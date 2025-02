San Valentín: La literatura romática tiene cantera

Las historias de amor parece que nunca pasan de moda. Siempre habrá quien se enamore o siga creyendo en el amor y siempre habrá quien lo anhele o eche de menos. Sí que evolucionan, cambian o se ven desde una perspectiva diferente, y a eso es a lo que contribuyen nuevas autoras de romance que, con relatos contemporáneos, juveniles o a través de las redes sociales, siguen cultivando un género (mal) considerado muchas veces menor pero que tira del carro editorial sin parar.

Ahí están Alice Kellen y Elísabet Benavent, dos valencianas, best sellers con historias de amor, entre otros ingredientes, que siempre triunfan.

Silvia Sáez, Carla Martí o Nerea Pascual son tres jóvenes valencianas que han escrito novela romántica. En el primer caso, Silvia Sáez ha lanzado recientemente "La teoría de la conexión" (Roca Editorial), con Sophie y Logan como protagonistas, dos jóvenes que se conocen y se aferran el uno al otro en un grupo de apoyo, cuando intentan superar sendos baches en sus vidas.

Su autora, de Buñol y de 24 años, explica que «es un libro de romance, pero no solo de eso, también se centra en los respectivos duelos de los protagonistas, con muchas reflexiones sobre salud mental, consejos y temas considerados tabú». «Es una novela esperanzadora porque el mensaje que quiere transmitir es que, pase lo que pase y estés en el estado en el que estés, se puede salir de todo», indica.

Aunque ya tiene publicada una historia anterior -una biología de fantasía-, asegura que en sus historias nunca ha faltado el romance, género que siempre ha escrito. «Es con lo que me siento más cómoda y quiero que todo mi recorrido sea en este género», asegura a Levante-EMV.

«Tenemos que dar visibilidad a las relaciones de hoy en día; estamos acostumbrados a las de nuestros abuelos y nuestros padres, pero las redes sociales cambian mucho la manera en la que conocemos a las personas y también las relaciones, y se pueden dar otros enfoques distintos de cómo son y cómo queremos que sean», asegura sobre las nuevas voces ‘románticas’.

También ha publicado libro Carla Martí (València, 1998). Se titula "Estrellas de ciudad" (Contraluz) y es la historia de Zora Pavlova -una nueva promesa de Hollywood a la que su pareja engaña ante todos- y Giovanni Brunelli -una estrella del rock infeliz con su carrera-; que también se conocen en un momento vital complicado para ambos.

«Aposté por este género porque las historias de romance me inspiran mucho; desde siempre me han encantado; y, como escritora, también quería hacer sentir a mis lectoras de la misma manera en la que las novelas románticas me habían hecho sentir durante toda la vida».

En su opinión, estas historias «pueden tratar muchos más temas aparte de la relación sentimental entre dos personajes y permiten ahondar en temas profundos con los que todas nos podemos sentir identificadas».

También cree que las jóvenes escritoras en la veintena aportan «una visión de la vida, del mundo, más actualizada y acorde a las vivencias de nuestra generación». «No son las mismas inquietudes y problemas a los que se enfrentaban generaciones anteriores».

«Hay problemas que siempre serán los mismos, pero otros van mutando con el paso del tiempo, así que creo que es muy importante dar voz a las generaciones más jóvenes a través de personas que también pertenezcan a estas». De hecho, Carla Martí tiene desde 2020 una cuenta en redes sociales donde comparte con sus seguidores su amor por la literatura.

«Desde que tengo uso de razón me han encantado la literatura y los libros y siempre he intentado encontrar en internet personas que, como yo, se sintieran conectadas a eso. Me movió querer crear una comunidad que me entendiese y con la que poder compartir mis opiniones», afirma.

Quien también es conocida en redes sociales es Nerea Pascual (Alicante, 2001), sobre todo en TikTok. En 2024, publicó "Cuando el cielo se vuelva amarillo" (MatchStories), el relato de Lola y Nico, inspirado en su propia historia de amor con Charlie (Carlos Sarrià), un joven que padeció sarcoma de Ewing -un cáncer raro que afecta sobre todo a jóvenes- y que fue relatando su enfermedad, también en redes sociales.

Nerea Pascual. / Levante-EMV

En este caso, aunque con final triste, el romance va ligado a una auténtica lección de vida y de superación personal, y su autora ha querido reflejar «el auténtico significado del amor», a pesar de que hay relaciones que tienen «fecha de caducidad», por lo que defiende «un carpe diem real». «Escribir esta historia ha sido uno de los mayores retos de mi vida», reconoce la joven.

De esta manera, esta historia romántica se convierte también en una de superación de miedos, inseguridades, vulnerabilidad e incertidumbres ante la enfermedad, así como de amistad, además del ingrediente amoroso. «Lola y Nico aprenden juntos a vivir en el presente, a valorar los pequeños momentos de la vida, a disfrutar de sus seres queridos y a dejar de preocuparse por el futuro incierto», resume la joven sobre su libro, que siempre mantiene «un enfoque positivo y esperanzador».