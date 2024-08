Nova programació del Teatre El Raval per a l’alumnat de totes les edats

S’acosta setembre i, amb la fi de l’estiu, comença un nou curs escolar. Les activitats que l’alumnat realitza fora de l’aula són fonamentals per al seu aprenentatge i també per al seu desenvolupament com a persones, ja que són ferramentes motivadores i suposen una oportunitat única per a treballar continguts que no tenen cabuda al currículum escolar. Per això, cal organitzar-les amb temps.

Entre les tantes possibilitats que oferix la Comunitat Valenciana, el cinema i el teatre són dos disciplines artístiques que aporten nombrosos beneficis al context escolar. D'això saben molt al Teatre del Raval de Gandia, que enceten ara una programació diversa amb tot un ventall d'espectacles i activitats per a gaudir d’una experiència única.

Campanya escolar 24/25

La campanya escolar del Teatre del Raval està pensada per a l’alumnat de totes les edats, és a dir, des d’Infantil fins a Batxillerat i Formació Professional. Teatre d'objectes, dansa, teatre d'ombres, cinema i molt més, completen un calendari que pretén acostar la cultura als més joves. Es pot consultar tota la programació i inscriure’s en les activitats a la pàgina web de l’espai.

A més a més, l’espai permet treballar en profunditat tots els continguts a les aules, abans i després de viure l’experiència al teatre, a través de les guies pedagògiques disponibles a la pàgina web, amb una fitxa d’activitats per a cada espectacle, i les trobades amb els artistes i les companyies al finalitzar l’última funció.

Infantil i primària

Per als més menuts, el calendari comença del 14 al 17 d'octubre, amb Mentida Podrida, de Cal Teatre (Catalunya), un espectacle que proposa una reflexió sobre la mentida i la veritat a partir de la història d'un xiquet que rebutja la realitat. Del 21 al 25 d'octubre, serà el torn d’H2O, de Diàlegs d'art (Illes Balears), un espectacle familiar, poètic i visual, que vol educar en valors d'ecologia, reforçant les idees de reciclar, reutilitzar i reduir els plàstics que consumim diàriament.

Alumnat i professorat a les portes del Teatre El Raval. / ED

Pel que fa al 7 i 8 de novembre, l’alumnat podrà gaudir del cinema d’animació amb d’Oink Oink, de Mascha Halberstad (Països Baixos), una història que crida a reflexionar sobre els drets dels animals i la cara fosca de la indústria dels aliments. I del 27 al 29 de novembre estarà disponible el teatre d’objectes Vacío, de La Rous Teatro, una crida a l'acció de mares, pares, educadors, professionals de la salut mental i principalment una picada d'ullet a la joventut perquè senta i sàpiga que no està sola.

Per a tancar l’any, del 16 al 20 de desembre, estarà Croma, una història dibuixada, de L'Horta Teatre, que proposa, de manera poètica i suggeridora, una narrativa escènica habitada pel realisme màgic que sorgeix del paisatge quotidià. I per a donar la benvinguda a 2025, del 6 al 12 de febrer, La botigueta dels contes, de Cashalada, que pretén desenvolupar les capacitats de l’escolta activa de l'alumnat, educar en valors mitjançant la música fomentant la paciència, la inclusió i les actituds de respecte cap als altres.

Consulta el calendari de la campanya escolar 2024/2025. / ED

El calendari finalitza amb Noves historietes medievals, de Pot de Plom, el 27 i 28 de febrer, on la rondalla esdevé un material extraordinari per alimentar l'imaginari dels alumnes; i Carnaval animal, de Luz, Micro y Punto, del 5 al 9 de maig, que treballa valors de convivència, respecte i amabilitat, posant el focus en les relacions d'amistat.

ESO, Batxillerat i FP

Per als nivells d’ESO, Batxillerat i FP, estarà disponible del 27 al 29 de novembre el teatre d’objectes Vacío, de La Rous Teatro, una crida a l'acció de mares, pares, educadors, professionals de la salut mental i principalment una picada d'ullet a la joventut perquè senta i sàpiga que no està sola.

Del 28 al 31 de gener, Curial i Güelfa, de Bambalina Teatre Practicable, que fa èmfasi en els diàlegs que mostren els conflictes entre personatges i exposen una concepció humanística de gran riquesa i profunditat. Del 27 i 28 de febrer, l’alumnat podrà gaudir de Noves historietes medievals, de Pot de Plom, on la rondalla esdevé un material extraordinari per alimentar l'imaginari dels alumnes.

Quant al cinema, destaquen Gagarine, de Fanny Liatard i Jérémy Trouilh (França), el 15 d’abril, una poderosa història que parla de la lluita de classe, el racisme i la imaginació, que permet al públic compartir els somnis d'espai i ingravidesa de Youri. La zona de interés, de Jonathan Glazer (Anglaterra), el 16 d’abril, que mostra la desídia i l'horror de l'holocaust des d'una perspectiva memorialista i quotidiana que no deixa indiferent a l'espectador. I El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font (Catalunya), el 17 d'abril, nominada a 5 premis Goya en 2023.

Les activitats complementàries

A banda dels espectacles, són especialment interessants les activitats complementàries que el Teatre del Raval ofereix. De 6 a 12 anys, es pot concertar la Passejada ambiental pel riu Serpis, que es desenvolupa a l’aire lliure i amb l’objectiu de posar en valor el paper mediambiental i històric d’aquest riu, mitjançant el joc.

També s’organitza l’experiència Museu a cel obert, un recorregut pels grafitis del carrer Sant Ramon on l’alumnat podrà deixar la seua empremta. Per la seua banda, Desfem l’Oblit consisteix en visites guiades als edificis més emblemàtics de la Segona República i als refugis antiaeris del Prado i Peixateria.

Per últim, l’espai compta amb l’activitat, P&P Estació espacial, espectacle interactiu de la Companyia Sonora que convida a l’acció a través del joc, l’experimentació sensorial i els instruments musicals creats amb materials reciclats.