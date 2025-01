Un beso y una flor

No sé si Carlos Mazón sabe mucho de canciones. Parece que en algún tiempo quería dedicarse a eso: a cantar con un conjunto musical llamado Marengo en los escenarios de Eurovisión. No lo consiguió y a lo mejor por ese motivo le buscó Zaplana acomodo para vivir de la política. Y desde entonces ésa ha sido su vida. Poco a poco fue escalando en distintos organigramas institucionales y orgánicos y al final llegó a Presidente de la Generalitat. Nada menos. La más alta representación del pueblo valenciano. La verdad es que, visto lo visto, hubiera preferido no sólo que cantara en Eurovisión sino que ganara el festival como en su momento hicieron Massiel y Salomé. Así me habría evitado el bochorno que provoca este hombre cada vez que abre la boca para hablar de la tragedia de la Dana.

Ya sé que intelectualmente no es muy largo, pero eso, se trate de quien se trate, no te impide desenvolverte con más o menos apaño en la vida.

La cultura es saber que lo que sabes no te coloca por encima de nadie, empaparte de lo que piensan los demás sean o no sean de tu cuerda, respetar a quienes tienes enfrente y te dicen abiertamente que lo que haces, dices o callas tendría que hacerte reflexionar porque la posesión de la verdad sólo se la creen los imbéciles.

Pero Carlos Mazón ni sabe ni se empapa ni respeta. Nada de eso está en sus entendederas políticas. Es como si no se enterara de nada. Como si se imaginara volando por Woodstock o la Isla de Wight, con los ídolos del tiempo hippy, floreado y amor libre que a lo mejor él mismo musicaba para amenizar las fiestas en el Benidorm de los veranos. Lo definió mejor que nadie su jefe de filas Núñez Feijóo: «estaba noqueado esos días». Eso dijo. Noqueado. O sea: KO. O sea: derrota total en el ring de la responsabilidad política. Pero él ni caso. Hizo como si no se enterara de lo que de él pensaba el líder del generalato.

Ya sé que Feijóo tampoco es Einstein, pero en este caso acertó con el adjetivo sin ninguna floritura: estaba noqueado, dijo del presidente de la Generalitat en Onda Cero. Pero él ha seguido escribiendo la historia trágica de la Dana con la más perversa narrativa que podamos echarnos a la cara. Cada intervención suya desde el 29 de octubre es peor que la anterior. Como si se hubiera empeñado en batir a cada paso su propio récord de soltar barbaridades a destajo. Y en verdad que lo está consiguiendo con sobresaliente o matrícula de honor. La comparación de la destrucción de Gaza con la Dana. Por ejemplo.

Carlos Mazón y Marengo / Levante-EMV

Con el mayor aplomo del mundo, soltó eso de que el Gobierno de Pedro Sánchez ayuda a Gaza y no a nuestra tierra devastada. Pero por dios: quién le escribe a este hombre los discursos, quién le susurra al oído tanta palabra envenenada, de qué partitura musical extrae los acordes de una canción que destroza el alma de quien la escucha, por qué no se fue con Marengo en su juventud a recorrer el mundo y libró a la política del malestar que provoca verlo a todas horas moviéndose tan contento a caballo de la incompetencia, de la mentira y del cinismo. Al principio agradeció a Pedro Sánchez lo que había hecho desde su gobierno en los primeros momentos del desastre. Luego lo llamaron al orden desde Madrid y se convirtió -como Aníbal frente a los romanos- en el odio enfermizo contra todo lo que sonara a ese gobierno. Se ha convertido en un fantasma que va de acá para allá como un sonámbulo. Le aplauden los suyos en Asturias y no sabe que esos aplausos son el volteo de campanas que anuncia su liquidación política en un nada lejano adiós definitivo. Cuando está el jefe delante, no lo deja abrir la boca.

El viaje de Feijóo

No hace mucho, en València, cuando vino Feijóo a marcarse faroles delante de los empresarios. Todo el tiempo Mazón quietecito en su silla, la mudez absoluta, como un espectador que se ha colado sin entrada en el espectáculo. Lo difícil para Feijóo es encontrar un buen repuesto: sería como hallar una aguja en un pajar, que decía el bíblico. Por eso, y por esa sordera que lo aísla del mundo, se supera en cada una de sus apariciones públicas y ha repetido varias veces lo de que Sánchez se preocupa de Gaza pero deja que la tragedia de la Dana se quede sin ninguna ayuda para la reconstrucción. Burlarse a la vez del sufrimiento en Gaza y en los pueblos arruinados por la torrentera en qué cabeza cabe si no es en la de alguien que ha perdido no sólo el norte sino la brújula entera y hasta el salacot, que es según la wikipedia el gorro de los exploradores.

Noqueado está y en la lona del ring lo espera sin mucha demora la sentencia anunciada por Feijóo. En el momento de la despedida, no sé si cargará con mucho equipaje ni si brillará el sol donde el adiós lo lleve, como entona Nino Bravo en una de sus canciones más conocidas. Como su padrino Zaplana está en horas bajas para buscarle empleo, siempre le quedará el recurso de quitarle el polvo a la guitarra y echarse a la carretera con las canciones de cuando era joven y quería comerse crudo el Festival de Eurovisión. Al partiiir, un beso y una flor…