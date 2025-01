«Cuando lees un guion sabes si enseñar un culo o una teta es necesario o no»

Por exigencias del guion. Esa ha sido, en muchas -demasiadas- ocasiones la justificación para que las actrices se vieran ‘obligadas’ a mostrar su cuerpo en algunas producciones. En esa sentencia se escondía más un interés de comercializar el cuerpo femenino que la necesidad artística. Ahora, la obra de teatro «La seqüencia» analiza en el Teatre El Musical (TEM) esta situación.

En un rodaje la actriz principal de una película pide una reunión con el director para informarle de que no hará la escena de desnudo que habían pactado. No le parece un proyecto honesto. Este es el planteamiento de la película Jusqu’ici, tout va, de Francesc Cuéllar, que los próximos 23, 24 y 25 de enero sube a las tablas del TEM en su versión escénica de la mano de la compañía Triangle Teatre.

El dramaturgo Borja López Collado adapta y dirige esta obra, que también protagoniza junto a María Almudéver. La pieza recrea una conversación donde los personajes muestran la relación que existe entre ellos, hablan de ética y de estética, de honestidad y de temores, «atravesando líneas de difícil retorno», explican desde la sala del Cabanyal. «El debate moral entre ambos surge después del movimiento #MeToo, que destapó las vergüenzas de la industria cinematográfica. En último término, se trata de una denuncia de ese capitalismo voraz en el que todo vale, y al cual, al menos una vez en la vida, hay que decirle que no, como la actriz de esta película al negarse a desnudarse ante una cámara», añaden desde el TEM.

Nosotras hemos empezado a poner los límites y eso plantea los cambios" María Almudéver — Actriz

Las líneas rojas

No obstante, «la obra es más que una actriz que se resiste a la mercantilización de su cuerpo y que pone sus límites, es también una terapia para un director atrapado por la sombra de su padre, por su ambición y por la contención de sus emociones. El texto plantea dónde están las líneas rojas de cada cual», dicen.

Para Almudéver, esta obra «es una función muy necesaria, habla de la interpretación, pero debajo hay un capas que plantea temas existenciales, preguntas sobre el ser humano y es extrapolable a cualquier ámbito laboral o social». La obra no va solo de actrices, sino que «algunos de los temas que toca son el día a día de muchas de nosotras y no importa si eres actriz, policía, ama de casa, o doctora en una universidad, ni española o rusa, el único denominador común es ser mujer».

Sobre quiénes son los responsables de poner límites, en su opinión, «la sociedad está cambiando o planteando todo un abanico de temas porque nosotras, en este caso, hemos empezado a poner límites, y son estos límites los que plantean la reflexión y el cambio. Siempre ha sido así en cualquier revolución social, si uno como individuo y colectivo no pone los temas sobre la mesa y participa activamente por el cambio, este no ocurre. Es después de esta ‘revolución’ cuando la sociedad lo asume y normaliza, y ojalá llegue ese momento en un futuro no muy lejano».

Almudéver y López Collado, en escena. / L-EMV

Para la actriz es fácil identificar secuencias en las que los desnudos son necesarios o gratuitos. «Cuando lees un guión o ves una peli, normalmente, te das cuenta si una secuencia está ahí para enseñar un culo o una teta o sí realmente es necesaria. Pero lo que realmente me preocupa es el poco cuidado que se tiene en general, a la hora de rodarlas. Esto también se ha puesto sobre la mesa en estos últimos años y era realmente necesario».

Almudéver reconoce que se ha visto en estas situaciones «y lo he planteado desde que era muy joven, hace 20 años», recuerda. Sin embargo, lamenta «me han ‘castigado’ por ello, te dejaban de llamar o te colgaban el cartel de ‘problemática’. Menos mal que el tiempo me ha dado la razón, y al final yo no estaba tan ‘loca’. Veo a las mujeres jóvenes de la industria hoy en día y lo tienen clarísimo, y eso me pone muy feliz».

Resulta difícil poner límites en una profesión donde el trato personal influye tanto» Borja López Collado — Actor y director de "La seqüencia"

Además, asegura que le «encanta -y creo que es consecuencia de este movimiento- la humanización del sector, ponernos a nosotras por encima del proyecto, preguntarnos qué es lo importante, las relaciones, las personas y sus miedos o el arte, qué fin justifica qué medios».

Por su parte, Borja López Collado explica que uno de los motivos que le llevó a adaptar la cinta fueron «los claros paralelismos que se daban en el conjunto del debate que plantea la película con las conversaciones que de un tiempo a esta parte venían dándose en mi vida privada y especialmente con María, mi compañera en escena», dice el dramaturgo valenciano.

Ponerse en la piel del otro

«Lo interesante de la cuestión -dice el director y actor- y lo que considero que plantea muy bien la obra es lo difícil que resulta poner límites en una profesión donde el trato personal influye tanto. Pero es más interesante aún ponerte en la piel del otro y tratar de entender sus motivaciones. La exposición constante a una opinión pública acaba por desvirtuar en ocasiones la famosa pregunta de ¿por qué nos dedicamos al mundo del arte? La pieza aborda de una manera muy genuina todo el abanico de grises que es donde realmente nos solemos encontrar», concluye el dramaturgo. n

