Una mierda de tío

Te levantabas de madrugada. Tendrías catorce, quince años. O menos. Toda la familia moviéndose por la casa. Había que salir. El tren no esperaría si no llegabais a tiempo. El destino final: las campiñas francesas del sur. La vendimia. La recogida de fruta y hortalizas. El apaño de un tejado o el baño de la casa de los patronos que perdía agua por la pila o una tubería empotrada en la pared. El pueblo se quedaba vacío en esos meses. Había que buscarse la vida lejos. Decían que aquí eran tiempos de prosperidad, pero la verdad es que había poca comida para llenar tantas tripas juntas

Se cumplían los años cincuenta y empezaban los sesenta. Estaban a punto de llegar los Beatles. Quiénes eran esos. Nadie lo sabía. A ti te daba igual. Sabías que los Beatles no te darían de comer. Trabajar desde la mañana a la noche en los campos franceses, eso sí. Todo el pueblo a Francia. Ganar un jornal mejor que el del monte. Ahorrar para dar la señal de un piso en las afueras de la capital. En València la estación del Norte era como un país lleno de sueños. Hombres, mujeres, críos y crías asomados a las ventanillas del tren. El traqueteo sobre las vías no te dejaba dormir. Pero al final te vencía el cansancio y te despertabas en Port Bou para cambiar de tren. Ya cerca de la frontera. Una vida distinta. A eso te ibas con tu familia al extranjero. A eso te irías durante muchos años para tener algo de comer que no fueran los mocos. A buscar una vida mejor que la que tenías en el pueblo. En alguna foto estás tú con un grupo de chicos y chicas una tarde de verbena. A veces el amor también ayudaba a olvidar el hambre.

“Tener hambre es la cosa primera que se aprende”

De eso se sabía mucho en aquel tiempo. Aunque no hubieras leído los poemas de Miguel Hernández: “Tener hambre es la cosa primera que se aprende”. En los campos franceses trabajabas sin contar las horas. En la misma casa vivíais medio pueblo. En una habitación, una familia entera. Dos mitades separadas por una sábana colgada de una cuerda. En un lado las mujeres, los hombres en el otro. Por las tardes, antes de la cena, los hombres iban al bar. Cerveza. Pastís. Un vaso de vino barato. Nada de lujos. Las mujeres en casa, para que la cena no se retrasara porque al día siguiente tocaba levantarse antes de que el sol entrara por la ventana. En una de las habitaciones que daba a la calle, alguien había taponado con un trapo la rotura de un cristal. Uno de tus mejores amigos era marroquí. Negro como un bollo de chocolate, le decías. Y él te contestaba, medio riéndose: aquí todos somos negros. Sabías lo que quería decir: la pobreza no es buena cosa, tengas el color de piel que tengas. Si eres rico todo es diferente, como los futbolistas famosos que da igual que sean blancos, negros o amarillos. El dinero no tiene color. Todo eso lo sabrías luego, mucho después de que se acabaran los viajes franceses. Hace más de sesenta años que no sabes nada de tu amigo africano.

Ahora nadie quiere saber nada de aquel tiempo. Tú has olvidado lo que eras. Más pobre que las ratas. Y cuando alguien olvida lo que fue es que no sabe quién es ahora. Ya ves: ahora te veo gritar como un energúmeno contra quienes vienen a buscar una vida como la que tú buscabas con tu familia lejos del pueblo. Dices que vienen a vender droga, a violar a tus nietas, a quitarles el trabajo a los españoles de verdad. Dices esa barbaridad porque te crees todas las mentiras que vomitan esos malajes por las redes sociales y algunos periódicos y a lo mejor tú mismo te has convertido en uno de ellos. Esa gente viene a lo mismo que tú ibas a Francia: busca una vida distinta a la que viven en sus países donde sólo habitan la miseria o el terror de la represión política. Quieren trabajar y si lo consiguen se ocupan de los trabajos que nadie quiere, ni más ni menos lo mismo que hacías tú en aquellos viajes. Ibas a hacer en Francia el trabajo que no querían hacer los franceses. Eras un puto emigrante y ahora te crees el rey del mambo y hasta te gustaría recibir con la escopeta cargada a quienes son como aquel amigo tuyo de Marruecos, cuando te decía que tú y él erais lo mismo, igual de negros, igual de pringaos, igual de buscadores de una vida mejor lejos del hambre.

Te has convertido en uno más de los del odio a los inmigrantes. Disfrutas viendo cómo tus nietos y muchos de sus amigos se apuntan a los del grupo de las escopetas esperando que lleguen las barcas de papel a nuestras playas. Al menos tus viajes no eran peligrosos. Ahora el mar se traga los sueños que tú también tenías cuando salías del pueblo y al rato te subías a un tren en la estación del Norte para trabajar en las campiñas francesas del sur. Ahora te importan un pito aquellos sueños. Lo único que tienes es un maldito resentimiento contra quienes vienen a buscar un sitio en sus fantasiosas islas del tesoro. Eres una mierda de tío, ¿sabes? Eso es lo que eres. Una mierda de tío.