El nuevo libro de María Dueñas verá la luz en primavera

"Por si un día volvemos" es el título del nuevo libro de María Dueñas, que verá la luz esta primavera, según ha avanzado la Editorial Planeta.

La escritora viaja a esta vez hasta la ciudad argelina de Orán -"de origen árabe, pulso español y administración francesa"-, en los años 20 del siglo XX y con Cecilia Canal como protagonista, detrás de un nombre falso y de mucho sufrimiento.

Además, la "urgencia de sobrevivir" en su nuevo hogar llevará al personaje trabajar en el campo y a participar en un crimen, además de padecer "el sometimiento de un ser despreciable", adelanta el sello editorial, sobre el relato.

"Esta es la historia de una mujer que vivió el auge colonial y el controvertido fin de la Argelia francesa. Y, en paralelo, sus páginas rescatan la memoria de los desconocidos pieds-noirs españoles que, arrastrados por la emigración y el exilio, formaron parte de aquel mundo". Entre ellos, también, muchos valencianos.

Con una tirada inicial de medio millón de ejemplares, "Por si un día volvemos" es el gran lanzamiento de la Editorial Planeta para la nueva temporada literaria.

Como han detallado, "la novela se publicará simultáneamente en España (castellano y catalán), EE UU y 18 países de América Latina".

"Un mundo que desapareció"

"Me he conmovido y he aprendido, he reconstruido un mundo que desapareció y he comprendido algunos entresijos, a veces luminosos y a menudo turbios, de la condición humana", reconoce María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964).

"Entre la realidad de un tiempo complejo y la ficción de un personaje literario, sus páginas nos llevan a Orán, a la Argelia francesa, frente a la costa sureste española: un territorio colonial al que montones de españoles se trasladaron como emigrantes o exiliados. Por pieds-noirs serían conocidos tras la independencia, destaca.

Con este libro, que llegará a las librerías el 26 de marzo, la reconocida escritora de novelas de ficción histórica, romántica y contemporánea, vuelve a ofrecer una historia a sus fans. "El tiempo entre costuras", "La templanza" o "Las hijas del capitán" están entre sus éxitos.