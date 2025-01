La nostalgia y los sintetizadores harán bailar el Roig Arena con 20 artistas de los 80

Los mejores éxitos de la década de los 80 pondrán a bailar el nuevo Roig Arena de València. La cita será el 18 de octubre en el pabellón multiusos, que acogerá a una veintena de míticos artistas internacionales que en 2025 solo tienen dos actuaciones en España.

Cantantes y grupos como Alphaville, Samantha Fox o Bananarama forman parte del espectáculo, que se suma a la lista de conciertos que ya ha anunciado el Roig Arenba, que prevé su apertura para después del próximo verano.

«Discoteca de los 80s» ofrece revivir la nostalgia de manera festiva, con las canciones más recordadas del estilo denominado "Italo Disco" o "EuroDisco", a golpe de sintetizadores. La recopilación incluye éxitos que sonaron hace 40 años en discotecas y radios, como "Touch Me (I Want Your Body)", «Forever Young» o «Cruel Summer», que volverán a ‘quemar la pista’.

Además de Alphaville, Samantha Fox y Bananarama, por el escenario también pasarán Ivana Spagna, Fancy, C. C. Catch, Ryan Paris, Bad Boys Blue, Brian Ice, Miko Mission, Ken Laszlo, Silver Pozzoli, Ottawan, Lime, F. R. David, Ivan, P. Lion y Precious Wilson de Eruption. Los artistas que marcaron toda una generación, con temas que trascendieron su época y que siguen siendo recordados.

«En los 80, València fue el epicentro de la música de baile. Por eso, este 2025 vuelven esos maravillosos años con la discoteca más grande del mundo. Todos tus artistas que marcaron tu generación, juntos en directo», dice la promoción del concierto, que podría acoger hasta 20.000 personas, gracias a su escenario 360.

Las entradas estarán a la venta el próximo jueves, 30 de enero, a partir de las 11:00 horas, en la web.

Varias citas anunciadas

«Discoteca de los 80s» se suma a otros conciertos ya anunciados por el Roig Arena. Entre las citas musicales que ya se han dado a conocer están: Camilo (12 de septiembre); Manuel Carrasco (20 de sepiembre); Quevedo — que cerrará su gira «Buenas Noches Tour España»— el 2 de octubre de 2025, Mónica Naranjo (22 de noviembre); Joaquín Sabina (8 y 11 de octubre), David Bisbal (6 de diciembre), Sen Senra (9 de enero de 2026), Hans Zimmer (26 de marzo de 2026) y Dani Martín (9 de mayo de 2026).

Nuevo espacio

Como ha publicado este periódico, el Roig Arena, —que cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados por el presidente de Mercadona, Juan Roig— se convertirá en la nueva ‘casa’ del Valencia Basket con una capacidad máxima estimada de 15.600 espectadores en modo basket. Para los conciertos, albergará a 18.600 personas —20.000 si el montaje tiene un formato 360º— y cerca de 1.000 espectadores en la sala multifuncional que acogerá eventos en paralelo.

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos.