El Día de Luther King

Lo mejor que les va a suceder en este lunes culero es escuchar a Nina Simone cantando «Why? (The King Of Love Is Dead)» en directo desde The Westbury Music Fair de Long Island en 1968. Y si no es así, vayan a denunciarme. No se la pierdan. Escuchar a esta diosa siempre emociona y si es lamentándose amargamente por la muerte de Martin Luther King, más todavía. Vale que hoy es Blue Monday, pero este año no les pienso dar la tabarra con la paparrucha. Hoy vengo a explicarles que el tercer lunes de enero también se celebra el Día de Martin Luther King, el líder del Movimiento por los Derechos Civiles de los negros norteamericanos y figura histórica archiconocida cuya vida, obra y asesinato quedó como un hito fundamental en el siglo XX. Se celebra en Estados Unidos desde que en 1983 lo metió en el calendario el presidente Ronald Reagan.

Al reverendo King le molaba el jazz y el góspel y quizá presintiendo un trágico final para su participación en la lucha en una época más que convulsa (miren lo que les pasó a Medgar Evers, JFK o Malcolm X) escogió la canción que iba a sonar en su entierro. Su buena amiga Mahalia Jackson, al tanto de sus preferencias, cantó «Precious Lord, Take My Hand» en el funeral, rota de dolor. Su combate contra la segregación, la discriminación, la guerra, la pobreza y otras lacras a través de la ‘no violencia’ le valieron un Premio Nobel e inspiraron un montón de buenas canciones.

Venga, la primera para esos rememberos que se ponían estupendos cuando la pinchaban en ‘la ruta verdadera’. Esa guitarrita con más pedales que el Tourmalet, esa voz desgarrada de niño que llama a su madre en medio de una noche de fiebre y se estrangula, desesperada, porque tarda demasiado en venir. Esa sección rítmica marcial que parece llevarte a la revolución. «Pride (In The Name Of Love)» es, me pesa reconocerlo, sencillamente monumental, aunque Bono se equivocara en la hora del ataque asesino en el Motel Lorraine de Memphis.

Un magnicidio, no se equivoquen, que dejó una terrible huella en la psique norteamericana. Así lo veía Marvin Gaye cuando cantó «Abraham, Martin and John», poniendo a King al mismo nivel de Abe Lincoln y los Kennedy. La canción fue compuesta por Dick Holler y Dion Dimucci fue el primero en cantarla, pero es que Gaye la lleva a otra dimensión. Los buenos mueren jóvenes, se lamenta, sin saber que él mismo sería asesinado por su padre a los 44 años. Bob Dylan también se marcó una versión, ya ven que la figura de King trascendía razas, credos y estilos musicales.

«Happy Birthday»

Stevie Wonder es uno de los mayores responsables de que hoy se celebre este día. En «Happy Birthday», publicada en 1980, se preguntaba por qué el legado y la figura del líder negro no tenían una fecha señalada en rojo dentro del almanaque, una jornada festiva en la que celebrar la paz, el amor y la unidad de todos los niños de Dios, con un recuerdo muy especial a todos aquellos que dieron su vida por el sueño, ese sueño del reverendo King, de un futuro mejor con igualdad de derechos. Oigan, tal cual, eso es lo que dice la letra de la canción con la que el pianista comenzó la campaña para conseguir el merecido y necesario homenaje y que llevó de costa a costa hasta que Reagan decidió apoyar la iniciativa. Exitazo, por consiguiente, aunque la música tenga ese puntito hortera de la época, con tanto sintetizador.

Sin embargo, algunos estados de pasado confederado y esclavista renegaron de la conmemoración hasta el año 2000, en el que su implantación fue efectiva en todo el territorio federal. Comprensible el enfado que se pillaron los Public Enemy, menudos eran, con el gobernador de Arizona Evan Mecham cuando se negó a reconocer el cumpleaños de King (nació un 15 de enero, de ahí la fecha) como festivo estatal. En su copla de 1991, «By The Time I Get To Arizona», la banda de hip-hop ponía a caer de un burro al infame gachó. Ay como se lo encuentren por la calle. Y es que la lucha del doctor King está todavía muy lejos de terminar viendo lo del Black Lives Matter y el auge de movimientos ultraderechistas y supremacistas que han llevado al energúmeno de Trump a su segunda presidencia.