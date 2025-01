Los valencianos se sitúan por debajo de la media nacional en hábito de lectura

Un 63,8 % de los valencianos lee en su tiempo libre. Lo dice el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España, que este miércoles hizo públicos los datos. Esa cifra es inferior a la media nacional, que está en un 65,5 %. Esta cifra de lectores valencianos es, además, ligeramente inferior a la del año anterior, ya que en 2023 había un 64 % de valencianos que leía por ocio.

Ese 63,8 % de personas que leen en su tiempo libre sitúa a la Comunitat Valenciana en el octavo puesto del listado nacional, por debajo de Madrid, País Vasco, cataluña, Navarra, La Rioja, Galicia y Aragón. Por debajo de los valencianos están Asturias, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Cantabria, Canarias y Extremadura. Según el informe de la federación, la media nacional ha subido ligeramente: del 64,1 al 65,5 %. «Por primera vez, los lectores por ocio superan el 65 %», destaca el barómetro.

Motivos para no leer

Pero, ¿por qué no leen más los valencianos? La falta de tiempo sigue siendo el principal argumento para aquellos que no leen o leen de manera ocasional. Casi cinco de cada diez personas así lo reconocen. Un 27 %, por su parte, afirman preferir emplear su tiempo en otros entretenimientos. El 25 % de los no lectores directamente apuntan que tienen falta de interés por la lectura.

El barómetro refleja otros aspectos relevantes sobre el hábito lector en España como son las importantes diferencias existentes entre sexos, tramos de edad, niveles educativos y distribución geográfica. De tal manera que, a grandes rasgos, el perfil del lector tipo en nuestro país sería una mujer joven con estudios universitarios que vive en un ámbito urbano.

Más en detalle, según este estudio, en 2024 creció el porcentaje de mujeres que lee en su tiempo libre situándose en el 71,7 % del total. Supera, además, a los hombres en todos los tramos de edad y se incrementa la distancia registrada entre ambos sexos en el último barómetro (12,7 puntos porcentuales frente a 9,3 puntos en 2023).

Falso mito

Además, el estudio contribuye a romper uno de los falsos mitos que afirma que los jóvenes no leen. Según los datos del informe elaborado por lod editores, por edades, la población entre 15 y 24 años sigue siendo la más lectora de España, con el 75,3 % del total en ese tramo de edad. También, hay otro dato que año a año ha llamado la atención y es el fuerte crecimiento experimentado entre la población de mayor edad (más de 65 años). Desde 2017 se ha producido un incremento de 10,6 puntos porcentuales en los índices de lectura de esta población. «Estas cifras parecen reflejar el efecto de la incorporación a estos tramos de edad de las generaciones de niños y niñas que fueron accediendo a la enseñanza y, en ella, adquirieron el hábito lector», señala el barómetro de 2024.

Como viene siendo habitual, la lectura infantil continúa siendo muy mayoritaria, con una tendencia al alza en los hogares con menores de 6 años cuyos padres les leen libros (un 78 % frente al 76 % de 2023). El 82,5 % de los niños de 6 a 9 años leen en su tiempo libre.

Compra de libros

Respecto a la compra de libros, el porcentaje de la población española que adquirió alguno (no de texto) a lo largo de 2024 se situó en el 53,8 %. Desde 2017, el porcentaje de compradores se ha incrementado en 6,5 puntos porcentuales.

La librería tradicional sigue siendo el principal canal de compra de libros no de texto (44 % en 2024) elegido por los españoles, seguida de internet (26 % en 2024) y de las cadenas de librerías (13 % en 2024).

La asistencia a las bibliotecas se resintió durante la pandemia con un descenso en el número de usuarios como consecuencia de las restricciones. Esta caída, según el barómetro, no se ha recuperado, si bien en los últimos años se ha ido incrementando. El 28,8 % acudió a estas instituciones. Lo que también sigue creciendo es la valoración que le otorgan los usuarios, que se sitúa en una nota media de 8,3, un notable alto.

