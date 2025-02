Teenage Fanclub y Death in Vegas, primera avanzadilla del festival Deleste

El pop eterno de Teenage Fanclub, la electrónica oscura de Death in Vegas y la elegancia de Anna Loterudd empiezan a configurar la nueva edición del festival Deleste que tendrá lugar los próximos 16 y 17 de mayo en los Jardines de Viveros de València, una cita que también contará con los británicos Deadletter y los valencianos Mr Sanchez y Faixa.

"Comenzando por los veteranos Teenage Fanclub, una de esas bandas que llevan ya una treintena de años instaladas en nuestros corazones. Claro que con trabajos de la talla de "A Catholic Education", "Bandwagonesque", "Thirteen", "Grand Prix" o "Songs From Northern Britain", por citar solo algunas de sus joyas infinitas, a ver quién no se alegra de la visita de los escoceses", proclaman los promotores del festival en un comunivcsado.

Otro nombre veterano que nos llega en este primer avance también lleva tres décadas en activo. Death In Vegas explora las sonoridades más oscuras, compartiendo panteón del Olimpo de la electrónica británica junto a Cabaret Voltaire, Chris & Cosey y Nitzer Ebb. Richard Fearless, su líder, es todo un profeta entre sus seguidores, predicando la psicodelia, el trance, el acid house y el dub con tanta devoción como acierto.

La noruega Anna Loterudd, más conocida como Anna of the North, es también una de las figuras más aclamadas de la escena electrónica internacional, aunque en su vertiente más synth-pop. Sus canciones, siempre entre la calidez de unas melodías adictivas y la elegancia de sus beats, han llamado la atención de colegas como The Chainsmokers, que no dudaron en remezclar su sencillo "Sway", o el mismísimo Tyler, the Creator, que le invitó a colaborar en dos de los temas incluidos en su álbum "Flower Boy".

Los británicos Deadletter también han saboreado ya las mieles del éxito internacional y recibido los elogios de colegas, profesionales y crítica. Desde abrir conciertos para otras bandas como Squid o Viagra Boys hasta despertar los aplausos de cabeceras tan destacadas como The Guardian o DIY Magazine, los de Yorkshire han pulido las afiladas aristas de su sonido post-punk, hasta su potentísimo larga duración "Hysterical Strength", un álbum que les ha ganado comparaciones con contemporáneos como Fontaines D.C. o clásicos como The Fall. Casi nada.

Para cerrar esta primera avanzadilla de luxe, en la paleta de colores de Deleste Festival no podían faltar, por supuesto, las tonalidades localesde Mr Sanchez y Faixa. Los primeros, Mr Sanchez, pese a formarse en la escena londinense y alcanzar el número uno en la plataforma de artistas emergentes Reverbnation, han desarrollado posteriormente su carrera en nuestro país, culminando el pasado año con un primer LP, "Renacimiento", que confirmaba su pasión por el rock de guitarras poderosas. Un sonido en las antípodas de Faixa, que recogen el folclore valenciano y lo proyectan al presente entre mareas de sintetizadores y oleadas de dubstep y jungle, convirtiéndose en una de las propuestas más estimulantes de la comunidad.

Seis primeros nombres pues tan variados entre sí como atractivos, que configuran un crisol ideal de tonalidades para crear ese color único, el de Deleste, que iluminará la ciudad de Valencia los próximos 16 y 17 de mayo.