Estos son los conciertos que llegan a València en 2025

El año musical 2025 en València no viene marcado por un artista sino por un edificio. El Roig Arena, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de septiembre, está llamado a revertir la sempiterna falta de grandes conciertos a cubierto en la ciudad.

De momento, eso sí, el nuevo pabellón deportivo y auditorio con capacidad para 18.000 espectadores no ha anunciado ninguna de esas ansiadas giras internacionales que sí pasan por otras ciudades españolas ya que todos los eventos cerrados hasta ahora son de pop en castellano. En septiembre, Camilo (día 12) y Manuel Carrasco (20). En octubre, Quevedo (2) con nuevo disco y Joaquín Sabina (9 y 11) en su gira de despedida. En noviembre llegará Mónica Naranjo (22) y en diciembre todavía cantará el burrito sabanero David Bisbal (6).

Quevedo / L-EMV

De la Marina Sur al Ciutat de València

Unos recintos que vienen y otros que se van. O, al menos, eso es lo que parece haber pasado ya con la Marina Sur, que durante una década ha sido uno de los pocos espacios disponibles en València para los conciertos multitudinarios y en el que para este 2025 no se ha anunciado aún ningún espectáculo. El relevo como gran espacio para la música al aire libre lo ha recogido el estadio Ciutat de València, aunque como ha ocurrido en años anteriores para disfrutar allí de la música haya que esperar a que termine la temporada futbolística.

Así, el campo del Levante UD limita su actividad concertista al mes de julio, cuando allí presentará Rigoberta Bandini (5) su último disco, Carín León (13) llevará su relectura de la música tradicional mexicana, los fans podrán disfrutar del siempre esperado regreso de Miguel Bosé (16) y Leiva (19) recalará con su “Tour gigante”. El último concierto anunciado de momento en el Ciutat de València es el de los cartageneros Arde Bogotá (26), que ya han dado el paso de los festivales a los grandes recintos de conciertos.

Rigoberta Bandini / L-EMV

Los festivales urbanos

Y hablando de festivales, en junio no faltarán a su cita habitual ni el de Les Arts (7 y 8) ni el Big Sound (27 y 28). El primero con Crystal Fighters, Ginebras, Viva Suecia, Dorian y Ojete Calor como principales atractivos. Y el segundo, con Bad Gyal, Amaia, Ozuna o Nicky Jam, entre otros. Los dos se celebrarán en la Ciutat de les Arts, un espacio que -aunque este año parece haber perdido algo de fuelle como escenario de conciertos- también acogerá el Love Reggaeton y Love the 90’s (1 de junio) y una de las grandes citas de la temporada: la actuación del reguetonero puertorriqueño Myke Towers el 3 de junio.

Otros festivales y ciclos a apuntar en el calendario de conciertos de 2025 son el Deleste -que tendrá lugar el 16 y 17 de mayo, o los Concerts de Vivers en julio, aunque ninguno de los dos han desvelado aún su cartel. Por cierto, el ciclo Nits de Vivers pasa del verano a la primavera con las actuaciones en mayo de Shinova (29) y La Fúmiga, The Tyets y Naina (31), y en junio de Guitarricadelafuente (1) y El Kanka (6). A la programación festivalera de València hay que sumar este año el Visor Fest, evento dedicado al rock independiente de los 80 y 90 que hasta ahora se celebraba en Murcia y que el 26 y 27 de septiembre tendrá lugar en la Marina Nord. De momento han confirmado las actuaciones de The Lemonheads y de Chucho.

Carlos Santana / L-EMV

La Marina Nord y la Plaza de Toros

Porque, mientras que la Marina Sud parece haber dejado de acoger conciertos de forma definitiva, la Nord (con menor capacidad) sí se consolida en este aspecto. Allí tendrán lugar en abril la actuación de Dani Fernández (26), en mayo los conciertos de Morad (3) y Bad Religion (16), en junio el de Cano (14) y el de Wilco (29) y en julio el de Fito Paez (10) y el del mítico Santana (31). Y ya en octubre se celebrará el festival Love to Rock (10 y 11) con Lori Meyers, Fangoria, Carolina Durante o Iván Ferreiro en la alineación titular.

Otro espacio tradicional de conciertos en la ciudad es la Plaza de Toros, que inaugurará temporada el 5 de abril con el valenciano Hoke, uno de los grandes fenómenos contemporáneos del hip-hop nacional. Otros fenómenos de la música urbana, Maka y JC Reyes, actuarán el 12 y el 26 de abril respectivamente, y ya en mayo recalarán allí Los Pecos (17 y 18), Chayanne (22) y Amaral (31). Para la otra gran cita musical al aire libre de la temporada hay que ir hasta Mislata, donde tendrá lugar el 29 de mayo el esperado regreso de La Raíz a los escenarios valencianos.

