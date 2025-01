Cancelan un espectáculo humorístico de Quim Morales en Barcelona tras la denuncia por acoso de una periodista

El espectáculo del locutor y humorista Quim Morales que el Teatre Victòria, en Barcelona, tenía previsto para el próximo 25 de febrero, 'Ja era hora', ha sido cancelado, después de la denuncia de la periodista y humorista Ana Polo contra él. El 'show', en el que también participaban Xavier Pérez Esquerdo y Jair Domínguez, ha sido anulado por el trío de comunicadores por mutuo acuerdo, y han asegurado que devolverán el importe de las entradas ya adquiridas.

En su participación en el podcast del digital 'Crític', Polo reveló haber sido víctima de una situación de abuso por parte de Morales hace unos 10 años. El comunicador, que presentaba el espacio radiofónico 'La segona hora' en RAC1, aprovechó un momento en el que estaban solos, tras una comida de trabajo, para abalanzarse contra ella y darle un beso no consentido cuando llevaba tres semanas trabajando como becaria.

"Se me tiró encima y me dio un beso. Yo pensé que no me podía apartar porque le caería mal y no me daría trabajo. Me quedé con el piloto automático y continué porque no podía hacer otra cosa", relató la humorista.

Morales ha confirmado lo sucedido y se ha disculpado, asegurando que no era consciente de la gravedad de sus hechos ni de la incomodidad de la situación para Polo.

La denuncia de Polo ha provocado un #MeToo en el mundo de la comunicación, con varias periodistas decidiendo romper su silencio y compartiendo experiencias de abuso en sus puestos de trabajo por parte de sus superiores, como Llucia Ramis y Eva Piquer.