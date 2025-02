Carrero Blanco y la CIA detonan la imaginación de Ferran Torrent

Ya adelantó el pasado domingo Ferran Torrent en Levante-EMV alguna pista sobre su siguiente paso literario tras El jo que no mor, su última y recién publicada novela.«Tengo una idea para ambientar una novela en 1973, porque ese año hice la mili con Milans del Bosch en Capitanía -señalaba en la entrevista-. Me crucé varias veces con él y su perro, un pastor alemán que se llamaba Bruno. En el 73, el Régimen está moribundo, con el atentado a Carrero Blanco, y suficiente argumentación política».

El protagonista de esta futura, dijo el domingo, volverá a ser el Mític Regino, un personaje que «ya tiene antecedentes del 66 y el 68, y sería completar una trilogía del franquismo». «Como novelista, los tiempos actuales no me gustan. Para mí no tienen novela», añadía Torrent.

Y ayer, en un encuentro-comida con la prensa, el escritor de Sedaví confirmó que ya piensa en un nuevo libro con el falsificador Regino como protagonista y con la València de 1973 como paisaje. Y, además, reveló su argumento e incluso el título que recibirá esta novela, la que hace tantas en su bibliografía que ni el mismo autor se atreve a dar una cifra. «Se titulará El paradís dels cínics. Yo hasta que no tengo el argumento y el título no me pongo a escribir», desveló.

Así, mientras que El jo que no mor transcurre en una València de 1966 en la que el Regino mueve sus hilos entre agentes del Mossad, espías de la URSS, militares franquistas y reinas de Hollywood, en Els paradís dels cínics el falsificador se verá envuelto en una intriga política en la que la CIA dirige desde la sombra la transición española.

"Los anarquistas no sirven para nada"

Así pues, la próxima novela de Torrent también estará protagonizada por «personas y edificios reales que son imaginados e imaginados que podrían ser reales», tal como él mismo anota al inicio de El jo que no mor. Ayer reconocía ante los medios valencianos que él es de los que creen que el exitoso atentado contra Luis Carrero Blanco en 1973 tuvo lugar con conocimiento y permiso del gobierno de Estados Unidos, que de esta forma se procuró un paso de la dictadura a la democracia en España sin sobresaltos.

A partir de ahí, Torrent ha imaginado para El paradís dels cínics que antes de que ETA hiciera volar el coche del vicepresidente del Gobierno un grupo de anarquistas quiso atentar contra el mismo Francisco Franco durante una visita a València, algo que la CIA intentó evitar para que la transición se desarrollara tal como se había planeado. «Los anarquistas no sirven para nada, pero son muy literarios», apuntaba ayer Torrent.

Su "mejor trabajo"

De todas formas, y tal como subrayó el escritor valenciano, esta es la armadura de una nueva historia cuya publicación todavía no tiene fecha. Ahora es el momento de El jo que no mor, la novela que ya empieza a ocupar los primeros puestos entre los libros de ficción más vendidos en las librerías valencianas y catalanas, según apuntó ayer el editor Emili Rosales, quien no dudó en situar la nueva entrega de Torrent como su «mejor trabajo» hasta la fecha.

El autor ha señalado por su parte que ha visualizado El jo que no mor como una vieja película en blanco y negro que transcurre en una ciudad, València, en la que había más posibilidades de ocio que gente que lo disfrutara. También ha confesado que se ve incapaz de concebir un argumento en los tiempos actuales, y menos aún en la dana que Torrent ha vivido tan de cerca: «nunca verás violencia en mis novelas».