La Regidoria d'Acció Cultural destinarà 24.000 euros per a ampliar l'oferta de les Biblioteques Municipals

L'Ajuntament invertirà 24.000 euros per a ampliar l'oferta pública de llibres, a través de la contractació de subministrament de material bibliogràfic, destinat a les 32 Biblioteques Municipals de la ciutat i a la Biblioteca Històrica Municipal. El contracte es dividirà en dos lots, el primer dirigit a renovar i actualitzar els fons per al públic adult, per un total de 14.000 euros, i el segon per als fons infantil i juvenil, per valor de 10.000 euros.

Amb l'objectiu d'afavorir l'accés a la cultura de tota la ciutadania, les Biblioteques Municipals ofereixen el préstec per a consulta i lectura de llibres de diverses matèries, dirigits a tots els públics. Pel que, per a oferir este servici en les millors condicions, és necessària la renovació i ampliació dels fons bibliogràfics.

El primer lot, pensat per a majors de 14 anys, comprén tant literatura de creació (novel·la, poesia i teatre) com llibres de no-ficció, que abasten totes les branques del saber cientificotècnic, amb especial atenció a temes com igualtat, LGTBI, Lectura fàcil, lletra gran, etc. També inclou còmics, historietes gràfiques o novel·la gràfica, així com àlbums il·lustrats. El segon lot, d'altra banda, inclou llibres enfocats a infàncies de 0 a 13 anys inclusivament, que integren tots els gèneres literaris i branques del saber.

Actualment, està obert el procés de licitació, per la qual cosa qualsevol entitat interessada pot presentar la seua sol·licitud, via electrònica, fins al 9 de setembre, inclòs este dia. Per a això, s'han establit dos criteris d'adjudicació, amb els quals es pretén seleccionar l'oferta que tinga una millor relació qualitat-preu.

En este sentit, s'atendrà al percentatge de reducció sobre el preu fix de cada llibre (60 punts) i a la reducció del termini de lliurament de comandes de fons (40 punts). Una vegada adjudicat el contracte, l'empresa seleccionada tindrà un termini d'execució de 45 dies, durant els quals es podran realitzar un màxim de 5 comandes per lot.