Hannibal Laguna vuelve a València en la segunda jornada de la Mediterránea Fashion Week

La segunda jornada de la Mediterránea Fashion Week nos dejó una colección de desfiles inolvidables, en los que la moda se presentó como un medio para contar historias, expresar emociones y reflejar el poder transformador de la mujer. La esperada vuelta de la firma Hannibal Laguna a Valencia, junto a diseñadores como Andrea Venturoli, Maison Mesa, Li Lab y Miguel Llopis, ofreció una jornada de desfiles, en la que la artesanía, la cultura, la feminidad y la resiliencia fueron los grandes protagonistas.

El sábado 1 de febrero, la Mediterránea Fashion Week continuó su andadura en el Palacio de la Exposición de València con una jornada llena de desfiles espectaculares, propuestas llenas de emoción y moda que trascendió fronteras. Una auténtica muestra de la creatividad y el talento internacional.

Hannibal Laguna: Un jardín en blanco

La jornada comenzó con la esperada colección de novias de la firma Hannibal Laguna, una oda al romanticismo y la feminidad. Presentando en Valencia por primera vez su colección de Novias Couture `WHITELAND´. Una sucesión de vestidos elegantes y atemporales que hablan del amor, la feminidad y el romanticismo, con el inconfundible y sofisticado sello de la casa. La icónica casa de alta costura transformó la pasarela en un jardín bucólico, donde crêpes de seda, bordados con hilos de cristal y detalles escultóricos acentuaron la silueta femenina. Inspirada en la naturaleza, la colección mostró vestidos etéreos y diseños precisos que, sin perder la elegancia, aportaron una nueva mirada contemporánea a la alta costura.

Una propuesta que realza las atemporales señas de identidad de una firma que, con la magia de su aguja busca esculpir la silueta femenina con maestría, precisión y una nueva mirada contemporánea que nos abre las puertas a un futuro lleno de ilusiones.

La firma de Alta Costura HANNIBAL LAGUNA está considerada un claro referente de la historia reciente de la moda española. A través de sus colecciones de autor, defiende la excelencia artesana de los altos oficios y la creación de prendas que perduren en el tiempo, contribuyendo de manera activa a la concienciación de la sostenibilidad. Vestidos para soñar, confeccionados artesanalmente por un equipo de manos expertas capitaneados por Isabel Angulo, cofundadora y directora de la firma, quien, junto a su director creativo, le imprimen a cada colección el sofisticado y elegante estilo de la casa. Convirtiendo las creaciones de la firma, en piezas únicas, admiradas y reconocidas como auténticas joyas.

Andrea Venturoli: Ethereal Threads

La diseñadora colombiana Andrea Venturoli presentó Ethereal Threads, una colección que fusiona las raíces colombianas con la riqueza cultural de la India. Los tonos baby blue, night blue y gris perla dominaron la pasarela, mientras que la textura de sus tejidos celebraba la feminidad y el trabajo artesanal. Con esta propuesta, Venturoli transportó a los asistentes a un viaje cultural lleno de emociones, en donde la moda se convirtió en un puente entre dos mundos. Venturoli presentó diseños elaborados a partir de fibra orgánica obtenida a partir del café de Colombia. Cada prenda relató historias de autenticidad y resiliencia, homenajeando a las mujeres colombianas e indias que la inspiraron.

Maison Mesa: La fuerza de la mujer contemporánea

El siguiente desfile nos trajo la colección SÉVERINE de Maison Mesa, un homenaje a la mujer que se reinventa y desafía las normas sociales. Inspirada en el personaje de Belle de Jour de Buñuel, esta propuesta de otoño/invierno mostró prendas que empoderan y permiten a la mujer ser ella misma, sin restricciones. Los colores vibrantes como el verde hierba, fucsia y azulón dominaron las prendas de punto y los vestidos que destilaban comodidad, elegancia y sensualidad. Para una mujer que quiere sentirse cómoda, con prendas de punto que no restrinjan sus movimientos sin perder ni elegancia, ni sensualidad, prendas prácticas de tactos agradables sobre la piel, nuevos jerséis del clásico dibujo de ochos, pantalones, faldas y chaquetas realizados por su fábrica artesana de Perssa'm en Caravaca de la Cruz, incluso bolsos que son tan irresistibles como las propias prendas, pantalones de ante o terciopelo. Tejido de punto que no solo aparece en las prendas de diario, si no que acompaña hasta la noche con falsas antelinas dulces y confortables o en tejido de efecto pluma y lentejuela junto a terciopelos negros con mini lazos de georgette. Con accesorios imprescindibles como los bolsos de piel vacuna española realizados artesanalmente para Maison Mesa por Anabella Bofia, así como las maravillosas joyas que hace Lisi Fracchia en oro y esmalte, nueva colección de calzado o la línea de camisetas para El Tío Claus, en resumen, todas las armas necesarias para ser mism@.

Li Lab: Dinastía Rosa

La propuesta de Li Lab, la firma rusa, nos trasladó a un universo de poder y sofisticación con su colección Dinastía Rosa. Esta SS’25 fue un tributo a la mujer moderna: fuerte, valiente y elegante. Inspirada en la grandeza histórica de la rosa, la colección mostró prendas que reinventaron la armadura del pasado, combinando protección, fuerza y feminidad. Cada pieza, desde los cortes refinados hasta los detalles de diseño, celebró la resiliencia femenina. La pasarela se llenó de confianza, sensualidad y una presencia arrolladora, con mujeres que se atrevieron a ser ellas mismas, siempre con gracia y coraje.

Miguel Llopis: S’ESPALMADOR

La jornada culminó con la propuesta del creador valenciano Miguel Llopis, quien presentó su colección S’ESPALMADOR. Inspirada en el islote de Formentera, Llopis llevó la pasarela a un paraíso terrenal donde los colores azules, arenosos y cobrizos evocaron las aguas cristalinas y las arenas blancas de la isla. Cada prenda, bordada con perlas y conchas, celebró la belleza única del Mediterráneo. La colección combinó naturaleza, lujo y arte, capturando la esencia de la alta costura en una pasarela llena de elegancia, luz y sofisticación mediterránea.

Agenda de desfiles domingo

El domingo 2 de febrero, la jornada se abrirá con la visión futurista de INNIKI (Rusia) a las 12:00h, seguida por el diseño artesanal de Duly Romero (Honduras) a las 14:00h. A las 16:00h, Paloma Suárez tomará la pasarela, y el broche final lo pondrá el diseñador valenciano Mario Salafranca a las 18:00h, clausurando esta edición de la Mediterránea Fashion Week.

La Mediterránea Fashion Week 2025 cuenta con el patrocinio principal de MGM Makeup y empresas como Aproperties, Hyundai Autiber Motor, Iryo, Más Events, Gold Collagen, Nautalia Viajes y Cerveza Turia. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, Visit Valencia, IVACE+ y Feria Valencia.

La Mediterránea Fashion Week continúa su compromiso con la moda de autor, la sostenibilidad y la artesanía, reafirmando su importancia como motor de diversidad en la industria de la moda.