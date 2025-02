Antonio Reyes: "La pureza en el flamenco es lo que se hace con el corazón"

Antonio Reyes es un cantaor puro. O, al menos, así se considera y lo demuestra encima del escenario. Las fuentes de las que bebe como flamenco tampoco mienten: Caracol, Tomás Pavón, Mairena, Camarón... Su cante posee esa luz aniquiladora de la emoción, el motor primero del flamenco, la pureza del cante, ornamentado por la abundancia de conocimientos que supone manejar esos referentes. El Palau de Les Arts le espera esta noche en su ciclo 'Les Arts és Flamenco' junto a otro cantaor: Jesús Méndez. Hacen buen tándem.

¿Cómo ha preparado el concierto del Palau de Les Arts?

Lo que llevamos al concierto es un repertorio de lo más ortodoxo y de lo más gaditano. Haremos un recorrido por los cantes de mi tierra y vamos a intentar de estar a la altura y a agradar a todo el público asistente.

¿Qué le inspira una ciudad como València para cantar?

La verdad que volver a Valencia me inspira mucha confianza porque las veces que he estado me han tratado con mucho cariño y voy con toda la ilusión del mundo.

El tándem junto a Jesús Méndez

Actúa junto a Jesús Méndez, ¿cómo lo definiría como cantaor?

Para mi Jesús es uno de los estandartes del cante de Jerez, y como persona, es inmejorable, tiene un paladar y una sensibilidad especial para el cante flamenco y para mí es un auténtico placer compartir cartel con él siempre.

¿Qué le aporta actuar junto a él?

Actuar con Jesús me aporta mucho, porque además de llevarnos muy bien, ya que somos compadres, él es muy buen cantaor, y siempre cantar con un artista de su talla me obliga a estar a la altura y eso siempre es bueno. Me hace dar el máximo como músico.

En los ensayos, ¿qué le transmite?

Simplemente, es muy fácil trabajar con él. Además, hay que tener en cuenta que él pertenece a la saga de los Méndez, a la que perteneció también 'la reina de la bulería', la famosa 'Paquera de Jerez'…

Ambos sois nacidos en tierra gaditanas, ¿qué tiene esa tierra que da tantos buenos cantaores?

Cádiz y Jerez son cunas del cante, aunque distintas cada una de ellas. No son ni mejor ni peor.

¿Qué es la pureza en el flamenco?

La pureza es todo lo que se hace de verdad y con el corazón

¿Se considera puro?

Sí, me considero un cantaor puro porque lo que hago, mejor o peor, es de verdad y eso es la pureza. Igualmente que un rockero también puede ser puro en su gremio si lo hace con el corazón, ¿no?

Las fuentes flamencas

¿El flamenco se aprende o se lleva dentro?

Creo que hay que nacer flamenco, no se puede aprender. Pero una vez naces para cantar, hay que estudiar mucho el cante e ir perfeccionándolo.

¿A qué cantaor escucha más?

Escucho a todos los cantaores, porque de todos se aprende, pero mis espejos son Caracol, Tomás Pavón, Mairena, Camarón, La Perla y Juanito Mojama...

¿De qué cantaor ha aprendido más?

De Mairena, sin duda, porque su voz es única.

¿Qué cantes antiguos le gustan más?

Antiguamente había una baraja de cantores buenísimos que nos han dejado a los jóvenes un legado muy importante para aprender de ellos. Quiero decir, no por ser antiguo es mejor que lo moderno, pero flamencos de la talla de El Niño Gloria, La Niña de los Peines, Pavón, La Pompi… hoy en día no existen.

¿Tiene futuro el flamenco jondo?

Sí, claro, nunca se va a perder.

