El Bellas Artes de València, un museo sin entorno, sin plan y sin autonomía

La presencia hoy del secretario de Estado de Cultura Jordi Martí en la presentación de la Santa Faz de Zurbarán adquirido para el Museo de Bellas Artes será la primera visita en más de dos años de un representante del Gobierno a la pinacoteca valenciana de titularidad estatal. Para encontrar a otro miembro del ejecutivo recorriendo el museo hay que remontarse a julio de 2022 cuando Miquel Iceta aprovechó las instalaciones del antiguo convento de San Pío V para presentar allí un bono cultural para jóvenes.

En este lapso de tiempo, ninguna administración -ni el Estado propietario del museo, ni la Generalitat encargada de su gestión (y cuyo conseller de Cultura, José Antino Rovira, tampoco ha visitado aún la pinacoteca)- han logrado solucionar tres de los grandes asuntos pendientes que arrastra el Bellas Artes desde hace años: la reurbanización de su entorno, la aplicación de su plan museológico y, sobre todo, el cambio de figura jurídica para dotarlo de más autonomía.

Sin reurbanización

Quizá el de más pronta solución -al menos, sobre el papel- es el de la reurbanización del entorno del museo, una aspiración que empezó a concretarse en 2018 cuando el Ministerio de Cultura presentó en 2018 el proyecto básico que supondrá la inversión de 2,8 millones de euros en una actuación que afectará a más de 9.000 metros cuadrados.

Esta reurbanización acordada por el ministerio con el Ayuntamiento de València supondrá la peatonalización de la calle Vuelta del Ruiseñor, la creación de un jardín que funcionará como expansión y antesala de la nueva entrada Este del Museo y un jardín de esculturas, que completará el existente en el interior del Pabellón Benlliure.

Pero justo en esta zona se encuentra un pozo de riego para los Jardines de Viveros que en el planeamiento quedó «por error» dentro del recinto de los terrenos propiedad del ministerio. Aunque se planteó la posibilidad de crear una servidumbre de paso de los jardines hasta el pozo para no tener que modificar el proyecto, el pasado junio de 2024 el ayuntamiento corrigió el plano para que el pozo quede fuera de la reurbanización y se estaba a la espera que el ministerio diese su visto bueno a este nuevo planteamiento modificado para poder iniciar la ansiada reurbanización del Bellas Artes.

Según aseguró ayer el Ministerio de Cultura a preguntas de este periódico, una vez aprobado el Plan Especial ya hay luz verde al proyecto de ejecución, "que estará finalizado este año".

Sin plan museológico

Otro proyecto histórico y pendiente desde hace años es el del plan museológico del museo. O, en concreto, su aplicación ya que el plan que estructura los espacios expositivos, planificael contenido de las colecciones pictóricas y mejora la promoción y difusión del complejo cultural ya está redactado.

Pero el ministerio ha ido retrasando su licitación para darle prioridad a la reurbanización que, pese a no haberse ejecutado tampoco, sí ha ido recibiendo una dotación cada año en los presupuestos del Estado. Es decir, hasta que no haya reurbanización, no habrá plan museográfico.

Y sin autonomía

Y el tercer gran asunto pendiente del Museo de Bellas Artes es el de su cambio de naturaleza jurídica para dotar a la institución de más autonomía para su funcionamiento administrativo, jurídico, técnico e incluso artístico y que pueda, sobre todo, recibir recursos externos que le ayuden a crecer como ya están haciendo de forma notable otros museos de Bellas Artes que recientemente se han convertido en organismo autónomos como el de Bilbao o Asturias. En este caso, no es tanto el Estado sino la Generalitat la que tiene que dar el paso para que el Gobierno dé el visto bueno.

La cuestión pasa por convertir el Bellas Artes es un ente autónomo administrativo (entidad de derecho público, consorcio o fundación) que le haga disponer de personalidad jurídica propia, autonomía funcional y de gestión, con lo que la pinacoteca del antiguo San Pío V se acercaría a la hora de funcionar a otras instituciones culturales públicas como el IVAM o el Palau de les Arts.