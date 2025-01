Quinto: «Hace falta música renovada en valenciano para conectar con el público más joven»

Con 24 años, rechaza la etiqueta de ser la revelación de la música en valenciano, pero triunfó en el Festivern y ya ha recogido un Premi Ovidi.

Josep Quinto publicó sus primeros temas en 2024, en el EP «V», y prepara su primer disco para este 2025, con bases melódicas, mucha experimentación y mezcla de estilos.

Acabó el 2024 en el Festivern y ha empezado 2025 con un Premi Ovidi a Artista Revelación. ¿Qué propósitos tiene para este año?

El propósito es sacar el disco e intentar ‘rodarlo’ muchísimo, que llegue al máximo de gente posible y cuantos más conciertos, mejor.

Dicen que su estilo es pop, rap, música urbana, electrónica… ¿Cómo lo define usted?

Creo que lo que une mi música son las melodías y esa es la forma de conectar las canciones, también las letras, y no tanto el estilo. En la música en castellano e inglés se ve mucho, pero en valenciano no pasa tanto. Vamos a seguir haciéndolo y a sacar canciones que quizás no tienen mucho que ver entre ellas en cuanto al estilo, pero sí que tendrán una conexión.

¿Hacia donde evoluciona el llamado género urbano, que tanta fuerza ha tomado en la actualidad? ¿Cuáles son las tendencias?

Las definiciones de los géneros han perdido mucha fuerza para dejar espacio a nuevas músicas que forman parte de algunos géneros, pero que a la vez pueden tener características de varios. Mi género es música urbana, pero en valenciano, que no es lo típico, y también tiene melodías pop… Se acerca y se aleja de estos géneros de diferentes formas y eso hace que las etiquetas tradicionales que se le puedan poner a los géneros pierdan valor, en general… porque es imposible definir. Considero que está todo hecho y repetir de nuevo patrones que hacen que algo se llame urbano, pop o rock es un error, por eso es todo muy experimental.

¿La experimentación y la música urbana define a los artistas más jóvenes, de la generación Z?

Creo que no. Sí que es verdad que es el estilo que gobierna estos últimos dos o tres años y lo que más escucha la gente, evidentemente. Hay muchos artistas que hacen una música muy parecida, que ha conseguido ser un fenómeno, pero no considero que sea un rasgo característico. Pienso que la mayoría de la juventud del País Valencià está desconectada de la música en valenciano en general. Ya hay estudios sobre eso, y la media de edad de los conciertos de música en valenciano es cada vez más alta. Cuesta más renovar los públicos.

¿Y por qué?

Pueden ser muchos factores. Los principales temas que ha tratado la música en valenciano no se han aproximado a la gente joven, y no es ni bueno, ni malo, ni culpa de nadie. No han conectado con las generaciones más jóvenes simplemente porque están más alejados en el tiempo y no han tenido esa capacidad. Y por eso también pienso que hacen falta músicas renovadas, que su intención principal sea conectar con el público más joven para que sientan esta música como suya. Al final, ni yo ni otras personas estamos haciendo nada nuevo para el mundo, sí para en valenciano.

Le presentan como «la revelación», el «nuevo talento», la «joya» de la música valenciana actual. ¿Se siente cómodo con esta etiqueta?

No, la verdad. No me gusta cuando leo un artículo y dicen «Quinto, la nueva joya de la música valenciana», como si yo hubiera conseguido lo que han conseguido La Fúmiga o Zoo. Es muy difícil y es brutal lo que han hecho, pero si lo han conseguido es gracias a todo el trabajo que han hecho. Ese tampoco es mi objetivo, yo no he venido aquí a ‘petarlo’, he venido a hacer canciones y me choca mucho que personas que no me conocen me hablen como si ya lo tuviera todo hecho. Y la verdad es que no, la planificación que tenemos detrás de todo es brutal. Las cosas no pasan porque sí. Nosotros hemos puesto toda la energía y, de momento, lo estamos consiguiendo todo, pero hay que decir que también puedes esforzarte muchísimo en la vida y que las cosas no lleguen... y es igualmente válido.

Quinto. / Levante-EMV

Las letras son suyas. ¿Cómo es el proceso de componer y poner la música?

Sí, las canciones son todas mías y la música también, y después trabajo con mi productor, Àlex Blat. Antes de esto, con 17 años y que acabó tras la pandemia. Yo ya cantaba y componía. Siempre me ha gustado mucho componer, cada día, de lo que me pasa o pienso; tengo el portátil lleno. Recopilé estas canciones, conocí a la gente de Primavera d’Hivern, y grabamos las que más nos gustaron. Son seis canciones que yo ya tenía, compuestas de la forma más genuina del mundo, sin ni siquiera pensar en sacarlas.

En el EP, Esther canta en «Petjades» ¿Cómo surge la colaboración?

Es una de mis mejores amigas, además de ser una referente en todos los aspectos y un puntal de la música en valenciano. Se lo propuse, acabamos de hacer la canción juntos, y súper bien. Lo fuerte de Esther es su forma de componer, de hacer melodías y, evidentemente, su voz. Mi fuerte no es cantar, siempre lo he dicho, pero a su lado hace que sumes y lo he hablado con otros músicos y también les ha pasado. Tiene un talento de aquí a la luna.

¿Y cómo se siente encima del escenario?

Depende del formato, porque es un concierto cañero, que no está preparado para cualquier público ni cualquier hora, más para un ambiente más festivo que de tarde. Pero la gran mayoría de conciertos han sido brutales, porque quiero que la gente se lo pase bien y disfrute y creo que lo estamos consiguiendo. Yo ya sabía cómo era estar en un escenario, pero Àlex también me ha ayudado más en la parte de actitud y de transmitir como intérprete.

Siendo de Pego, ¿se siente heredero de los otros grupos que también nacieron en el municipio?

Estoy súper orgulloso de mi pueblo e intento decirlo en cada concierto, pero soy de Pego como podría ser de cualquier otro sitio, la música que hago no la hago por ser de Pego, eso es universal. No me siento heredero y es lo que decíamos antes de las etiquetas... Aunque es una suerte y muy guay ver cómo han salido grupos que, además, de estilo no tienen nada que ver entre ellos, como Smoking Souls o la Gossa Sorda ni yo de ellos.

Ya que también ha sido de una banda, ¿cree, como dice la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que esta es «terra de músics»?

En el País Valencià hay más bandas que pueblos, y más aquí que en el resto del estado español. Entonces, claro que es una tierra de músicos, pero no solo eso, somos tierra de artistas, de todo el arte, también por la tradición y el vínculo que tenemos con muchas fiestas y celebraciones. Tenemos tantas cosas que decir, tantas cosas de las que hablar y tantas cosas de las que hacer música o que vivir... que al final no se acaba nunca y eso es brutalísimo.