Lenin Busquets se lanza a la conquista de América

Fue premio “Promesa de la cocina valenciana” por Levante-emv y había posicionado el restaurante Abiss como un imprescindible entre la alta cocina valenciana. Pero la propiedad decidió cambiar de concepto: adiós a la cocina creativa para entregarse a una fórmula mucho más comercial con las brasas y el arroz como epicentro de la carta. Lenin se desvinculó de esa nueva propuesta que nada tenía que ver con en él. Desde entonces le llovieron ofertas que rechazó por que, aunque algunas le seducían, ninguna le pareció suficientemente sólida como para que tuviera garantías de futuro. Sólo una oferta, llegada de Estados Unidos, le ha seducido. Ignacio Torrás, propietario de Tricon Energy (empresa de gran envergadura localizada en Estados Unidos y dedica al sector químico) convenció a Lenin Busquets para lanzar una nueva línea de hostelería.

No es la primera iniciativa de Torrás en la hostelería, pero sí la más ambiciosa. El empresario español ya posee dos restaurantes de cocina española en Houston (uno de cocina tradicional y otro de tapas informales) así como una asociación con el Rocambolesc de los hermanos Roca enmarcada dentro de un proyecto sin ánimo de lucro en favor de las personas con autismo.

El restaurante que dirigirá Lenin Busquets se abrirá en Dallas, en una casa victoriana de los años 20 en el exclusivo barrio de Uptown. El proyecto parte con una inversión millonaria que demuestra la ambición y la confianza con la que el inversor afronta el proyecto. Lenin desarrollará una línea personal dedicada a la cocina contemporánea española, con total libertad, con creatividad y con sello propio. “La propuesta era tan seductora profesional y económicamente que no he podido decir que no”, afirma Lenin con ilusión. No habrá menú degustación, sino carta, y un equipo de 12 personas que se dividirá en dos brigadas: una de producción que trabaja de 7:00 a 15:00 y otra de servicio que trabaja de 15:00 a cierre para ofrecer un único servicio de cenas cada día.

Busquets emigra con su pareja, quien asumirá el papel de jefa de producción: una garantía de estabilidad y una muestra de que Lenin va a por todas con el proyecto. Sin embargo, abandona una línea de trabajo con la que estaba muy comprometido. En palabras del propio Busquets “lo que más pena me da es tener que abandonar el trabajo en el que andaba inmerso. Me sentía muy orgulloso poniendo al día las raíces valencianas, pero sé que tendré dar un giro y buscar nuevos caminos”.