La leyenda alucinada de Manchester llega a València

Hubo a finales de los 80 una ciudad en la que la música y las drogas se hermanaron de una forma tan poderosa que aún hoy es recordada incluso por los que protagonizaron aquel momento. Y no era València. Estamos hablando del Manchester de la “raves” y del “acid”, de The Haçienda, del sello Factory y de grupos como Stones Roses, Charlatans, Inspiral Carpets o New Order.

Pero si hay una banda que encarnó como nadie aquel espíritu “Madchester” que llevó el verano del amor al norte de Inglaterra, esa fue Happy Mondays, el grupo comandado Shaun Ryder que el próximo mes de septiembre estará actuando en València dentro del festival Visor Fest que tendrá lugar en la Marina Nord.

Los Mondays son recordados en la actualidad como uno de los grupos más drogadictos de la historia del rock, y eso ya es mucho decir. De ellos circulan mogollón de anécdotas y leyendas, como aquella de Shaun y su amigo Bez (dealer y bailarín de Happy Mondays) provocando una lluvia sobre Manchester de palomas muertas por envenenamiento. O la del mismo Shaun creyendo que estaba cantando al frente de su banda cuando realmente se había equivocado de local y estaba liderando a los Symple Red. O aquella del álbum instrumental que grabaron subidos a montañas de cocaína en las Barbados, isla a la que les había enviado su sello discográfico para alejarlos de la heroína.

Pese a todo (y pese a llevar a la quiebra a Factory Records), aquel disco, “Pills 'n' Thrills and Bellyaches”, es un gran disco, como también lo son los dos primeros de su discografía, “Squirrel & G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile” y “Bummed”. Tres trabajos que son lo más parecido que se puede encontrar a un desfase festivo sin principio ni final impreso sobre un vinilo.

Hoy Shaun asegura que ya no es el desfase andante que fue durante mucho tiempo, así que quizá cuando actúe en el Visor Fest tampoco echará de menos los productos típicos de la València de los 80 y 90 que sí pudieron degustar algunos compañeros de generación y ciudad que entonces pasaron por aquí como los Stone Roses o New Order. A estos últimos una conocida tienda de discos -Zic Zac- los “esponsorizó” con un par de mescas para que tocaran con una camiseta del local en Pachá. “Se las comieron todos antes del concierto. Se las di, ante la curiosidad e insistencia, mientras les servía de traductor en una entrevista en Los 40», contaba el promotor y dueño de Zic-Zac, Miguel Jiménez.

Además de Happy Mondays, el festival que se celebrará el 26 y 27 de septiembre en la Marin aNord ha confirmado también dos nuevas incorporaciónes: los británicos Echobelly y los estadounidenses Buffalo Tom. Los tres se unen así a los ya anunciados The Lemonheads y Chucho.