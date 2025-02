La M.O.D.A., primera banda confirmada (y por partida doble) para la sala multiusos del Roig Arena

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) ha anunciado su nueva gira para 2025 y 2026 con más de una treintena de conciertos en 16 ciudades de España, entre ellas València.

En concreto, el grupo burgalés actuará dos noches en la sala multiusos del Roig Arena, un recinto situado dentro del propio pabellón con capacidad para acoger a un público de hasta dos mil personas.

La banda, que trabaja en su nuevo disco de cara a su publicación en otoño de este año, comenzará esta gira el 13 de noviembre en Bilbao, donde actuará también los días 14 y 15 del mismo mes, tras lo que recalará con dos fechas en Murcia, el 21 y 22.

Santander, el 28 y 29 de noviembre, será la siguiente parada de la gira, que también pasará por Zaragoza los días 5 y 6 de diciembre; Granada, los días 11 y 12; Málaga, el 13, y Valladolid, el 18, 19 y 20 de diciembre.

La gira continuará el 10 y 11 de enero en València, en el Roig Arena, para seguir el 15 y 16 en Pamplona, el 23 y 24 en Salamanca, el 29 en Santiago de Compostela y el 30 y 21 de A Coruña, según ha informado La M.O.D.A a través de sus redes sociales.

Gijón, el 6 de febrero, y León, el 7, también acogerán conciertos del grupo en el marco de este tour que, además, incluye tres conciertos en Barcelona los días 12, 13 y 14, y seis citas en Madrid los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero.

Las entradas para estos conciertos están a la venta la página web del grupo, https://www.lamaravillosaorquestadelalcohol.com/

Un nuevo espacio para la ciudad

La M.O.D.A. es así la primera banda confirmada en la sala multiusos del Roig Arena, un espacio que aporta a València la capacidad de acoger bajo techo un rango de público del que la ciudad anda escaso.

Más allá de esta posibilidad, la ciudad solo dispone actualmente de dos recintos en los que organizar conciertos a cubierto (ambos municipales) para más de 2.000 espectadores: el velódromo Luis Puig (6.500) y la Font de Sant Lluís (8.000). Ambos han acogido actuaciones en el pasado (Simple Minds, Bob Dylan, Sting, The Cure, Iron Maiden, Lenny Kravitz, Leonard Cohen, Duran Duran, Supertramp, Motörhead, The Cure o Status Quo, por hablar solo de nombres internacionales), pero ya hace tiempo que no se planta allí un escenario para ofrecer música. Tampoco sus condiciones acústicas o sus comodidades para artistas y públicos son las mejores.

Por debajo de los 2.000 espectadores la oferta de salas para el rock, pop y otras músicas en directo es, lógicamente, más amplia. Va desde los 150 o 200 espectadores que pueden tener espacios como La Residencia, La Casa de la Mar o Radio City, a los 1.400 de la sala principal de Repvblicca, aunque en el caso de la sala de Mislata el ayuntamiento ha rebajado el aforo hasta 400. En este rango caben escenarios consolidados como la sala Moon (950), La Plazeta (750), Palau Alameda (700), Jerusalem (550), Rock City (500), Peter Rock (320), Matisse (300), Loco Club (300), Black Note (250) o 16 Toneladas (250), y algunos de reciente creación como la discoteca Spook (800).

A estos recintos habría que añadir la posibilidad que auditorios públicos o teatros privados ofrecen de vez en cuando para celebrar actuaciones de música popular, como el Palau de la Música (1.750 espectadores), el Palau de Congressos (1.500), el auditorio de Les Arts (1.490), el Principal (1.200), el Olympia (1.000), la Rambleta (700), El Musical (400), el Rialto (350), el Micalet (250) o la Mutant (200).

Y no hay que olvidar el gran número de "cafés culturales" que ofrecen varias veces por semana música en directo para un público más reducido, como pueden ser Jimmy Glass, Espacio Inestable, El Volander, Café Mercedes, Ubik Café, Biplaza, Monterey Pub, Electropura, La Viti, George Best, Kafcafé, Tulsa, St Patricks, Max Max, Villa Indiano, Marino Jazz, Splendini, Centro Excursionista, Hard Rock Cafe o el Casino de Benimaclet.

Los conciertos del Roig Arena

Entre las citas musicales que ya se han dado a conocer en el Roig Arena están: Camilo (12 de septiembre); Manuel Carrasco (20 de sepiembre); Quevedo — que cerrará su gira «Buenas Noches Tour España»— el 2 de octubre de 2025, Discoteca de los 80 (18 de octubre), Mónica Naranjo (22 de noviembre); Joaquín Sabina (8 y 11 de octubre), David Bisbal (6 de diciembre), Ana Belén (10 de diciembre), Sen Senra (9 de enero de 2026), Hans Zimmer (26 de marzo de 2026) y Dani Martín (9 de mayo de 2026).