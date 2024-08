El nuevo Circuit Cultural Valencià llega a menos municipios

El Circuit Cultural Valencià sólo llegará a 75 municipios frente a las 90 poblaciones alcanzadas con el anterior modelo. Esto supone un descenso de 15 localidades respecto a la anterior edición, como se recoge en la resolución del listado definitivo de municipios admitidos en este programa que se ha hecho pública durante los últimos días. Concretamente, estas cifras demuestran que la nueva propuesta llevada a cabo hace unos meses por la Conselleria de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de la Comunitat Valenciana no cumple con las promesas hechas. La propia conselleria reconocía en un comunicado que "este modelo iba a llegar a más municipios que con el sistema anterior. La Comunitat Valenciana tiene 542 municipios, la anterior programación del Circuit Cultural Valencià solo llegaba a 90, dejando fuera a 452 localidades". Sin embargo, el sector de las artes escénicas no sólo no ha llegado a más municipios, sino que se ha producido una bajada del 16 % respecto a la anterior edición.

Los gestores culturales lamentan el descenso de municipios adheridos y la precipitación de los acontecimientos, ya que el IVC abrió el plazo para esta adhesión el 10 de julio, por lo que los ayuntamientos sólo tenían hasta el día 28 para formalizar su participación en el Circuit. "El descenso de participación se debe a la precipitación del nuevo modelo, ya que se sacó a principios de julio, que mucha gente está de vacaciones", ha señalado Jordi Verdú, portavoz de los gestores culturales. Añade que se trata de "un modelo confuso, que ha generado muchas dudas, ya que llevar a cabo cambios a mitad de año no es una solución". Por otra parte, el portavoz reconoce que "era imposible llegar a todos los municipios porque no hay suficiente presupuesto para alcanzar a tantos".

Además, en la resolución aparece un apartado con un listado de admitidos provisionalmente, que recoge a quince municipios y que ha generado dudas e incertidumbre entre el sector. "Falta claridad porque no entendemos qué quiere decir, qué criterios van a seguir o si estas localidades van a tener que aportar alguna cantidad porque se ha terminado el presupuesto", explica. En este sentido, lamentan la falta de "comunicación con la entidad".

Requisitos

Por su parte, la Asociación de Empresas de Artes Escénicas del País Valencià (AVETID) también se suma a este malestar. Relacionan la ausencia de municipios con el nuevo modelo impuesto, en el que se han introducido algunos cambios. Entre otros, para solicitar la adhesión al programa figura disponer de espacios escénicos de propiedad o gestión municipal; contar con personal técnico de apoyo y coordinación; o disponer de los materiales necesarios en función del tipo de espectáculo. "Hay municipios pequeños que no pueden disponer de estos requisitos. Hace falta un apoyo a nivel de infraestructuras para que puedan participar", explica Joanfran Rozalen, portavoz de AVETID.

Comité Escèniques, asociación de creadores y creadoras de artes escénicas, también se opone a este nuevo modelo, ya que, como reconocían en un comunicado emitido hace unas semanas, este "ahonda aún más en la precariedad y en la falta de transparencia, debido a la creación de un catálogo de espectáculos sin especificar los criterios de selección de los mismos y sin contar ni con los gestores culturales ni con las artistas para su elaboración".

Verdú reconoce que la gestión de este nuevo modelo se ha caracterizado por "la falta de transparencia y comunicación". Sin embargo, agradece que, tras los cambios realizados en la Conselleria de Cultura durante las últimas semanas después de que se llevase a cabo la salida de Vox del Consell, los nuevos miembros "se han comprometido a escucharnos". "Estamos preparando un documento con nuestras propuestas, ya que llegar a un consenso supone un beneficio para las artes escénicas", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo