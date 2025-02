Debut en el cómic con una historia para recordar al abuelo

En el momento de la pérdida, el mundo se desmorona y los recuerdos se vuelven dolorosos en pensar lo que se ha vivido y no se volverá a repetir. Después, esos mismos recuerdos van alimentando el corazón y se vuelven gasolina para seguir con la vida, a pesar de las ausencias.

"El día más largo" (2024) es la tierna y emocionante historia creada por Mario Barrachina, un joven ilustrador de 25 años afincado en València y que se estrena en el mundo editorial con un cómic dedicado a su abuelo materno, Ángel, natural de Jalance, donde transcurre toda la historia y donde el autor espera presentar pronto el libro.

Con el sello de Planeta Cómic, Mario Barrachina (Yecla, 1999) lanza una historia que habla sobre la pérdida, pero también sobre la memoria y la familia, que recuerda irremediablemente a La casa, de Paco Roca, de quien dice que es admirador y también fuente de inspiración. Así, el ilustrador valenciano —Premio Nacional del Cómic 2008—, ya ha creado escuela.

Pero no solo eso, a Barrachina —graduado en Grado en Diseño y Tecnologías Creativas por la Universitat Politècnica de València—, también le han fascinado siempre las viñetas de Mortadelo y Filemón, Tintín, Zipi y Zape o las creadas por Jeff Lemire y Bastian Vivès. Desde niño ha dibujado sus personajes favoritos y dice que los referentes de su infancia «los tengo siempre presentes». Al acabar la carrera, decidió crear la historia para recordar a su abuelo, que falleció cuando él apenas tenía 18 años y cuya ausencia le afectó profundamente.

«La historia surge como una intención de rendir un homenaje, en general, a la figura de los abuelos y, en particular, al de mi abuelo materno. Siempre fue una persona muy buena y me transmitió valores importantes acerca de la familia. La idea es reflejar lo que supuso su pérdida a través de este cómic. Me marcó mucho, fue un punto de inflexión en mi vida y un paso a la edad adulta. He querido afrontar esa pérdida de la mejor manera posible», detalla el autor a este periódico.

Portada y una de las paginas de "El día más largo". / Levante-EMV

De esta manera, "El día más" largo tiene «una línea narrativa principal —la del presente, a lo largo del velatorio— y otra en la que, a raíz de esa situación, da pie al recuerdo de conversaciones y situaciones a modo de flashback, que reflejan cómo era la vida con él», apunta. «Lo que más predomina es el humor sobre todo. Muchos de los recuerdos vividos con mi abuelo eran situaciones divertidas. La línea narrativa principal es más fría y quise que los recuerdos tuvieran más potencia y fueran amables y agradables, para contrastar así la tristeza de la pérdida. Muchos de ellos reflejan ese cariño propio de los abuelos y yo recuerdo que en su casa siempre había un ambiente agradable», relata.

"La recompensa máxima"

Con 25 años y siendo su primera obra, Mario Barrachina se sabe afortunado de la oportunidad de salir al mercado, lo que supondrá un salto laboral. «Presenté la obra a un par de concursos pero no hubo suerte, y la siguiente opción fue contactar con editoriales. Un par tuvieron ciertos interés, completé la historia y ya llegó una propuesta final. Me hace una ilusión tremenda y me da mucha felicidad. También es un alivio y una satisfacción ver recompensado todo el esfuerzo, tiempo y trabajo que he invertido en ese proyecto. Poder publicarlo con una editorial es la recompensa máxima. Es mi primer cómic, soy un autor desconocido y era difícil de conseguir», reconoce.

La historia empezó a crearla nada más salir de la universidad y ahora lleva poco más de un año como autónomo, atendiendo a encargos de ilustración editorial y cartelería. Estará en el Salón del Cómic de València firmando "El día más largo", que también espera presentar en otros lugares, como el Jalance de su abuelo.

Para más adelante, está empezando a pensar un nuevo relato, centrado en la infancia». « 'El día más largo' también presenta bastantes momentos de infancia, pero en esta quiero centrarme de lleno en ella y desarrollarla un poco más y también la figura de los hermanos».