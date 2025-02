Posteguillo: “Los que nos gobiernan quieren gente aturdida”

El escritor valenciano Santiago Posteguillo ha abierto este lunes los Encuentros de Escritores 2025 en la Biblioteca Valenciana y allí ha hablado de la gestión de la cultura y de la gestión de las inundaciones de la dana, que vivió muy de cerca ya que el 29 de octubre se encontraba en Paiporta.

De lo primero, Posteguillo lamentó que "en general, la cultura en este país suele estar bastante dejada de la mano del señor y solo suele interesar cuando se la puede ideologizar desde el poder político, y ese no es el enfoque". Sobre lo segundo, pidió que las ayudas a los afectados por la dana "realmente lleguen con agilidad" a quienes lo necesitan, ya que la sensación para quien está desesperado es "de cierta lentitud" y hay que recuperar "una zona que está realmente muy herida".

“La cultura debe ser molesta para el que manda”

Autor de exitosas novelas ambientadas la mayoría de ellas en la república e imperio romanos, Posteguillo ha asegurado que la cultura debe ser “por naturaleza” “molesta para el que manda, sea de una línea o de otra. Y normalmente esto es incómodo para el que manda, entonces no suele querer fomentar una cultura no controlada".

"Yo sigo pensando -es una paranoia mía personal que tengo- que en general, desde quienes nos gobiernan de todos los colores, condiciones y perspectivas, lo que se quiere es gente aturdida por redes sociales, por plataformas, por un montón de sobrecarga de posibles entretenimientos que no dejan de ser el circo de los romanos para que la gente no se preocupe de cosas realmente importantes y para que la gente no lea, no reflexione y no sea realmente exigente con quienes nos gobiernan", ha dicho el escritor. Por ello considera que en la clase política "siempre hay una falta de voluntad política en realmente querer que la gente desarrolle la cultura, porque esto les haría que tener una serie de gente gobernada muy exigente con ellos y eso no lo quieren".

Sobre la relación entre la política y la cultura, ha pedido "fomentar más que la gente vaya más al teatro y que lea más". Aunque ha admitido que "hay políticos más sensibles que otros a esto", ha hecho notar que "todavía falta mucha sensibilización y, sobre todo, mucha voluntad".

"Muchas ayudas se quedan en palabras"

El pasado noviembre se hizo muy popular el vídeo de una intervención en el Senado en la que Posteguillo narraba la experiencia que vivió el 29 de octubre a solo 50 metros del barranco del Poyo y denunció la falta de ayuda institucional. Pasados dos meses de aquella charla, el escritor ha defendido que ahora "lo más importante es la reconstrucción y que todas esas ayudas que se prometen por las administraciones realmente lleguen con agilidad a la persona que lo necesita, porque la situación sigue siendo muy dura, muy complicada".

"Algunas ayudas llegan, pero muchas no: se quedan en palabras. Lo que hay que hacer es transformar esas palabras en efectos reales", ha reclamado, y ha subrayado que "queda muchísimo por hacer" y hay "una sensación de, para quien está desesperado, de cierta lentitud para poder recuperar una zona que está realmente muy herida".

Una herida que Posteguillo considera que, de alguna forma, influirá más pronto o más tarde en sus textos. "Cuando hablas de enamoramiento o de odio o rabia hacia alguien, tú escribes desde cómo has sentido tú alguna vez rabia, odio o te has enamorado de alguien -ha señalado-. Evidentemente, si vivo experiencias personales que son muy duras o complicadas, eso de alguna forma va a rezumar y rezumará por algún lado, eso va a estar".

El escritor ha revelado que en los últimos tres meses se ha dedicado a su trabajo, "que es escribir", pues se encuentra inmerso en la tercera parte del libro de Julio César, cuya publicación está prevista para el próximo mes de noviembre.