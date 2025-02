Hearendless, madurez comprometida

No sé si lo recordarán, pero la banda valenciana Girasoules lo petó a mediados de los noventa. Pero muy mucho. Discos como “Cuestión de suerte” y “Rompe tu silencio” se pinchaban en radiofórmulas, pubs, terrazas y discotecas. Escuchen “Vale la pena” o “Te parece bonito” y díganme que no las conocen de nada, troleros. Practicaban un pop rock de guitarras con toques latinos y caribeños en la onda de Seguridad Social y Radio Futura. Luego llegaron Café Quijano o Jarabe de Palo, pero nuestros Girasoules ya habían llegado al número uno en las listas de Puerto Rico, donde eran verdaderos ídolos de masas con impresionantes actuaciones en festivales delante de decenas de miles de personas. Después llegaron más discos con otros registros, pero sobre todo, llegó la vida.

“Éramos un proyecto artístico que no obtenía los resultados previstos por la multinacional que nos fichó, pese a vender 50.000 copias. Esa presión hizo que cada uno de los componentes viéramos un camino por donde tirar, no nos pusimos de acuerdo y al final llegó la separación”, explica Quique Tarrasó, cantante y guitarra, quien añade al cóctel problemas de salud. Su posterior recorrido vital y profesional no ha conseguido apartarlo de su pasión, lleva la música en su ADN. Tiene que ser así, porque sus hijos Martín y Yago están al frente de Tenda y NAM, grupos punteros para las jóvenes generaciones de músicos y aficionados del País Valenciano.

Quique, encantado con el talento de sus vástagos, les cuenta sus experiencias en el negocio durante aquella época de vacas gordas para la industria musical. No echa de menos nada de aquella vorágine porque lo que a él le importaba, por encima de todo lo demás, era su música. Por eso ha seguido componiendo, tocando y grabando de forma artesanal. Por eso se subió el sábado 25 de enero al minúsculo escenario de la cervecería Hops con todas esas canciones compuestas en soledad acompañado por una estupenda banda que le dio el empaque que se merecen. El resultado fue maravilloso.

Lo hizo bajo el nombre de Hearendless, con el que ya ha publicado varios elepés y singles en redes y plataformas. El repertorio se basó en temas del largo “Homemade Nirvana” y en sus recientes sencillos. El primero discurre por el rock minimalista, reposado, melódico, ecléctico, de suaves guitarras eléctricas y programaciones sencillas. Música de un hombre maduro en la onda de Kurt Vile o Jeff Tweedy. Actual y contemporáneo. Agradable y recomendable. En cambio, sus recientes sencillos “Chieftains”, “Enchained” y “Fictions” transitan por sonidos más potentes, enérgicos y veloces. Rock británico con querencias setenteras, Paul Weller, Elvis Costello, Echo and The Bunnymen, Waterboys, The Church. Una Fender Jaguar, una Telecaster, un simulador de Hammond y amplificadores Orange calentitos como una cesta de gatetes junto a una chimenea. Le añaden cerveza fría y me olvido hasta de cenar.

En directo Hearendless son, además de Tarrasó, Rafa Picó (Comité Cisne, Revólver) a la batería, Cristian Alcántara al bajo, José Luis Bosch a la guitarra y Sergio Sanz a las teclas. “Estoy contentísimo de tocar con esta banda, somo amigos desde hace muchísimos años y tenemos mucha complicidad y fluidez. Tocar en locales como Hops o Loco Club es un regalo, lo prefiero a los grandes espacios, me encanta ver la cara del público, el feedback que se desarrolla en un concierto cercano”.

El cambio de idioma no ha sido ningún trauma, Quique se expresa en inglés con una soltura más que digna y es capaz de dotar a sus letras de una belleza concisa y comprometida. Compone sobre lo que le remueve el alma: la guerra de Ucrania, el acoso y la violencia escolar, el desigual y bochornoso reparto de la riqueza mundial, la soledad que produce el rechazo a la vejez, el laberinto de las fake news, el daño que provoca la exposición en redes sociales y las trampas de la industria musical. “Sé que es anticomercial pero he llegado a un punto de mi vida en el que hago lo que me apetece para seguir siendo fiel a mi idea de lo que es el rock”.

Quique Tarrasó ya tuvo su ración de éxito y popularidad con Girasoules y ahora aspira a ser totalmente independiente. A disfrutar sacando de su interior todo aquello que la música introdujo en su adolescencia. Y nosotros vamos a tener la suerte de comprobarlo.