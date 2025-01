Sole Giménez pide acercarse a la zona cero de la dana para entender el dolor de los afectados

La cantante Sole Giménez quiso estar al lado de los damnificados por la dana del pasado 29 de octubre en plenas navidades, el día 4, ofreciendo un concierto gratuito a las puertas del Casino de Paiporta en la zona cero del desastre.

Ahora, desde sus redes sociales, la cantante valenciana pide a sus seguidores que "no se olviden" de los afectados por la tragedia y anima, a los que no lo conocen, que se acerquen hasta las localidades afectadas para que comprueben la dimensión de la tragedia porque, dice, "desde la tele, no se entiende". "acercaros, verlo y hablar de ello para que no caiga en el olvido", comparte una afligida Giménez.

El mensaje

"Hola familia!!! Una semana después del emocionante concierto en la puerta del @casinopaiporta vengo por aquí a dar las gracias por la emoción que habéis mostrado a través de la pantalla… algo que os puedo asegurar que también sentimos todos los que estuvimos allí, en Paiporta… al lado del barranco…Y aunque la vida pasa rápido para todos, no quiero dejar de recordar que os necesitamos… necesitamos que Valencia no caiga en el olvido y que esa población unida de las primeras semanas no olvide que la necesitamos… voy a ser muy pesada con esto pero siento el deber y la necesidad de utilizar este altavoz para dar visibilidad a las más de 250.000 personas y a los pueblos afectados que hace tan solo dos meses y medio sufrieron un cambio de 180 grados en sus vidas… nos necesitan… y la visibilidad de la situación real de esta tragedia no puede decaer 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼Ayudadnos a que llegue a todo el mundo!!!! Gracias por tanto familia!!!! ", explica en sus redes sociales