La casa de papel»; y «Matices», un «thriller» de terror que protagonizará junto a Maxi Iglesias y Luis Tosar, Arce cree que La cosecha del caqui define a la perfección la esencia del cine egipcio, donde los actores tienen una «tendencia natural» hacia la comedia, un entorno ideal para Arce, quien prevé que la película será un éxito entre la comunidad de habla árabe.