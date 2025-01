El legado de Ovidi Montllor enfrenta a sus hijas tres décadas después

Cuando están a punto de cumplirse tres décadas de la muerte de Ovidi Montllor, su primera hija, Helena, ha hecho público su enfrentamiento con su hermana Jana y la familia de ésta por haberse apoderado, según ella sin su permiso, de gran parte del archivo personal de su padre y habérselo entregado -también sin su permiso-, al escultor y pintor Antoni Miró.

Miró, por su parte, ha confirmado a Levante-EMV que recibió el archivo personal de su amigo Ovidi de manos de Jana y de la madre de ésta y sin haberlo hablado con Helena, con quien dice haber conversado apenas en un par de ocasiones. «Estábamos convencidos de que era de acuerdo con ella», ha señalado no obstante el artista, quien ha asegurado que si no se hubiera hecho cargo él de este legado se hubiera echado a perder, ya que estaba en muy malas condiciones cuando llegó a sus manos. «Ahora lo hemos puesto al alcance de todos y sin que nadie haga ningún negocio con él», defiende.

Este periódico contactó ayer con Jana Montllor para conocer su explicación del uso que se le ha dado a los bienes y documentos personales de Ovidi y, en su caso, contrastar con el relato aportado por su hermana, pero prefirió no realizar declaraciones.

Poemas, guiones, cartas y fotos

Según ha asegurado Helena a través de varias publicaciones en las redes sociales, y ha reiterado a preguntas de este periódico, ella -única hija reconocida en vida legalmente por Ovidi, fruto de su matrimonio con Adela Abad- decidió ante notario incluir a Jana -nacida de la relación del cantante con Montserrat Blanes- como coheredera de su padre para que se quedara con la mitad de sus bienes.

Además de varias viviendas y otros inmuebles, en la herencia de Ovidi se incluían numerosos documentos, poemas, guiones, cartas, postales, partituras y cientos de fotografías que se encontraban en la casa que el artista de Alcoi tenía en Barcelona.

Según explica Helena, tras poner este inmueble a la venta, la familia decidió depositar temporalmente varias cajas con todo este material en el domicilio de los hijos de la periodista Montserrat Roig, amiga de Ovidi y de Montserrat Blanes.

Helena Monllor (ella ha mantenido el apellido sin «t» de la familia) asegura que, pese al acuerdo de reparto de bienes, Jana y su madre se llevaron sin su permiso las cajas y entregaron parte de este material a Antoni Miró, que desde entonces «actúa como gestor del recuerdo de mi padre», lamenta la hija de Ovidi.

«Se iban escondiendo»

«Ellas (Jana y su madre) se creyeron que tenían todo el derecho sobre este material y lo distribuyeron como les pareció sin consultarme absolutamente nada -denuncia Helena-. Al mismo tiempo, una vez solucionadas las cuestiones respecto a la herencia, desaparecieron».

Helena, la hija primogénita de Ovidi, segura que «al principio» no «supo» contactar con Jana ni con Montserrat «porque se iban escondiendo y, con el tiempo, se me hizo bola hacerlo por cómo había ido todo y lo desagradable que me resultaba». Por ello, Helena afirma que no supo que Miró se había quedado gran parte de los papeles y documentos personales de Ovidi hasta que un día leyó en una página de internet que «había hecho un archivo y que maneja todas las cuestiones respecto a este material».

«La otra parte, Jana, tendría que haber hablado conmigo antes de decidir que haríamos con todo eso -subraya-. Me pertenece como mínimo el 50 por ciento y nadie me ha pedido el consentimiento para dar una cosa que es mía».

Un burofax a Miró

En 2016, y a través de un burofax, la representante legal de Helena Monllor exigió a Miró la «restitución» de estos bienes a la hija primogénita del cantante, además de instarle a que pusiera fin al «uso, publicación, exhibición pública y comercialización de la imagen del señor Ovidi Montllor» por «no tener cedidos los derechos de autor».

Miró rechazó las pretensiones de Helena asegurando que el archivo que «desinteresadamente» conserva en su vivienda de Alcoi «ha sido conformado con aportaciones de varias personas, incluso la misma Helena Monllor, su padre en vida y especialmente de Jana Montllor, coheredera».

Además, y tal como la propia abogada de Helena le confirmó a su cliente, la aplicación de la usucapión -es decir, la posesión de estos bienes desde hace años sin que hubiera habido una reclamación previa para su devolución- complicaba la posibilidad de que el escultor y pintor alcoyano le entregara los papeles del cantante que la hija de Ovidi le reclamaba.

Helena niega rotundamente que ella haya «aportado» material del cantante a Miró, tal como defendía el abogado de éste. “Un escritor hace años, rebuscando entre el material que tiene Miró en su casa, encontró una fotografía mía de cuando yo tenía año y medio. Jana se deshizo de todo lo que no le servía a ella, incluso mis fotos. El pintor-escultor, entre tanto, se ha ido lucrando y promocionando personalmente”.

Ordenado y digitalizado

Tras recibir el archivo personal de Ovidi Montllor y depositarlo en su casa de Alcoi, Antoni Miró impulsó hace unos años su ordenación y digitalización por arte de la Universitat Politècnica de València, para difundirlo ponerlo a disposición de los investigadores.

Ya en 2016, Miró defendió a través de su abogado no solo que conservaba el archivo del cantante de forma «desinteresada» sino que «en los múltiples homenajes que se ha tributado a la figura y memoria de Ovidi» ha «intervenido y participado a su costa, sin beneficio alguno, antes al contrario». También acusaba a Helena de «haberse lucrado sin contraprestar nada» por el uso de su obra artística como la que ilustraba la discografía de Ovidi.

Ovidi y Helena con Vicent Andrés Estellés. / L-EMV

