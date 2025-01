Juntos hacia la extinción

Ahí estaba el andoba, meneando la espada ceremonial sobre la tarta más coenta del mundo como un novio tarugo el día de su boda. Como un orangután pasado de haloperidol imitando a Chiquito de la Calzada, arrastrando su dignidad presidencial por el fango del Potomac. Menos mal que estas fiestas las hacen en una rotonda y en un pabellón de deportes, y no en una catedral.

Carlomagno se revolvería avergonzado en su tumba, pero también Jachaturián, compositor de la “Danza del Sable”. Por cierto, menuda versión se marcó Dave Edmunds de esta pieza en aquel Festival Leyendas de la Guitarra previo a la Expo de Sevilla, que reunió a lo mejorcito de las seis cuerdas.

Resulta que el gachó quiere anexionarse Groenlandia. Luego querrá quedarse con Perú, el Tibet, Japón y la Isla de Pascua, ya sea porque todas las secuencias han llegado a la misma conclusión, como cantaban los Zombies, o porque le sale de la mismísima entrepierna. Cosas de la geopolítica.

Los niños de los 70 y 80 sabíamos mucho de aquello. Recitábamos de memoria modelos de misiles nucleares, Regulus, Polaris, Trident, Poseidón y vivíamos con miedo a la destrucción mutua asegurada, desencadenada por un despliegue militar en la brecha de Fulda, la Guerra de las Galaxias de Reagan o un ataque preventivo de la URSS, igual que la canción de Polanski y El Ardor.

Vuelve el miedo a un enfrentamiento global, pero por ahora, lo único preventivo que se ha visto son los indultos de Biden a las posibles víctimas de las depuraciones, las listas negras y la caza de brujas que ya ha comenzado el nuevo presidente condenado. Un delincuente, el convicto caudillo, la espada más chunga de occidente. El auténtico y verdadero Golfo de América.

El apandador también tiene a Panamá y a su estratégico canal en el punto de mira. Ay, Panamá, donde nació y vive Miguel Bosé, otro conspiranoico negacionista, y donde también habitó Stephen Stills y se enamoró por primera vez víctima del hermoso embrujo de sus aguas cristalinas y del collar de esmeraldas que separa los dos océanos, tal y como cantaba acompañado por Crosby y Nash.

Mientras se piensa enviar a los marines, como cuando Noriega dejó de servir a la CIA, el gachó se sale de la OMS y de los acuerdos contra el cambio climático. Ni doctrina Monroe ni corolario Roosevelt, ahora viviremos guiados por los designios de oligarcas salidos de la peli “No mires arriba” y sus empresas. Una amiga doctorada en Ciencias Políticas me decía que menos miedo, que al final el tipo es un hombre de negocios y se maneja en la política como en esos asuntos. Ofertas, negociaciones, transacciones, pragmatismo y, sobre todo, buenos resultados. Para él y sus secuaces, me temo.

Los responsables del proyecto Copernicus certifican que el cambio climático se nos va a llevar a todos por delante. El calentamiento global alcanzó en 2024 el punto de no retorno. La humanidad siempre ha estado condenada, pero lo chungo es que son nuestros hijos, y no nuestros tataranietos, los que van a ver el fin del mundo. El de verdad, no el que cantan La La Love You. El Reloj del Apocalipsis de los sabios atómicos de la Universidad de Chicago marca un minuto y medio para la medianoche. Estamos 30 segundos más cerca del se acabó lo que se daba definitivo que cuando los soviéticos probaron su primera bomba de hidrógeno en 1953. “Two Minutes To Midnight”, atronaban Iron Maiden. Telita.

El mundo ardiendo en Tik Tok

Vivimos continuamente en la víspera de la destrucción, como decía Barry McGuire en su canción de 1965, y lo peor es que ese maldito día de la marmota no tiene intención de pasar, empeñados como estamos en machacarnos. Lo bueno es que veremos el mundo arder en tiempo real a través de Tik Tok u otra estupidez similar. Porque olvídense, no nos vamos a extinguir con la elegancia serena de “Epitaph”, esa maravilla de King Crimson.

Va a ser una mierda como un piano, con enfermedades pustuleras, pobreza desarreglada, extraterrestres viscosos, eructos huracanados, satanismo de mesa camilla, canibalismo en chándal y el fascinante clima del invierno nuclear.

El “Apocalypshit” de Molotov será una gran banda sonora para chapar la paraeta, pero si es usted de los que gustan de finales clásicos, épicos y bíblicos pida “Apocalypse Please”, de Muse. Y como sentenciaban Siniestro Total, juntos de la mano hacia la extinción. Esperemos, al menos, que no sea ni muy larga ni muy penosa.