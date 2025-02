La conexión entre Roberta Flack, València y Antonio Machín

Parece que aquel fue un buen concierto, aunque nada excepcional. “El resto fue ya un paseo militar para Roberta Flack”, escribía en Levante-EMV el crítico de jazz Enrique Monfort sobre la primera actuación en España de la cantante norteamericana, fallecida este lunes a los 88. Ese concierto tuvo lugar un 16 de julio de 2005 dentro de la programación del Festival de Jazz del Palau de la Música de València.

Tal como señalaba Monfort, en el repertorio valenciano de esta “dama del soul histórica” no faltaron éxitos como “Magic Lady”, un “hiperglucémica” (señala el crítico) “Tonight I celebrate my love for you”, “Sweet Georgia” y, por supuesto, la celebérrica “Killing me softly”, una canción, escribía el cronista, “elevada ya a los altares mitomaníacos por la televisión y el cine” que “sonó con todo su poder hipnótico ante un público entregado a la cantante”.

Una rareza

Pero entre tanto éxito, la crónica del concierto valenciano de Roberta Flack hace mención a una “rareza” que la artista incluyó en el setlist: una “Angelitos negros” que aquí en España popularizo Antonio Machín y que Roberta dedicó aquella noche a su hermana fallecida unos días antes.

Escrita en los años 40 del siglo pasado por el poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, fue el mexicano Manuel Álvarez Rentería “Maciste” el que puso música a aquel “Píntame angelitos negros” que, además de Antonio Machín (y Roberta Flack) también cantaron Agustín Lara, Nana Mouskouri, Niña Pastori, Celia Cruz, Lola Flores, Javier Solís, Chavela Vargas o Pedro Infante, entre muchos otros.

Para Roberta Flack este bolero no era una canción cualquiera, lo que queda demostrado no solo porque se lo dedicara a su hermana fallecida en 2005 sino porque lo incluyó en su primer disco, aquel magnífico “Firts take” que publicó en 1969 y que la presentaba como una digna seguidora de Nina Simone, Sarah Vaughan, Aretha Franklin o Judy Collins.

Se trata de una interpretación emotiva y desgarradora con un acompañamiento minimalista que le da la importancia necesaria a una letra que Roberta cantaba en su castellano original.

Huyendo del nazismo

Lo que quizá no sabía Roberta la noche en la que cantó en València aquel himno -voluntario o no- contra el racismo es que antes que ella también lo hizo una de las artistas valencianas más importantes de la historia (Concha Piquer) o que el cantante que hizo célebre el tema, Antonio Machín, también eligió València para ofrecer, sino su primer concierto en España, sí el que le impulsó como uno de los artistas más populares del país.

Machín había iniciado su carrera en La Habana y en los años 30 se instaló en Nueva York, donde grabó sus primeros discos, y de ahí pasó a París. Muchos años después le contó al periodista Rafael Brines que tras la invasión nazi huyó de la capital francesa “porque por su raza podía ser perseguido” y se vino a España buscando un porvenir que tardaba en llegarle.

“Se le contrató para algunos bolos sueltos, y uno de ellos fue en fin de semana en Las Arenas, donde los sábados e presentaban espectáculos de variedades al aire libre -escribía Brines-. Y allí le vio y le oyó un empresario y representante valenciano, Vicente Lladró, quien quedó prendado del arte del creador de «Angelitos negros», y en seguida le montó el primer espectáculo en el que cubano iba de cabecera y que se tituló «Ebano y marfil». Y allí, en Las Arenas, arrancó una carrera artística que llenó los principales teatros españoles”.