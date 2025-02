Rosana Pastor revive la matanza de los abogados de Atocha

La noche del 24 de enero de 1977 un comando de la ultraderecha asesinó a cinco personas en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid en el que trabajaban. El suceso marcó una época y en la cultura ha sido objeto de obras audiovisuales como "Siete días de enero" (1979), de Juan Antonio Bardem. Ahora, la actriz y directora valenciana Rosana Pastor rinde homenaje a este título y estrena "Siete días en mayo", un documental sobre el suceso que marcó la Transición.

De qué va "Siete días en mayo"

La película, que se estrena en los cines de València el próximo viernes, mezcla pequeñas dosis de ficción con lo que ocurrió aquella trágica noche. Pastor presenta a David Riondino, director de cine italiano, que viaja a España a documentarse sobre la Matanza de Atocha de 1977 para realizar una película en su 50 aniversario. Contará con la ayuda de Alejandra, una joven documentalista que le impele a contextualizar el pasado con el actual ascenso de la extrema derecha. El cineasta italiano recuperará una parte de ese pasado reciente y será testigo de una realidad que propicia la reflexión sobre algunas cuestiones actuales como el avance de la extrema derecha, el problema de acceso a la vivienda y la precariedad laboral.

Un fotograma del documental. / L-EMV

Un sueño de juventud

Según explica Pastor a Levante-EMV, este atentado tuvo «una resonancia muy importante para mí». Recuerda que vio la película de Bardem en el cine y que a los pocos días «tuve un sueño en el que un grupo de extrema derecha entraba en el cine y nos apuntaba con armas, me recuerdo saliendo del cine saltando por los asientos y ese sueño lo he tenido siempre muy vivo», dice. «Para una generación de jóvenes que dábamos nuestros primeros pasos como adultos, nos marcó mucho. No fue la vivencia tanto de los acontecimientos, sino la vivencia narrada desde el cine», explica. En ese sentido señala que «me interesa el cine como memoria, el cine como elemento que nos narra y nos pone en contexto la realidad, el cine para ayudarnos a repensar y pensar quiénes somos», plantea.

Para el rodaje de "Siete días en mayo" Pastor ha contado con el testimonio de quienes vivieron de cerca el suceso y quienes ponen el contexto. Ha entrevistado a la abogada y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, entonces responsable de aquel despacho, pero que en el momento de la matanza no se encontraba allí; José María Mohedano, abogado de la acusación particular; o Paca Sauquillo, una de las fundadoras del movimiento de abogados laboralistas y hermana del asesinado Javier Sauquillo, enumera Pastor. Además, cuenta también con el testimonio de Alejandro Ruiz Huerta, «el único superviviente a día de hoy de los abogados que estaban en el despacho».

Manuela Carmena, en la entrevista. / L-EMV

Junto a ellos, Pastor ha hablado con expertos que ofrecen el contexto: Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), «explica cómo estaba la situación de crispada, con un ambiente laboral muy complejo, huelgas y elementos de extrema derecha intentando perpetuar el régimen franquista sin Franco. Y tanto Sordo como Bruno Estrada, coordinador de CC OO, muestran el contexto de aquellos años».

Además, Pastor señala que el documental cuenta con la participación del sociólogo Steven Forti; la profesora Zira Box; la investigadora Silvia Díaz-Fernández; Miquel Ramos, periodista experto en delitos de odio, y Nora Rodríguez, abogada experta en delitos de odio, que contextualizan «ese resurgir de la extrema derecha».

Intuición

Pastor relata que «lo que más me sorprende es que cuando decidimos tratar la matanza de Atocha y esa mirada a futuro del ascenso de la extrema derecha, aún no habían tenido lugar las elecciones europeas, ni en Francia, ni, evidentemente, en Estados Unidos. Me doy cuenta de esa intuición de reflexionar hacia dónde vamos como sociedad, qué está pasando, por qué las clases más desfavorecidas, gente trabajadora con salarios precarios, o incluso gente que no tiene trabajo, está mirando hacia las reacciones de la extrema derecha».

La película, que tiene varias fechas de estreno en otras localidades españolas, ya se ha podido ver en Madrid. Allí, el público -dice Pastor- «sale muy agradecido, porque algunos lo vivieron y ven necesario posar la mirada en aquellos hechos para no olvidarlos». «Me gustaría mucho que los jóvenes tengan referencias y conocimientos sobre lo que ha sido nuestro pasado más reciente. Cuando yo era estudiante muchas cosas en la escuela no me las enseñaron, las he tenido que aprender en la vida, y me gustaría mucho que los jóvenes pudieran ver esta película como algo que tiene que ver con su pasado y con su presente, que venimos de haber sido el pueblo que asesinó y que enterró a los abogados laboralistas de Atocha, y que eso está en nuestra memoria y en nuestro imaginario y no sería conveniente olvidarlo», dice la cineasta valenciana.

Unai Sordo participa en el documental 'Siete días en mayo'. / L-EMV

Un estreno "arriesgado"

"Siete días en mayo" ha comenzado ya su trayectoria comercial en salas, un camino que, tratándose de un documental y en tiempo del liderazgo del streaming «es arriesgado», opina Rosana Pastor, «pero ahí estamos, intentando que las salas nos lo cuiden». El documental, señala, «es un ámbito que tiene espacios mucho más reducidos que la ficción. Lo que intentamos es ofrecer al público la posibilidad de ir al cine a tener una experiencia, de poder hablar después, que puedan ir dando espacio a documentales como el nuestro para que la gente pueda disfrutar de ver cine de otra manera».

Alejandro Ruiz-Huerta, único superviviente a día de hoy de la masacre. / L-EMV

Este es el tercer documental de Pastor como directora. Debutó en 2014 en la codirección del largometraje documental "El Quinto Jinete. Una visión de la I Guerra Mundial por Vicente Blasco Ibáñez". A este título le siguió, en 2020 y ya en solitario, "Francisco Brines. Los signos desvelados", sobre la vida y la obra del poeta valenciano. Estos "Siete días en mayo" supone su tercer documental pero no el último. De hecho, avanza que ya trabaja en una película «que tiene una mirada hacia el territorio y hacia cómo nos lo estamos cargando, tiene una mirada muy conectada con la dana del 29 de octubre. Es un documental que tiene que ver con el caso omiso que estamos haciendo a la realidad del cambio climático», avanza sin querer desvelar mucho más del proyecto.

Pero Rosana Pastor ha sido, y es, antes de todo actriz. En su filmografía hay de más de cincuenta títulos, entre producciones nacionales e internacionales. «Estar delante de la cámara es algo que me ha gustado y me ha apasionado siempre, ha sido mi vida», sostiene. «Pero la experiencia de estar detrás y en el documental, que es un ámbito que te permite mucho la reflexión, me gusta mucho. Me gusta hacer ese ejercicio de intentar, ante un hecho, mirarlo desde muchas perspectivas y otras personas puedan darte su opinión y puedan ayudar a dar una mirada colectiva sobre un hecho, eso me parece muy interesante. Esa reflexión colectiva es muy necesaria en nuestros días», concluye Pastor.

