Llega el primer gran fin de semana de conciertos en València

La primera de las dos actuaciones que la banda madrileña Carolina Durante ofrecerá hoy en el Palau Alameda da el pistoletazo de salida al primer fin de semana del año atestado de conciertos en la ciudad. Entre este jueves y el domingo, cuando el canadiense Bryan Adams se subirá al escenario del pabellón de la Fuente de San Luis, la ciudad disfrutará de las actuaciones de Pastora Soler, Manolo García, Rebeldes o Miguel Poveda entre otros.

Hace ya meses que Carolina Durante agotó las entradas para presentar hoy jueves y mañana viernes en València “Elige tu propia aventura”, el disco que les confirma como una de las bandas de rock en español más en forma -y también más populares- de los últimos años. Mucho más veteranos en las lides rockeras son Los Rebeldes. La banda barcelonesa comandada por Carlos Segarra que este viernes actuará en 16 Toneladas pero en un formato bien especial ya que recupera su formación original de 1979, cuando aparecieron como adalides en España del revival del rock’n’roll que a nivel internacional lideraban los Stray Cats. Y sin salir del rock en sus distintas varians, en el Loco Club tendrá lugar el Phonomaton Express con las actuaciones de Ana Béjar, El Futuro Peatón y Ambros Chapel.

Otra de las actuaciones más destacadas de este viernes tendrá lugar en el Palau de les Arts, donde Pastora Soler lleva su gira “Rosas y Espinas”, con la que la cantante sevillana está celebrando sus tres décadas de carrera por los principales auditorios y teatros españoles. También en el Palau de les Arts actuarán, pero ya el sábado 18, Café Quijano, quienes también harán un repaso a su trabajo a partir de su último proyecto, “Miami 1990”.

La del sábado será una jornada llena de música que también contará con el infalible Manolo García, que ya ha agotado todas las localidades de la Fuente de San Luis para un concierto en el que el artista barcelonés interpretará canciones de su carrera en solitario con alguna visita a sus tiempos de El Último de la Fila. Y esa misma noche, pero en el Palacio de Congresos, otro barcelonés, Miguel Poveda, emprenderá un viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida al «Poema del Cante Jondo» de Federico García Lorca.

Las salas de la ciudad también se llenarán de rock con los conciertos de O’Funkillo en 16 Toneladas, Aurora Roja en La Residencia, las Hinds en Jerusalem Club o Los Roper + Stop en Loco Club. Esta sala acogerá, pero el domingo, el proyecto conjunto de Parade (clásico del indie español) y el siempre elegante Nacho Casado.

Pero la guinda de este primer gran fin de semana de conciertos en València la pondrá la que también será la primera gran presencia internacional del año en la ciudad. Tras la cancelación de su actuación prevista en 2022, Bryan Adams llegará el domingo a la Fonteta con “Roll with the punches”, una gira con la que el rockero canadiense está presentando su último disco (“So Happy It Hurts”) pero en la que no faltan algunos clásicos de sus cuatro décadas de carrera como “Summer of ‘69”, “Heaven”, “(Everything I do) I do it for you” o “Run to you”.