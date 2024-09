"'El método Farrer' pretende encontrar a nuestro niño herido para relativizar los problemas"

"En el cine echaba en falta este tipo de historias documentales que se explican en tono de cuento y que van más allá de la fantasía a la que estamos acostumbrados en las películas". Tras esta reflexión, la directora valenciana Esther Morente se puso manos a la obra para iniciar el rodaje del largometraje documental El método Farrer, de la productora valenciana Sunrise Pictures, que llegó el pasado viernes 30 de agosto a las salas de cine en España. Anteriormente, esta historia fue presentada en la selección oficial del Atlántida Mallorca Film Fest, el Festival DocsValència donde recibió los premios "Mirades" y del "Público" y, además, ha sido elegida para el próximo DocsMX Ciudad de México.

A lo largo del documental, la valenciana, que es la primera vez que se pone al frente de una dirección, indaga en la labor de Bruce Farrer, un profesor de instituto de la pequeña localidad de Fort Qu'appelle, que desde hace 27 años encarga a sus alumnos y alumnas que se escriban una carta en la que expliquen cómo imaginan su vida dentro de veinte años. El propio profesor conserva todas esas cartas para devolvérselas una vez pasado ese período de tiempo.

La directora leyó esta historia que aparecía en un periódico americano. "Estaba buscando información sobre cartas que no llegaban a su destino y me encontré con esta historia", recuerda. Tal fue su fascinación que la propia Morente decidió buscar el contacto de este profesor para ponerse en contacto con él. Descubrió su perfil en Facebook y decidió enviarle un mensaje sin ninguna esperanza. "A los pocos minutos me contestó que estaba muy interesado", afirma.

Tras cinco años de contactos y rodaje, este documental ve por fin la luz. En él se muestra el impacto que produce en sus destinatarios esta labor del profesor canadiense y, a su vez, elabora una sorprendente reflexión sobre la memoria y el niño que todos llevan dentro. Por eso, el espectador no sólo se adentra en el viaje del profesor y el alumnado, sino que también es testigo del final de esta labor. "Es una historia que te invita a hacer un alto en el camino, cambiar el foco y mirar hacia adentro para tomar decisiones. Por eso, el espectador se verá reflejado en la historia. Me gustaría que fueran compasivos y vieran a su niño herido para relativizar los problemas", concluye.

Herramienta educativa

La directora inició el rodaje de este documental el pasado 29 de junio de 2023 en Canadá pasando por Fort Qu´appelle y Regina en la provincia de Saskatchewan y por otras zonas como Banff y Calgary en la provincia de Alberta. Tras grabar varias entrevistas en estos parajes durante cerca de veinte días, el equipo terminó el trabajo en València, donde se grabaron algunos imágenes de recurso y se llevaron a cabo algunos efectos especiales.

Agradece la implicación no sólo de su equipo, sino del propio Farrer y el alumnado que participa en el documental. Además, espera que muchos colegios también lleven a cabo esta iniciativa. "El cine puede ser una herramienta educativa. Ojalá los colegios proyecten esta película y lleven a cabo este tipo de iniciativas", concluye.

