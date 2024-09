Verano de himnos

Admitirán que hemos tenido un verano divertido, con mucho esperpento. Que si la viruela del mono, que si la desaparición de Puigdemont, Francisco cantando el Himne Regional en un festival de bakalas, el break dance como disciplina olímpica. Yo mismo comencé las vacaciones con una demencial experiencia de 48 horas en un glamping que no se la deseo ni al mismísimo Netanyahu en un día de asesinar mucho. Salí vivo de milagro, pero muy tocado. Por eso a la vuelta, en una gastroscopia, un chute de Propofol me dejó al borde de la reacción psicótica, atado a la camilla, despotricando en el pasillo del hospital contra el fascismo, U2, Depeche Mode y Coldplay. Mejor se lo pasó la señora que me precedía en la intervención, que en su colocón decía haber recibido una medalla de oro en las olimpíadas de París por un espectacular salto de trampolín.

Verano de Eurocopa y Olimpiadas, de efusividades patrióticas, de himnos y banderas. También de mala educación, de faltas de respeto y de manipulación política. Los futbolistas campeones y sus seguidores, clamando en masa por la españolidad de Gibraltar y burlándose o despreciando a ciertas instituciones del Estado. Fulanos que en las redes sociales se ponen a los pies de don Rafael Nadal Parera para, seguidamente, insultar a una jugadora de waterpolo con una medalla de oro en el pecho llamándola ‘gorda’ y otras lindezas por el estilo. Española también, sí: Paula Leitón.

Tiempo de banalización de símbolos, imagino que importantes para algunos. La bandera española con el toro de Osborne, con el emblema de algún equipo de fútbol o con el escudo constitucional extirpado, afeando a la Corona su inacción ante esta España que se rompe. Estupidez y fanatismo para ensuciar y corromper los emblemas que supuestamente aman. En la Comunitat Valenciana, el himne a toda hora utilizado durante años como arma reveladora de rojos y catalanistas, que por lo visto lo escuchaban y se descomponían como vampiros al sol. En un certamen de bandas de música a una leoparda del ensanche, bien de laca y colorao, le hacía perla la neurona porque una agrupación no terminó con la pieza del maestro Serrano. Señora, no veo al president de la Generalitat con la Real Senyera a cuestas, ni a la Geperudeta, ni a la Fallera Mayor. Tampoco será preciso tocarlo. ¡Comunistes!

Lo de Francisco en el Medusa augurando nuevas colaboraciones con DJ Wade, estupendo. Subidón, subidón. Como el chaval es sevillano pueden empezar con una versión tecno del himno de Andalucía. En la película “La Lola se va a los puertos”, Rocío Jurado lo cantó apoyada en un piano, sobrecogedora pidiendo tierra y libertad. Igual soy yo el que se pasa de formal e intransigente. Queen utilizaban el británico para cerrar sus conciertos mientras Freddie Mercury se disfrazaba de soberana con una corona y una capa de armiño. Jimi Hendrix, en Woodstock, elevó a categoría de objeto de arte pop “The Star-Spangled Banner”. En Estados Unidos se usa al inicio de un sinfín de celebraciones cotidianas y de competiciones deportivas, pero allí es que se quieren mucho y tampoco ven como una afrenta imperdonable que alguien lo destroce como hicieron Steve Tyler, Christina Aguilera o Fergie.

versiones y denuncias

La derecha argentina más conservadora (siempre los mismos) no soportó que el bueno de Charly García versioneara su himno nacional y hubo denuncias, intentos de censura y procesos judiciales porque lo consideraban ofensivo. A mí me parece dignísimo, sobre todo comparado con lo que Marta Sánchez hizo con el nuestro. En su descargo diré que la empresa era complicada, porque eso de poner de acuerdo a los españoles viene siendo imposible desde Atapuerca. Los suizos, en uno de sus alardes de racionalidad y respeto tienen el suyo por cuadruplicado, misma música pero letras diferentes, una en cada idioma de los cuatro oficiales en la Confederación: francés, italiano, alemán y romanche. Imagínense aquí algo parecido, qué risa.

Yo, como himno nacional, me quedo con “Un buen día” de Los Planetas, que nos representa como pocas canciones. Indolencia, odio cainita, regocijo por la desgracia del contrario, una siesta larga, un partido de fútbol en el que vomitar toda nuestra inquina, peregrinación por bares y, bien entrada la madrugada, atiborrarse de farlopa para rematar la jugada. Que los españoles somos muy españoles y mucho españoles, que dijo aquel pobre hombre.