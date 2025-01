El artista urbano Pedro Mecinas pinta aves en el claustro gótico del Centre del Carme

El claustro gótico del Centre del Carme albergará nueva vida. El artista urbano valenciano Pedro Mecinas trabaja desde hace días en las capillas que orbitan alrededor del patio del antiguo convento, donde pinta aves autóctonas en su proyecto «Alçar el vol junts». Jilgueros, camachuelos, estorninos, arrendajos, golondrinas o gorriones de vivos y cálidos colores darán la bienvenida al visitante una vez el museo recupere su entrada original.

Pero que no cunda el pánico. El artista de Catarroja no pinta sobre las paredes del claustro del edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1983, sino que lo hace sobre grandes paneles de madera de 2 x 3 metros y 3 x 4 metros. Allí mostrará distintas especies de aves autóctonas de la Comunitat Valenciana. «He intentado que estén las más conocidas de la zona y que debían estar como el gorrión o la golondrina, pero también he incorporado algunas que no había hecho nunca, que son más raras», dice el artista valenciano.

«La idea -añade- es que sea como una bandada de aves todas diferentes entre sí». El proyecto aúna 16 especies diferentes. «El lema viene a decir que todas son diferentes pero van al unísono», explica Mecinas.

Una de las obras del artista en el claustro gótico. / Levante-EMV

"El primer sorprendido fui yo"

No es la primera vez que Mecinas alza la mirada al cielo para captar lo que hay sobre nuestras cabezas, un ejercicio que deberíamos hacer más a menudo. «Empecé a pintar aves en las casetas de l’Albufera, pintaba aves autóctonas para hacer un proyecto de arte y divulgación», recuerda el artista. El Centre del Carme puso, a su vez, la mirada en su obra «y me llamaron para llenar estos espacios con una bandada de aves», explica. «El primer sorprendido con esa llamada fui yo», revela. «Ya habían visto lo que estaba realizando en l’Albufera y en algunos pueblos, y les gustó esa idea para extrapolarla al claustro. Fue todo muy fluido», señala sobre la relación con la dirección del Centre del Carme. «Querían realmente lo que llevo haciendo todos estos años, pero adaptado a este espacio», sostiene el artista urbano valenciano.

Estas 16 aves serán las que den la bienvenida al visitante del Centre del Carme, una vez recupere su entrada original, prevista para las próximas semanas. Mecinas empezó a trabajar la pasada semana y dedica unas seis horas al día para dar formas a estas coloridas aves. «Intento no hacer más porque lo que quiero es que quede bien. No quiero abarcar demasiado. Me lo tomo con calma para que quede perfecto». Espera poder terminar en dos semanas.

Sobre qué fue lo más difícil del proyecto, Mecinas señala que «aplacar los nervios, sientes la presión de estar en un lugar tan increíble y saber que tienes que hacerlo bien», dice.

Mecinas ha pintado 16 especies diferentes. / Levante-EMV

Entre algunos de los trabajos de Mecinas destaca el mural de 1.200 metros cuadrados que pintó en 2022 en el túnel de la Ronda Este de Catarroja. Aquella intervención mostraba 35 especies de animales autóctonos de la Comunitat Valenciana.

Afectado por la dana

Mecinas tiene su tallar en Catarroja, localidad en la que nació en 1987. Se vio afectado por la dana del pasado 29 de octubre aunque dice tener «la suerte de que la gente me ha salvado, porque todo el mundo se ha volcado bastante a ayudar, a pedirme obras, encargos, y al final he podido recuperar bastante en parte lo que he perdido».

Respecto al lema que reúne a estas aves bajo el Centre del Carme no puede ser más oportuno. Recuerda que «Alçar el vol junts» ya lo empleó antes de la tragedia de la dana, pero ahora cobra un significado especial. «La idea es un poco utópica; de hecho, los pájaros son como una metáfora del ser humano, somos todos muy diferentes, pero podemos ir en la misma dirección, aunque parezca que es imposible. Pero me gustaría que fuera así, que dejáramos de lado todas las diferencias que hacen que todo el mundo esté enfadado todo el rato y dijeran ‘vamos a funcionar como los pájaros, que van juntos y no se molestan’».

Suscríbete para seguir leyendo