El grupo La Raíz durante una actuación en el WiZink Center, a 6 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La Raíz ha vuelto a llenar el WiZink Center en la segunda fecha de la banda después de que las entradas del primer concierto, el pasado 22 de noviemb / L-EMV

Música bajo techo

Pero más allá del Roig Arena y de los espacios destapados, València ofrece un montón de salas y auditorios que mantienen el calendario musical bajo techo durante todo el año. En este mes de enero actúan en la Moon Albert Pla (10), OBK (11), León Benavente (24 y 25) o Los Zigarros (31 de enero y 1 de febrero). En el Auditorio de Burjassot estará Mikel Izal (11) y en la Fuente de San Luis Manolo García (18) y Bryan Adams (19). El Palau de les Arts tendrá a Pastora Soler (17), Cafe Quijano (18) y La Habitación Roja (24) presentará allí su disco “Crear”. En el Palau Alameda habrá doble cita (16 y 17) con Carolina Durante mientras que la formación original de Los Rebeldes estará el 17 en 16 Toneladas y las Hinds el 18 en Jerusalem. Lydia Lunch y Marc Hurtado interpretarán temas de Suicide y Alan Vega el 30 de enero en el Loco Club.

El invierno musical contará también en febrero con los valencianos Los Zigarros (1), Cala Vento (7), Coque Maya (8), Dead Boys (16), Xoel López (14), Jay Jay Johanson (18), Sexy Zebras (21), Ratones Paranoicos (27), Nada Surf (27), The Pains of Being Pure at Heart (27) o Íñigo Quintero (28). Y en marzo con Depedro (1), Ismael Serrano (1), Travis Birds (1), Santero y los Muchachos (1), Los Coronas (1), el “new order” Peter Hook (6), Rita Payés (6), Shego (7), Rosario (8), Sandra Monfort (21), Gorka Urbizo (22), Martirio (27), Siloé (28 y 29), Mayka Makovsky (29) y Tangerine Dream (31).

Y ya para la primavera nos quedarán los conciertos en abril de Malmo 040 (3 y 4) y de Karavana (5), en mayo la de Samantha Hudson (1), Morgan (24) y Álex Ubago (29) y el 9 de junio del gran Marky Ramone. Hey ho!

Marky Ramone / L-EMV

Festivales para casi todos los gustos Fuera de la gran ciudad también hay vida musical, aunque en la mayoría de las ocasiones esta se limite a los festivales. Aunque la mayoría de ellos tienen lugar en la temporada veraniega, el primero del calendario es el San San Festival, que tendrá lugar en el recinto de festivales de Benicàssim del 17 al 19 de abril. Este año contará como cabezas de cartel con Los Planetas, Sen Senra, Alizz, Hombres G, Dani Fernández, Dorian, Franz Ferdinand, Lori Meyers y Amaia. En ese mismo recintó tendrá lugar del 17 al 19 de julio un FIB que poco a poco va ampliando sus hechuras internacionales y que este año contará con The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, Residente, Bloc Party, Olly Alexander, Viva Suecia, Love of Lesbian y Tom Meigham. En el ecléctico Arenal Sound (del 30 de julio al 3 de agosto) actuarán Jhayco, Melendi, Bad Gyal, Rels B, Steve Aoki, Cano y Omart Courtz, entre otros. Y el Rototom ha confirmado que el festival se celebrará del 16 al 23 de julio, pero todavía no ha anunciado su «line up». Pero no solo de Benicàssim viven los festivales valencianos. Del Zevra festival, que se celebra en Cullera, se sabe que tendrá lugar del 18 al 21 de julio y que contará, entre otros, con Jason Derulo, Estopa y Jhayco. El Medusa, también en Cullera del 7 al 11 de agosto, tendrá a Alesso, Armin Van Buuren, Fatima Hajji y Charlotte de Witte. Enl Pirata de Gandia, tocarán del del 9 al 12 de julio La Raíz, Residente, Kase O, Soziedad Alcohólica y Ladilla Rusa. Y en el Mediterránea, del 14 al 16 de agosto, ya ha adelantado la presencia de Mikel Izal, Fangoria, Dani Fernández y Siloé. Por último, el Low Festival de Benidorm ha confirmado de momento a The Kooks, Bomba Estéreo, Viva Suecia, Ca7riel & Paco Amoroso y Carolina Durante. n

Los conciertos de 2025 en València

Enero:

10 enero: Albert Pla (Moon)

11 enero: OBK (Moon)

11 enero: Mikel Izal (Auditorio Burjassot)

