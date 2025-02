El libro estaba fuera de su sitio. Y eso no era normal. Cada cual ocupa el hueco que le corresponde según el orden alfabético. Es la única manera de encontrarlos cuando los buscas. Sabes que nunca los vas a leer todos. Pero forman parte de tu vida y tú de la suya. Hay en esa relación de tantos años un hilo de compasión mutua, de riñas y de abrazos, de entender juntos que vivir es algo que se parece a veces a la vida y otras muy poco o casi nada.

Y de repente el libro que habla de la vida y la obra de Javier Krahe estaba ahí, como si por su cuenta hubiera decidido hacerse más visible que los otros. No es el único en la biblioteca que habla del amigo inolvidable. Hay algunos más. Y sus discos. En vinilo. En CD. A él le gustaban más los CDs que los vinilos. Suenan mejor, me dijo un día en la casa de València después o antes -no recuerdo- de uno de sus conciertos.

El título del libro: Javier Krahe. Querencias y extravíos. Y un añadido: 11 nuevas canciones grabadas en directo. Contiene una larga conversación -en varias etapas- con la periodista Paloma Leyra. Al final está el disco, grabado en el Café España de Valladolid en el año 2007. En letra grande y un tanto desgarbada, la dedicatoria: “Para Alfons, amigo de maquis y de madrileños excéntricos. Abrazos y salud”. Y el dibujito de dos copas al lado de su nombre. Como para brindar por lo que se mantiene vivo desde el mismo día en que nos conocimos: la amistad y los testimonios de Javier sobre la música, sobre la gente que la hace posible o imposible, sobre su propia vida y las vidas que han ido cruzándose en su camino. He vuelto a leer el libro ya antiguo, a detenerme en lo que me llegaba como un recuerdo inalterado a pesar del tiempo transcurrido.

Conforme pasaba las páginas, me encontraba de nuevo con los subrayados de lecturas anteriores, con las palabras suyas que tantas veces escuché cargadas de más ironía que sarcasmo, como a él le gustaba definir lo que cantaba y escribía. Y también estaban ahí los nombres que lo acompañaron en el escenario y a los que sigo pensando como mis imprescindibles camaradas: Javier López de Guereña, Fernando Anguita, Andreas Prittwitz… Y sin faltar nunca, el de Annick: esa vida que compartieron ella y Javier desde 1969.

Alfons Cervera y Krahe. / Levante-EMV

Tantas veces el nombre de Annick en este libro que vive a su bola en las estanterías, unas estanterías ahora ennegrecidas por la humedad que han dejado las torrenciales lluvias de la Dana en el estudio alto de la casa. Y esa ironía de siempre cuando habla de Violante y Marco y las estrategias paternas para hacerse el longuis cuando requerían sus favores: “No me molestes, hijo, ¿no sabes que yo no quería tenerte?”. Y la nada menguante ironía de los críos cuando llegaba la ocasión: “Papá, ya sabemos que no querías tenernos. Pero queremos ir al cine y no tenemos dinero”. Escuela Krahe de pura cepa, ¿eh que sí? Y en eso llegaron los Beatles.

No recordaba ese pasaje. Están hablando de Brassens, el ídolo de Krahe, aunque sólo adaptara del cantautor francés un par de canciones. Y lo que contesta cuando la periodista le pregunta que qué otra música le interesa: “Digamos que fui, como correspondía, más de los Beatles que de los Rolling”. Y sigue: “Intelectualmente, por ejemplo, yo no tenía nada que ver con Mick Jagger”. Otra pregunta sobre si existen canciones perfectas: “No sé lo que es la canción perfecta. Eleanor Rigby me parece perfecta, pero Love me do me parece una birria”. Para gustos nada está escrito. Cuando Eric Clapton escuchó esa “birria” por primera vez, pensó que de dónde había salido esa maravilla que según él cambiaría el mundo de la música moderna. Pero estoy de acuerdo con mi amigo. Yo añadiría a su lista buena Yesterday y A day in the life, con mención aparte para This boy y Helter Skelter. Y por no hacerles un feo a los Stones, sólo por Angie, She’s a Rainbow y Sympathy for the Devil ya merecen estar en lo más alto de los mejores.

Ya ven ustedes que sólo con leer el nombre de los Beatles, me disparo. Pero no olvido que esta columna está dedicada a uno de los mejores amigos que he tenido nunca. Y que un libro que habla de sus canciones y de su vida me ha llevado a escribir, como para sacarle una sonrisa a la mierda de la barrancada, este pedazo de memoria que nunca abandonaré aunque pasen cien años, como en el bolero.

El día 12 de julio de 2015 yo estaba en un pequeño pueblo francés acabando de escribir la novela Otro mundo, dedicada a los silencios de mi padre porque hay miedos que no se acaban nunca. Sobre todo cuando has perdido una guerra y los que la ganaron hacen lo posible para que no olvides en toda tu puñetera vida la derrota. Ese día moría Javier Krahe en Azahara de los Atunes, el pueblo gaditano donde se retiraba los veranos. Tenía setenta y un años y seguro que él habría dicho que toda la vida por delante. La prueba de que hubiera tenido razón es que aquí sigue este domingo. Con ustedes. Conmigo. No sé si con Cuervo ingenuo y “su lengua de serpiente”: ¿te acuerdas, Felipe, de aquello de la OTAN? Seguramente no. Seguramente.