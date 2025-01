«Hacemos el tipo de disco que queremos disfrutar en directo»

¿Cómo conviven unos veteranos como León Benavente con las nuevas fórmulas del éxito, con los millones de escuchas y la aspiración de pabellones a rebosar?

Son los tiempos que nos ha tocado vivir y sí, hay esa obsesión por el sold out y por llenar las salas y por tocar en un Wizink. Para a nosotros eso no nos quita el sueño. Vives con ello y te lo tomas de la mejor manera. Lo nuestro es hacer música y, por suerte, se están colgando los carteles de todo vendido en casi todas las fechas de la gira, pero sin tampoco obsesionarnos por ello. Somos obreros del rock y lo que nos toca es hacer música y luego disfrutarla en directo, que es donde mejor no lo pasamos.

Con «Nueva sinfonía del caos» no me queda claro si obreros del rock electrónico o de la electrónica rockera.

Creo que las dos. El de este disco es como un rock más sofisticado, sobre todo por la producción. Pero luego en directo todo se vuelve más orgánico, se nota que hay cuatro personas tocando. Hacemos los discos sabiendo que luego vamos a girar con ellos y que queremos disfrutar de los conciertos.

¿Qué influencia ha tenido el directo en ese recorrido suyo del rock más o menos clásico a la música más electrónica?

Ya desde Vamos a volvernos locos empezamos a introducir elementos sonoros más electrónicos y fuimos abriendo una puerta hacia un objetivo al que ya en este disco hemos llegado totalmente. En lograrlo también ha hecho mucho la producción y la suma de Martí Perarnau IV a la hora de encargarse de dar y perfilar estos mundos. Pero siempre sabiendo que estábamos haciendo un disco de banda, que tenía que verse reflejado el formato grupo.

¿Bailar es un síntoma o una necesidad?

Mejor que lo que sea nos pille bailando, ¿no? Más que música de baile, es música para bailar. A nosotros también nos apetecía después de venir de ERA, que era un disco más oscuro por las circunstancias por las que pasó, hacer algo más inmediato, como un dardo, como un puñetazo.

«Moviendo el cuerpo, pensando en nada». ¿Es incompatible bailar y pensar?

Creo que no. Bailar es dejarte llevar y dejarte llevar es abrir la mente.

Pasan ustedes del «he podido renacer y voy a darlo todo» a «me estoy haciendo mayor y he de enfundar mi espada». ¿Somos una generación a la que se nos va la fuerza por la boca?

Según con quien hables, yo creo que hay de todo. Somos una generación que ha ido aprendiendo y que está adaptándose a los tiempos, que no hay que verse derrotado, sino lo contrario, hay que hacer lo que mejor sabe hacer uno. En nuestro caso, tenemos claro que queremos hacer música y vivir más tranquilos.

¿Aprenden de los grupos más jóvenes con los que coinciden en los festivales o les dais lecciones?

No, nosotros nos nutrimos de los jóvenes. Los cuatro escuchamos mucha música e intentamos estar actualizados a todas las propuestas que van saliendo. Por eso siempre nos gusta ver conciertos en directo de gente con otra forma de concebir la música. Es cierto que llevamos mucho tiempo en esto, más de los once años que tiene el grupo, pero en ningún momento nos sentimos aleccionadores de nadie.

¿Cuál es la mejor lección que les han dado los chavales?

La falta de prejuicios. Cuando éramos más jóvenes la música estaba muchísimo más encasillada que ahora, que es mucho más transversal y eso es enriquecedor. León Benavente es un grupo que deja muchas puertas abiertas, no hemos concretado ningún estilo y vamos intentando sorprendernos en cada disco.

Los festivales tienen algo de ese «ángel exterminador» que mencion en el disco, de gente que está ahí sin saber muy bien por qué.

Sí, yo creo que festivales de ahora son como las discotecas de antes. Al final es que tienes que estar en los sitios donde está todo el mundo. Es lo que ocurre también con las redes sociales, al final la gente no sabe bien por qué está, pero está ahí y está charlando y está disfrutando y lo está pasando bien. Todo es una cuestión de la importancia que tú le des o no a la música.

¿Y usted está entre los apocalípticos o los integrados del asunto festivalero?

Bueno, tiene que haber de todo en este mundo. Pero ojalá toda la gente estuviera pendiente de los conciertos y que realmente se viviese la música de una forma grupal y no tan dispersa, ¿no?