16-17 enero: Carolina Durante (Palau Alameda)

17 enero: Pastora Soler (Palau de les Arts)

17 enero: Rebeldes 79 (16 toneladas)

18 enero: Manolo García (Fuente de San Luis)

18 enero: Hinds (Jerusalem)

18 enero: Cafe Quijano (Palau de les Arts)

19 enero: Bryan Adams (Fuente de San Luis)

24 enero: La Habitación Roja (Palau de les Arts)

25 enero: León Benavente (Moon)

30 enero: Cariño (Palau Alameda)

30 enero: Lydia Lunch y Marc Hurtado (Loco)

31 enero: Los Zigarros (Moon)

Febrero

1 febrero: Los Zigarros (Moon)

7 febrero: Cala Vento (Moon)

8 febrero: Dead Boys (16 toneladas)

8 febrero: Coque Maya (Palacio de Congresos)

14 febrero: Xoel López (Moon)

18 febrero: Jay Jay Johanson (Moon)

20 febrero: Alizzz (Palau Alameda)

21 febrero: Sexy Zebras (Moon)

27 febrero: Ratones Paranoicos (Moon)

27 febrero: Nada Surf (Rambleta)

27 febrero: the pains of being pure at heart (16 toneladas)

28 febrero: Íñigo Quintero (Moon)

Marzo

1 marzo: Travis Birds

1 marzo: Depedro (Rambleta)

1 marzo: los coronas (16 toneladas)

1 marzo: Santero y los muchachos (Burjassot)

1 marzo: Ismael Serrano (Palacio de Congresos)

6 marzo: Peter Hook & The Light (Moon)

6 marzo: Rita Payés (Rambleta)

7 marzo: Shego (Moon)

8 marzo: Rosario (Palacio de Congresos)

21 marzo: Sandra Monfort (Rambleta)

22 marzo: Gorka Urbizu (Rambleta)

27 marzo: Martirio (Rambleta)

28-29 marzo: Siloé (Moon)

29 marzo: Maika Makovsky (Rambleta)

31 marzo: Tangerine Dream (Rambleta)

Abril:

3-4 Abril: Malm¨040

5 abril: Midas Alonso (La3)

5 abril: Hoke (Plaza de toros)

5 abril: Karavana

17-19 abril: SanSan (

26 abril: JC Reyes (Plaza de toros)

Mayo

1 mayo: Samantha Hudson (Moon)

3 mayo: Morad (Marina Nord)

16 mayo: Bad Religion (Marina Nord)

17-18 mayo: Pecos (Plaza de Toros)

22 mayo: Chayanne (Plaza de toros)

23 mayo: Duncan Dhu con Mikel Erentxun (Viveros)

24 mayo: Morgan (Moon)

24 mayo: La Raíz (Mislata)

29 mayo: Álex Ubago (Moon)

29 de mayo: Shinova (Nits de Vivers)

31 mayo: amaral (Plaza de toros)

31 mayo: The Tyets (Nits de Vivers)

Junio

1 junio: Love the 90’s (Ciutat de les Arts)

1 junio: Guitarricadelafuente (Viveros)

3 junio: Myke Towers (Ciutat de les Arts)

6 junio: El Kanka (Viveros)

7-8 junio: Festival de les Arts (Ciutat de les Arts)

9 junio: Marky Ramone (Moon)

20 junio: Antoñito Molina (Marina Nord)

27 junio: La Élite (Moon)

27-28 junio: Big Sound Festival (Ciutat de les Arts)

29 junio: Wilco (Marina Nord)

Julio

5 julio: Rigoberta Bandini (Ciutat de València)

5 julio: Antonio Orozco (Fuente San Luis)

5 julio: Homenaje a la Ruta (Marina Nord)

10 julio: Fito Paez (Marina Nord)

12 julio: Latin Fest (Marina Sur)

13 julio: Carin León (Ciutat de València)

16 julio: Miguel Bosé (Ciutat de València)

18-21 julio: Zevra (Cullera)

19 julio: Leiva (Ciutat de València)

26 julio: Arde Bogotá (Ciutat de València)

31 julio: Santana (Marina Nord)

Septiembre:

12 septiembre: Camilo (Roig Arena)

20 septiembre: Manu Carrasco (Roig Arena)

26-27 septiembre: Visor Fest (Marina Nord)

Octubre:

2 octubre: Quevedo (Roig Arena)

9-11 octubre: Joaquín Sabina (Roig Arena)

10-11 octubre: Love to rock (Marina Nord)

Noviembre:

22 noviembre: Mónica Naranjo (Roig Arena)

Diciembre:

6 diciembre: David Bisbal (Roig Arena)