Miles de jóvenes lectores ayudarán a Muriel Villanueva a escribir un libro online

Un futuro —no tan futuro— distópico y un chico y una chica —ella, protegida por su abuela— son los ingredientes con los que la reconocida escritora Muriel Villanueva lanza "La Última", una novela que no llega a las librerías y que tampoco está escrita más allá del primer capítulo, pues se hará de forma colaborativa con miles de estudiantes de Secundaria de España y Latinoamérica.

La iniciativa forma parte de Fiction Express, una plataforma que une a autores con jóvenes lectores que participan a través de sus centros educativos. Las clases se apuntan e indican a un autor o autora cómo proseguir la historia iniciada. Se hace a través de votaciones y, además, pueden intercambiar opiniones o realizar sugerencias a través de un fórum.

Muriel Villanueva (València, 1976) publica mañana el primer capítulo de "La Última" y una semana después deberá lanzar un segundo, que incluya el resultado de la votación. Según Fiction Express, hasta 800.000 estudiantes tienen la posibilidad de participar con la escritora valenciana.

En total, la plataforma catalana la usan 1.500 centros educativos en España y más de 8.000 en todo el mundo. De ellos, unos 50 son de la Comunitat Valenciana, y disfrutan de relatos en castellano, valenciano e inglés. Además de Villanueva escribe el también valenciano Daniel Hernández Chambers, Premio Edebé 2024.

«La historia es sobre un tema de ciencia, ciencia ficción, superpoblación, natalidad y ecología. Esa era la propuesta y la clave es encontrar personajes que enganchen, con los que se puedan sentir identificados», explica. El punto diferencial de escribir en Fiction Express y publicar online es que «siempre estás en contacto con los lectores, impacta mucho sentir su empatía en directo, no a posteriori cuando publicas un libro y todas las preguntas que me hacen o lo que responden van alimentando lo que escribo», asegura.

«Las clases leen un capítulo y después deben votar cómo sigue la historia; yo sé hacia dónde puede ir, pero depende de las votaciones y el fórum cómo avance», añade. Según cuenta, los libros en Fiction Express suelen tener cinco capítulos o ‘ciclos’ y con "La Última" será la primera vez que una historia tenga segunda parte. Como han anunciado, será a partir de marzo.

«Cuando lo hago sola, escribo a mi ritmo, lo que quiero y como quiero… es un proceso solitario y más tranquilo, y recibes el feedback cuando se publica el libro. El punto enriquecedor de Fiction Express es que ese contacto lo recibes en directo, la comunicación con los lectores es constante. Me resulta muy divertido y aprovecho mucho de lo que me dicen. Como autora, aprendo de ellos y me nutre mucho para hacer historias juveniles», reconoce. En este caso, trabajará con estudiantes de 14 y 15 años.

«Si te dejas sorprender y escuchas lo que te dicen, tienen respuestas muy buenas, hay que escribir con la mente abierta, y a veces dicen cosas que no se me habían ocurrido… es más enriquecedor que una molestia», responde a la pregunta de si alguna vez ha tenido que desarrollar la historia por un camino que no le convencía.

«Siempre acabo satisfecha; aunque alguna vez ha pasado que han votado la opción que yo menos quería, al final es una de las dos que yo le había dado y con mi experiencia, tengo muchas herramientas a la hora de escribir», apunta.

Volver a la infancia

Con más de 40 libros publicados en diferentes editoriales -entre ellas Bromera, Bullent o Sembra-, Muriel Villanueva es reconocida, especialmente, en el mundo de la literatura infantil y juvenil (LIJ), aunque también tiene ficción adulta. Ha publicado títulos como "Rut Sense Hac", "Digueu-me Ju", "Duna, Dunes. Diari d’un altre estiu", "El refugi del Tarek", "Ona i Roc i els tigres de Sumatra" o "Amarillo y redondo", entre otros.

Asegura que empezó escribiendo para los más pequeños «por diversificar» y para publicar varios libros al año, pero también porque se lo pasa «muy bien». «Yo también fui pequeña y joven y sé volver a esas edades, me identifico con los personajes y también me ‘oxigena’ mucho, porque es menos densa que la literatura de adultos, y voy compensando… además, es mi aportación al mundo, uso temáticas críticas y que me preocupan e intento dar alternativas».

"La Última" refleja «un futuro distópico, no muy lejano pero sí muy futurista, que es un desastre y en el que la humanidad está a punto de acabarse, por baja natalidad. Pensaban que el último fue el nacimiento de un chico, pero ‘la última’ es una chica...», explica Villanueva.

Der vive atrapado en el lujoso palacio de Olympos y lejos de allí vive Una, protegida por su abuela de un peligro del que nunca le habla. Los estudiantes decidirán cuándo y cómo se cruzarán los caminos de ambos jóvenes.

Completamente digital, la metodología de Fiction Express, basada en el diálogo creativo, busca afianzar en los estudiantes el hábito lector y mejorar la competencia lingüística, para lo que el profesorado también cuenta con material complementario.

Villanueva suele hacer un par de historias al año en la plataforma, y una vez finalizada la escritura compartida, los libros permanecen para ser releídos o para nuevas clases que entren a Fiction Express. En algún caso, llegan a editarse e imprimirse.