Cajamar es convertix en patrocinador de temporada de Les Arts

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Cajamar Caixa Rural es convertix en nou Patrocinador de Temporada del Palau de Les Arts Reina Sofia de València, ha anunciat el teatre d'òpera en un comunicat.

El director territorial de Cajamar a València, Jesús García García, i el director general de Les Arts, Jorge Culla Bayarri, han signat l'acord de patrocini pel qual l'entitat financera es compromet a col·laborar amb el coliseu per a la realització de la seua activitat artística programada el 2025.

D'esta forma, Cajamar es convertix en un dels principals col·laboradors privats de Les Arts per a la posada en escena de les seues principals apostes artístiques enguany que, en la present temporada, inclouen l'"esperat retorn" de Wagner amb 'El holandés errante', la nova producció del doble programa ''L'heure espagnole' / 'Gianni Schicchi' o 'Roberto Devereaux', última de les òperes de la trilogia Tudor a pujar a Les Arts.

El patrocini de Cajamar també s'estén a l'oferta operística i musical contemplada dins del present exercici anual, que es presentarà dins de la Temporada 2025-2026.

Jorge Culla ha agraït a Cajamar la seua "confiança en el model artístic i de gestió del centre operístic valencià, que es traduïx en un important suport econòmic per a la consolidació de Les Arts com a institució cultural de referència a la Comunitat Valenciana".

Així mateix, el director general de centre d'arts ha destacat que la incorporació de l'entitat financera en el programa de patrocini suposa també "un reconeixement a la labor realitzada per Les Arts en els últims anys en la seua recerca per un model de finançament en el qual tant la societat civil com el teixit econòmic de l'autonomia tinga un paper de rellevància".

Per la seua banda, el director territorial de Cajamar, Jesús García, ha explicat que "este acord de mecenatge amb Les Arts mostra el compromís de la nostra entitat amb el desenvolupament sociocultural de la Comunitat Valenciana, a través del suport desinteressat i filantròpic de les arts escèniques i la música, i, en concret, de l'activitat artística i cultural de Les Arts".

"Desitgem que la nostra contribució promoga la seua consolidació com un dels principals centres musicals de referència mundial, lligant el nom de Cajamar a un centre cultural d'excel·lència com és Les Arts", ha manifestat.