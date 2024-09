Bibliotecas, teatros o pódcast, al alcance con un sólo 'click'

TikTok, Youtube, Instagram o Spotify seguramente serán las aplicaciones más usadas en cualquier teléfono, sobre todo entre la generación más joven. Concretamente, en 2023 cada español utilizó sus dispositivos móviles una media de 3,64 horas. Según la última encuesta de Statista (un portal de estadística que pone al alcance de los usuarios datos relevantes que proceden de estudios de mercado y de opinión), durante este 2024 el 32 % de los usuarios ha accedido a TikTok diariamente, mientras que un 35 % utiliza Instagram cada día y el 31,7 % ha hecho uso de Spotify. Sin duda, el consumo del ocio y el entretenimiento ha cambiado durante los últimos años. Ahora las bibliotecas, las representaciones teatrales o los programas radiofónicos ya no necesitan un espacio físico, ya que pueden llegar a mucha más gente a través de estas plataformas. En este sentido, cualquier usuario puede acceder a cualquier formato cultural con un sólo 'click'.

Por eso, muchos jóvenes no sólo apuestan por consumir la cultura a través de estas aplicaciones, sino que también aprovechan para crear su propio espacio en el que indagar en sus curiosidades. En muchos casos, la pandemia se convirtió en un punto de inflexión para desarrollar estos formatos. Es el caso de Lourdes Frasquet y Quim Ruiz, que han puesto en marcha el podcast "Gent Ràndom", al cual se puede acceder a través de Spotify. En él, ambos profesores abordan una vez al mes temas literarios destinados a todos los públicos. "Nos dimos cuenta que en la Comunitat Valenciana no había ningún programa con estas características, por lo que creíamos que era una buena apuesta", reconocen. A través de charlas cotidianas y experiencia concretas indagan en libros o autores. "Hablamos de literatura a través de un tema en concreto o conversamos con personas que hayan vivido situaciones similares, ya que los libros nos permiten entender la vida", reivindican.

Sin embargo, ellos no son los únicos que han apostado por este formato radiofónico, que cada día va ganando más adeptos. Según los datos de Digital News Report España 2023, desarrollado por la Universidad de Navarra, España lidera la escucha de pódcast en Europa con un 45 % frente al 36 % de media del resto de países. Según este estudio, el consumo se extiende entre los menores de 44 años, ya que el 56 % consume este formato, cifra que sube al 70 % entre los menores de 24 años.

El objetivo de estas plataformas es claro. "Acercar la cultura a través de otros formatos". Así lo explica el valenciano Cristian Hernández, creador del programa "El dolcet pal café". En el pódcast los cuatro miembros -cada uno está especializado en una disciplina- abordan la cultura de la década de los 90. "Vimos que se hacía mucho contenido en torno a la nostalgia de esa década, pero no se hacía en valenciano y desde una perspectiva LGTBIQ+", señalan. En cada capítulo, que se emite cada quince días desde el pasado 2022, se habla sobre personajes culturales valencianos o citas culturales de la época.

Múltiples formatos

Aunque el pódcast ha ganado protagonismo, no es el único canal a través del cual se divulga la cultura. Los vídeos de Youtube o TikTok han cobrado especial protagonismo entre los más jóvenes. La booktuber valenciana Andrea Just difunde el contenido de los libros que lee a través de estas plataformas. "Siempre he leído mucho, por lo que creí que era una buena opción para poder hablar sobre alguna curiosidad, el contenido o los personajes de las obras", afirma. Ella intenta subir al menos un vídeo a la semana. "SI me gusta el libro, le dedico más tiempo y vídeos. Si no me gusta, intento abordar alguna curiosidad o lo que más me ha llamado la atención", añade. Esta joven de 28 años, que está estudiando un máster sobre la edición editorial infantil y juvenil, reconoce que "es una buena herramienta para impulsar la cultura, aunque se debe divulgar a través de vídeos cortos porque la gente se desconcentra".

En este sentido, el profesor catedrático del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat de València y autor del libro El consumo de servicios culturales, Manuel Cuadrado, señala que "el papel de las redes sociales en el consumo de actividades culturales, como la asistencia al teatro o a un centro cultural, está adquiriendo cada vez más relevancia". Por ello, reivindica la importancia de los medios familiares como "fuente de transmisión de información".

