Guerra de cifras de visitantes en el Centre del Carme

El Centre del Carme recibió en 2024 un total de 254.679 visitantes, una cifra menor que la de años anteriores. Un descenso que la conselleria atribuía en unas declaraciones la pasada semana a Levante-EMV a la ausencia de turistas tras la dana del pasado 29 de octubre, a las obras de rehabilitación, a la falta de una programación cerrada durante ese periodo o a que en 2024 no se realizaron espectáculos que pudieran reunir un gran número de personas, como pueden ser conciertos, ya que se considera que el espacio no está destinado para este fin.

Según reconoce la propia conselleria, esta cifra de 254.679 visitantes en 2024 es menor que la de 2022, cuando el principal centro cultural del Consorci de Museus recibió a 319.940 visitantes y que incluso la de 2023, cuando según Cultura pasaron por allí 299.623 personas.

Cabe recordar que el 21 de noviembre de ese último año la Generalitat decidió cesar a José Luis Pérez Pont como director gerente del Consorci y, por lo tanto, responsable de la gestión y programación del Consorci y del Centre del Carme. Desde entonces la entidad cuenta con un gerente -Nicolás Bugeda- pero no con un director artístico.

Así pues, y según la conselleria de Cultura, el Centre del Carme lleva perdiendo visitantes desde hace dos años: desde 2023 y 2024. Pero esta información difiere de la ofrecida por el propio Consorci en un balance interno realizado en agosto de 2023 y actualizado el 17 de noviembre de 2023 -es decir, cuatro días antes de la destitución de Pérez Pont- en el que se asegura que hasta noviembre de ese año ya habían visitado el Centre del Carme un total de 331.841 personas. Más incluso que en 2022 y cerca del récord de 343.284 visitantes que el centro cultural alcanzó en 2018.

¿A qué se debe esta diferencia de datos sobre visitas recibidas en el Centre del Carme? Según señala la conselleria a preguntas de Levante-EMV, los datos que han facilitado tanto de 2023 como de 2024 son lo que transmite la empresa adjudicataria de los servicios auxiliares y recepción, encargada de certificar que la cifra de visitantes del Centre del Carmen. “Éste es un documento oficial”, subraya la conselleria.

Respecto al balance con datos de hasta el 17 de noviembre de 2023 y realizado para informar sobre la gestión del centro al entonces conseller Vicente Barrera, la conselleria asegura que no “consta que sea oficial ni esté publicado, es un documento interno que no vio la luz al no venir avalado por informes técnicos”. Por ello, no consideran comprobada ni oficial la cifra de 331.841 visitas en el último año de Pérez Pont al frente del Consorci.

Respuesta de Pérez Pont

Preguntado ayer por Levante-EMV, el exdirector del CCCC aseguraba ayer que los datos de visitantes de 2023 que ha divulgado ahora la conselleria “no son correctos” ya que “hasta el 17 de noviembre de 2023 la empresa externa contratada a tal fin facilitó datos oficiales, a través del auxiliar administrativo del Consorci de Museus encargado de esas tareas, con una cifra de 331.481 visitantes”.

José Luis Pérez Pont tras su destitución. / Miguel Ángel Montesinos

Esta cifra es la que se incluyó en el balance de gestión del periodo 2016-2023. Tal como reconoce Pérez Pont, los datos que aparecen en este balance entre 2016 y 2022 fueron aprobados en el Consejo General del Consorci de Museus, pero no los de 2023 (incluida la cifra de 331.481 visitas) ya que esta fui incluida antes de que finalizase el año y que se reuniera este consejo.

“En esos informes anuales no solo se presentaban resultados de visitantes del Centre del Carme y el Consorci de Museu, sino también el balance del impacto de la programación cultural, con el número de exposiciones, de actividades educativas y de mediación, programas públicos, desarrollo territorial autonómico, estatal e internacional”, recuerda el exdirector del CCCC. “Me pregunto cuáles son esos datos en relación al año 2024”, concluye.