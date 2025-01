«Nuestra carrera es un milagro construido con la bayoneta en las trincheras»

«Crear siempre es mejor que destruir» parece un lema a contracorriente de estos tiempos.

Totalmente. Este disco tiene esa reivindicación del humanismo, de la fraternidad, de los valores, de la amistad, del amor, de ayudarse, de quererse... Cosas que damos por sentadas y que en los tiempos que corren hay que luchar por ellas a diario porque ahora parece que lo que triunfa es el culto a la destrucción, al malote. Antes el que hacía bullying en el instituto era un hijodeputa y ahora está envalentonado porque encima le aplauden.

¿Y el público acoge bien este mensaje?

Creo que la gente se siente reconfortada escuchando las nuevas canciones, aunque no sé hasta qué punto tiene resonancia más allá de lo que es nuestro público. Hoy en día es difícil trascender a otros niveles si no estás metido en la pomada, ser un grupo dopado por los fondos de inversión, los grandes medios, las compañías. Estamos un poco fuera de todo eso y sería bastante inocente pensar que a estas alturas David podría vencer a Goliat.

"Ahora parece que triunfa el culto a la destrucción, al malote. Antes el que hacía bullying en el instituto era un hijodeputa y ahora está envalentonado porque encima le aplauden"

¿Lo llegó a pensar alguna vez?

Puede ser, sí. Hubo un momento, cuando sacamos Universal o con «Indestructibles» que sí que teníamos la sensación de que podríamos sonar incluso en la radiofórmula, y sin embargo no pasó. Buscar el éxito es un poco como el surfero que está esperando la ola y a veces la cabalga, otras le arrastra y otras va detrás de ella y llega tarde. Pero que un grupo como nosotros que hace lo que le gusta y como le gusta, que tiene sus principios moralmente y éticamente firmes y va siempre a muerte con ellos, ya ha tenido éxito.

¿Qué riesgos tiene que la música, con todos sus altos y sus bajos, se convierta en una forma de «respirar» como canta en el disco?

Steve Albini decía que a él le molaban los artistas que no eran profesionales, porque así no comprometían su arte. Pero en nuestro caso, que vivamos de la música no compromete nuestro arte, porque al final nunca hemos entrado en los circuitos mainstream, ni hemos sonado a los 40 principales, ni salido en la tele más allá de cosas anecdóticas. Por eso nuestra carrera es una especie de milagro que se ha construido con bayoneta en las trincheras, sacando los discos porque nos gustaban de una manera determinada.

Pero también tendrá que pagar facturas.

A veces sí que te puede crear angustia el hecho de que las cosas no vayan bien y que el grupo no sea sostenible. Porque nosotros siempre hemos tenido claro que La Habitación Roja tenía que ser sostenible, que si las cosas nos iban mejor nos gastábamos el dinero en un buen estudio y en tener buenos hoteles en las giras, y si no, grabar en casa y dormir en un hostal.

¿Y ahora dónde duermen? ¿En hoteles o en hostales?

Desarrollamos nuestra producción con dignidad. Somos capaces de tocar este viernes en el Palau de les Arts y hace unos días en un garito de Valladolid para grupos underground. Tenemos esa capacidad de adaptarnos sin comprometer nunca nuestro arte, nuestras canciones. Yo supongo que por eso estamos vivos y seguimos teniendo cierta relevancia en algunos circuitos, aunque quizá por eso mismo tampoco somos ahora un grupo masivo.

"Yo he llegado a tirar abajo un caché para el grupo porque me parecía excesivo. Pero joder, otras veces nos merecíamos cobrar más"

¿Entonces La Habitación Roja es «indie» por vocación o por necesidad?

Yo creo que por vocación. Siempre hemos tenido una idea romántica de la música. A veces, cuando las cosas nos van bien y sale un disco bien y la gira sale bien y estamos haciéndonos una paella en la casa de Pau (guitarrista de LHR), ahí en la montaña, piensas: joder, no me cambio ni por el tío que más haya triunfado. Después de 30 años aún estamos haciendo cosas que nos molan. Es una cuestión incluso de ética.

Ha hablado varias veces de ética. No es un término habitual en una entrevista con un grupo de rock.

Al final el objetivo es crear una comunidad que consiga que lo que haces salga adelante. A veces se nos ha acusado hasta de ser tontos. Yo he llegado a tirar abajo un caché para el grupo porque me parecía excesivo. Pero joder, otras veces nos merecíamos cobrar más.

Parece que al fan suyo de toda la vida «Crear» le ha gustado mucho.

Sí, me lo ha dicho bastante gente que nos conoce bien. El grupo sigue teniendo la capacidad de hacer buenos discos y la gente sigue respondiendo, y para nosotros eso está bien. Estamos en esto porque nos nace y nos mola. Es nuestra vida y es lo que hacemos. A veces parece que la gente está esperando a que hagas tu gira despedida. Pues no, no vamos a hacer una gira despedida.

"A veces parece que la gente está esperando a que hagas tu gira despedida. Pues no, no vamos a hacer una gira despedida".

¿Echa de menos a hacer un disco alegre, de plenitud vital luminosa?

No lo pienso tanto, no hago las canciones de una manera premeditada. Supongo que hay una serie de factores que hacen que la música sea refugio y acuda a ella cuando me siento más triste, más melancólico, con más angustia existencial. Pero bueno, en el disco hay una canción, «La vida fluyendo», que me parece entusiasta y me tira hacia arriba. O incluso «Los seres queridos» tiene esa energía, o «Crear siempre es mejor que destruir»... Ser consciente de tus límites físicos, mentales, espirituales es como encontrar tu lugar en el mundo. A mí a veces la música melancólica o la música triste o la música que tiene ese trasfondo me hace sentirme vivo, alegre.

Me ha pasado con su disco y con el último de The Cure.

También tiene el punto ese de que todo tiene un final, que estamos destinados a morir, a separarnos... Estamos creando canciones que van a perdurarnos porque es nuestra forma de estar en el mundo, de aportar, de dejar un legado. Me siento reconfortado viendo nuestra discografía, el tipo de grupo que somos, el tipo de gente que somos, gente que ha hecho las cosas lo mejor que ha podido, que ha intentado ser honesta, honrada y agradecida también. A veces tienes momentos de frustración, pero luego miras alrededor y te das cuenta de lo privilegiado que has sido, de la vida que hemos llevado, de haber hecho lo que te ha gustado y haber grabado con gente increíble y tocado en lugares sitios increíbles. Hemos seguido nuestro camino y eso ya es un triunfo.