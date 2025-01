‘Der vierer’, el último fenómeno del cine alemán que nace de un fiasco valenciano

No se puede decir que "Amor en polvo" fuese un éxito o que tuviese demasiada suerte. Dirigida en 2019 por los valencianos Suso Imbernón y Juanjo Moscardó Rius y estrenada en julio de 2020 -es decir, en plena pandemia del coronavirus y con sus respectivas restricciones- esta comedia sobre dos parejas de amigos dispuestos a revolucionar su vida sexual apenas atrajo a 4.000 espectadores y recaudó 18.000 euros en taquilla.

Todo lo contrario a "Der vierer" (título que podríamos traducir al español como El cuarteto), una comedia alemana sobre dos parejas de amigos dispuestos a revolucionar su vida sexual que apenas un mes después de su estreno el pasado diciembre en 400 salas de Alemania y Austria lleva ya recaudados más de un millón de euros. De hecho, ha sido la película alemana más vista en la semana de su estreno. Un auténtico acontecimiento.

Los títulos difieren y la repercusión en la taquilla, también. Pero los argumentos de Der vierer y Amor en polvo son los mismos porque la primera es un «remake» de la segunda. «Para mí es una gran satisfacción que una historia que en España tuve que autoproducir, en Alemania, se haya hecho con diez veces más de presupuesto y se haya estrenado en diez veces más salas, contando con los actores, productores y distribuidores más potentes de ese país», asegura Moscardó, que, además de codirigir la versión española, fue también su coguionista con la también valenciana María Mínguez y su productor. «Le estoy eternamente agradecido al director del remake por confiar en esta historia», añade.

Amor en polvo / L-EMV

El director de Der vierer es Iván Sáinz-Pardo, cineasta madrileño que se está haciendo un nombre en Alemania, donde también ha dirigido la superproducción de Amazon Studios Die therapie y acaba de estrenar «Die Stinos» el remake de la serie española «Poquita Fé», protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño.

Licenciado en dirección de cine y televisión por la prestigiosa Escuela de Cine de Múnich, Sáinz-Pardo es uno de los cortometrajistas españoles más galardonados de la historia, con más de 500 premios en festivales de cine de todo el mundo. Sainz-Pardo se estrena en el largometraje con este remake de la película que protagonizaron Macarena Gómez y los valencianos Enrique Arce, Luís Miguel Seguí y Lorena López.

«Yo era muy fan de los cortos de Iván y no entendía como después de más de 20 años aún no había conseguido hacer su primera película», explica Moscardó, que también ha creado junto a María Mínguez «Custodia repartida», la primera serie dirigida por Javier Fesser para Disney +. Cuenta el cineasta valenciano que le ofreció a Sáinz-Pardo los derechos para intentar mover la historia en Alemania, «pero lo que nunca pensé es que conseguiría levantar una de las películas más esperadas de Alemania para este 2024», explica.

Cartel de "Der vierer". / L-EMV

Rodada con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC) y con la colaboración de À Punt, Amor en polvo no triunfó en España pero la idea resultó lo suficientemente atractiva en Alemania para que la productora Wiedemann & Berg -ganadores del Óscar por 'La vida de los otros'- invirtiera en su remake más de cinco millones de euros, diez veces más que la versión original, grabada en València en apenas 15 días. Aunque el proyecto se confió a un realizador primerizo en el asunto de los largometrajes, para uno de los papeles principales de Der vierer ha contado con Florian David Fitz, uno de los actores de comedia más populares en Alemania.

Amor en polvo pasó sin pena ni gloria por los cines españoles, aunque ahora se puede ver en Filmin, y próximamente en Amazon Prime. Actualmente, Juanjo Moscardó e Iván Sáinz-Pardo están colaborando juntos en dos nuevos proyectos internacionales: «The Road of Life», una miniserie ambientada durante la Segunda Guerra Mundial donde también participa el director Jorge Dorado, y la película de terror 'Blue as your blood', que ganó el premio al mejor proyecto del Sitges Pitchbox 2020.

"Amor en polvo" / L-EMV

