‘Lost Letters’ , el espectáculo que se inspira en cartas escritas por soldados en la I Guerra Mundial

Lucía Lacarra presenta en Les Arts la primera producción de su recién creada compañía: un impactante espectáculo con coreografía de Matthew Golding y música de Rajmáninov y Richter, inspirado en una carta real de la Primera Guerra Mundial, que explora cómo habría sido el destino de una mujer si nunca hubiera recibido esa misiva de su esposo desde el frente.

‘Lost Letters’ de Lucía Lacarra / Jesús Vallinas

‘Lost Letters’ invita al público a un viaje emocional y visualmente evocador: una reflexión sobre las conexiones perdidas y el poder de la comunicación. La producción aúna la destreza técnica y la expresividad de los bailarines con la belleza plástica de los paisajes de Zumaia, tierra natal de Lucía Lacarra, que se proyectan en una película realizada por el propio Matthew Golding y Ekain Albit.

Una de las grandes

Considerada una de las principales figuras del ballet clásico actual, Lucía Lacarra debutó en el Ballet de Víctor Ullate y ha sido bailarina principal de los ballets de Marsella, San Francisco, la Ópera de Múnich y Dortmund. Ha cosechado los principales premios del mundo de la danza como el Nijinsky, el Benois de la Danse o el Premio Nacional de Danza. Su último trabajo ‘In The Still Of The Night’ (2021) recibió el Premio Max de interpretación.

‘Los Letters’ se estrena el próximo 12 de enero, a las 18.00 horas, en la Sala Principal.