El Museo de Bellas Artes expone la «Santa Faz» de Zurbarán, un cuadro Bien de Interés Cultural y declarado inexportable

El Museo de Bellas Artes de València es una institución «cumbre». Una llanura, parece, no podría reunir en una misma sala a Zurbarán, Velázquez, Ribera o Alonso Cano, como sí lo hace desde este martes la pinacoteca de la calle San Pío V. La metáfora de tintes geográficos la emplearon tanto el director del museo, Pablo González Tornel, como el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, durante la presentación del cuadro Santa Faz, pintado por Francisco de Zurbarán en el siglo XVII. El Ministerio de Cultura adquirió la obra el pasado mes de noviembre para el Bellas Artes de València por 320.000 euros.

Pasear por la Historia del Arte

González Tornel y Martí, que estuvieron acompañados en la presentación por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, destacaron la importancia de esta obra para «uno de los museos más importantes, que permite pasear de la manera más completa por la Historia del Arte», dijo Martí.

La presentación de la obra reunió a no pocos representantes institucionales. Además de González Tornel, Tébar y Martí, estuvieron presentes la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del ministerio, Ángeles Albert; la directora general de Patrimonio de la Generalitat, Marta Alonso, y el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, que se incorporó al acto tras la reunión del pleno del Consell.

Detalle de la obra. / F. Calabuig

Bien de Interés Cultural e inexportable

La obra, un óleo declarado Bien de Interés Cultural en 2020 e inexportable, revela uno de los temas más recurrentes del pintor. Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 1598-Madrid, 1664) realizó distintas versiones de esta imagen a lo largo de su vida: el paño de Verónica, reliquia en la que quedó impreso el rostro de Cristo al usarlo la santa para limpiar a Jesús en una de sus caídas camino del Calvario. En concreto, se han identificado cuatro réplicas pintadas por el propio Zurbarán entre 1630 y 1635. La obra adquirida, fechada en 1631, es una de ellas. González Tornel señaló que parte de la relevancia de la obra que ya se exhibe en el museo es que «reúne el hecho de ser una reliquia e imagen, muestra el que es el rostro verdadero de Cristo. Es una obra importante porque muestra la forma de entender el retrato barroco». La obra, de hecho comparte, más bien preside, la sala en la que el Bellas Artes exhibe uno de sus grandes reclamos: el autorretrato de Velázquez. En el mismo espacio hay obras de Ribera, Alonso Cano y Ribalta, entre otros.

Retrato de Gaspar Aguilar: «El mejor Barroco mundial» El Museo de Bellas Artes de València muestra en su colección permanente un retrato de Gaspar Aguilar, realizado por Juan Ribalta (Madrid, 1596-València, 1628). En la misma sala que desde este martes preside la «Santa Faz» de Zurbarán, se puede contemplar este retrato del escritor valenciano. Para el director del museo, Pablo González Tornel, se trata de «uno de los mejores retratos del Barroco mundial».

El director del museo recordó que «todas las obras de los museos no pueden ser obras maestras porque caeríamos en un ‘sindrome de Stendhal’. Hacen falta obras maestras y obras ‘colchón’ alrededor de ellas. Este Zurbarán es una obra ‘cumbre’, capaz de ordenar toda la sala a su alrededor».

Sintonía museo-ministerio

Tanto González Tornel, como Martí y Tébar destacaron la buena sintonía entre el museo y el ministerio. González Tornel recordó que entre 2023 y 2024 el Gobierno central ha comprado para la pinacoteca valenciana tres importantes cuadros: San Martín compartiendo su capa con el mendigo, de Juan Ribalta; Carrera de joies, de Antonio Fillol, y este Zurbarán. «Cada vez que enriquecemos los museos damos un paso adelante hacia el arte y el patrimonio», dijo Martí.

Ángeles Albert, Jordi Martí, José Antonio Rovira, Pilar Tébar, Pablo González Tornel y Marta Alonso, frente al Zurbarán en el Bellas Artes de València. / L-EMV

El secretario de Estado deseó que actos como el de ayer no sean «flor de un día» y mostró su intención de «incentivar no solo el mantenimiento de la infraestructura de los museos que gestiona el ministerio, sino de nutrir su colección», explicó. Martí reiteró el «compromiso» del ministerio con el Bellas Artes y aseguró que «tenemos una pluricelularidad, es importante que no haya ‘periferias’», dijo en alusión a las instituciones culturales de fuera de Madrid, que son «capaces de contar la Historia del Arte universal», como es el caso del Museo de Bellas Artes de València. «No podemos concentrar todo en una cúspide».

Además, Martí hizo alusión a la información publicada ayer por este diario y confirmó que el proyecto de reurbanización del entorno del museo se podrá ejecutar en 2026. Sobre la autonomía del museo, Tébar recordó que «uno de nuestros objetivos es trabajar en ello».

Inversión en el Museo González Martí

Por otra parte, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert, explicó que el ministerio va a invertir 300.000 euros en trabajos de mejora y reparación de la fachada del Museo Nacional de Cerámica y Arte Suntuarias «González Martí». Estas labores responden a la «restauración natural y normal del deterioro» de la fachada y al golpe de un camión el pasado mes de octubre, un «incidente menor», en palabras de Albert.

