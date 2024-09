«Nocturnos» se suma al «boom» del cómic valenciano

El cómic valenciano es una referencia y el espejo donde otros se miran. Un sector que está de enhorabuena y viviendo en uno de sus mejores momentos. Visto el catálogo y las novedades del año parece algo obvio a simple vista, pero cuando alguna de estas afirmaciones la hace alguién que conoce el sector desde dentro estas valoraciones cobran mucha más importancia. Y en esta ocasión, quién lo hace, es Laura Pérez, una de las autoras valencianas con más nombre internacional. Autora que, estos días, presenta su última obra «Nocturnos». Ella, como otros muchos autores, considera que el sector se está beneficiando de un nuevo público, del que acude a las librerías porque lo ha visto en las redes sociales, el nuevo escaparate del sector.

Laura Pérez publica "Nocturnos" / Astiberri

Y en ese escaparate ya se habla de «Nocturnos», una historia en la que, a lo largo de 192 páginas, Pérez muestra diferentes ecosistemas de la noche, «un espacio de tiempo que hemos hecho nuestro a lo largo de la historia, pero que no nos llega a pertenecer, un territorio invisible». Un relato intimista donde «la soledad y la inteligencia artificial se hacen hueco en la cama de una mujer que duda si llenar o no el vacío con la irrealidad, una cabaña que muestra que no todo es lo que parece, un niño parece recordar entre la oscuridad...», relata en vísperas de que «Nocturnos» salga a la venta.

Laura Pérez publica "Nocturnos" / Astiberri

Una narración donde una lechuza, con el simbolismo que ello conlleva, ejerce de hilo conductor y donde los «sueños revelan realidades con información inesperada, universal y fugaz».

En la obra, la «más ambiciosa» que ha escrito la ganadora del primer Premio El Ojo Crítico de Cómic 2020, la autora se asoma «a lo íntimo y lo privado» y recrea escenas de gente «que habita espacios y espacios que habitan en la gente cuando se abren las puertas del ocaso».

Laura Pérez, autora / Levante-EMV

Pérez, que se declara «feliz» porque los primeros lectores del libro le hacen llegar «muy buenos comentarios», considera que esta es su obra «más contundente» a nivel narrativo y que con ella inicia una nueva etapa sin perder el «misterio y extrañeza» que define su obra . «Es un señor libro», afirma con cierto pudor.

"Increíble"

Y es que, a la autora de obras como «Ocultos», Tótem» o « Espanto», le sigue «pareciendo increíble» que sus ideas se puedan «tocar» en un libro. «Es emocionante tocar, ver y oler en un libro todo lo que ha estado en mi cabeza durante tanto tiempo ya que todo empezó hace, más o menos, tres años», lanza tras desvelar que «guarda» ideas para «ensamblarlas» cuando la historia lo requiere. Nuevas ideas que, en un par de año, verán la luz.