El centenario oficial que se negó a Estellés y otra crisis en el IVAM

«Al meu país la pluja no sap ploure». La riada y Raimon han quedado unidos para siempre este año. Antes también, pero la dana los ha hecho inseparables, como muchos versos de Vicent Andrés Estellés, el poeta valenciano más popular. Este 2024 era el centenario del nacimiento del periodista y escritor de Burjassot, pero la Generalitat se negó a dar la oficialidad institucional al Cent d’Estellés. PP y Vox votaron en contra de proclamar el Any Estellés en las Corts, aunque en la Diputación de Valencia y Alicante se habían pronunciado a favor. Eso pasaba a principios de febrero, cuando toda la gestión cultural del Consell estaba en manos de Vox, gracias al acuerdo alcanzado con el PP para que Carlos Mazón fuera investido president.

Cultura «blanca»

El torero Vicente Barrera fue el máximo responsable de la cultura valenciana hasta su cese el 11 de julio. El también vicepresidente del Consell priorizó desde su cargo los asuntos taurinos, atendió con tacto los asuntos del patrimonio e inició una cruzada contra cualquiera manifestación artística, musical, literaria o escénica que no fuera «blanca», lo contrario a «un arma de colonización de conciencias». Por esa vía descarriló el IVAM, el buque insignia de la cultura pública. Vox llevó a la Fiscalía una denuncia contra la directora Núria Enguita por la donación de unos terrenos a Todolí Citrus, una entidad sin ánimo de lucro impulsada por el curador de arte Vicent Todolí, quien formó parte del jurado del concurso que la seleccionó como responsable del IVAM. Semanas después la demanda fue archivada, pero Enguita había dimitido un día después de la denuncia por los «ataques basados en información falseada». El museo que celebra su treinta cinco aniversario de su inauguración, lleva desde marzo sin dirección y sumido en una nueva crisis de identidad y proyecto.

Premi de les Lletres

La salida de Vox se notó en conciencia tras el verano, cuando el Consell anunció que el novelista Ferran Torrent era el galardonado con el Premi de les Lletres Valencianes. Un superventas en valenciano, aunque para frenar críticas ultras también se reconoció a la negacionista lingüística y activista de la ‘batalla de Valencia’, Amparo Cabanes. El escritor de Sedaví habló en nombre de todos los galardonados en el ámbito cultural en un acto celebrado en la Casa Mediterráneo de Alicante el 8 de octubre. Torrent ensalzó la «diversidad cultural e institucional» como reflejo de la sociedad y recalcó que «la cultura no admite más título de propiedad que el reconocimiento a los creadores». «Los gobiernos se alternan, pero la cultura no porque es el alma de un país», dijo. Veinte días después su casa quedó arrasada por la barrancada, y eso le llevo a reconocer que devolver ese premio sería populista, pero que ahora no lo aceptaría.

El año que el Consell negó el homenaje centenario a Estellés se cierra con otro retraso en las obras de mejora del Palau de Música de València y la anunciada marcha del director musical James Gaffigan de Les Arts. n

