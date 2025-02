"El bosque": un exposición donde cada obra es un árbol para reforestar Valencia

A menudo se reivindica el poder transformador del arte. En el caso de la exposición «El bosque», de Hugo Martínez-Tormo, en el Centre del Carme, no podría ser más literal. Para la muestra, que en realidad es mucho más que eso, el artista ha creado una imagen virtual y pixelada de un bosque imaginario. En total hay 120.000 píxeles y cada uno tendrá su versión analógica de 20 x 20 centímetros. Cada una de estas tablillas sale a la venta por 20 euros y llevará consigo la plantación de un árbol en algún lugar por determinar de la provincia de Valencia. El proyecto, según el artista valenciano, es «cuidar nuestro entorno, despertar la consciencia de que si no colaboramos todos las cosas no van a cambiar».

Martínez-Tormo presentó este jueves el proyecto, que estará en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) hasta el próximo 19 de mayo, junto al gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda. El proyecto ha sido realizado íntegramente en el antiguo convento, que ha dado “cobijo” al artista de Paiporta, que se vio gravemente afectado por la dana. Bugeda aseguró que “estamos muy satisfechos con el resultado: tiene un fuerte mensaje y estéticamente es una exposición muy limpia”, dijo sobre el proyecto que habita en la Sala Contrafuertes del Centre de Carme.

Instalación "Semillas digitales". / Ana de los Ángeles

Maceta de "Semillas digitales" en la que hay que colocar la mano para que crezca un árbol virtual en la pantalla. / Ana de los Ángeles

Tres instalaciones

La exposición comienza con Bosque pixelado, una obra que une la tecnología digital con la expresión artística tradicional, y con la que el artista busca reflexionar sobre la relación entre arte, naturaleza y sostenibilidad. A partir de la imagen pixelada de un bosque, compuesta por 300 x 400 píxeles y una paleta de 15 colores, Martínez-Tormo transforma un fragmento de esa imagen en una composición multicolor de tres por doce metros, que cubre la pared de la sala. Cada uno de sus 120.000 píxeles se presenta como un cuadro monocromo pintado a mano y que se podrá comprar en la web bosquepixelado.com (que estará operativa a partir de este viernes). De este modo, el coleccionista participa en un proyecto de reforestación, ya que por cada pixel/tablilla que se compre se planta un árbol en la provincia de Valencia, en un espacio aún por determinar. Con esta venta cada coleccionista tendrá parte de la obra colectiva y, al mismo tiempo, ayudará a la reforestación del territorio de la provincia.

La exposición “El bosque” exhibe también la obra Real/Unreal, una instalación audiovisual que explora la relación entre lo real y lo virtual, lo orgánico y lo digital. La pieza consta de una jardinera con plantones de pino (la especie que se plantará con las ventas de las tablillas/píxeles) y que representa la vida natural y real. Junto a ella, el artista ha generado un vídeo hiperrealista, que sumerge al espectador en un bosque digital. La jardinera, iluminada para favorecer el crecimiento de los plantones, simboliza la vida, mientras que el vídeo, transporta al espectador a un bosque virtual.

La instalación "Real/Unreal". / L-EMV

La tercera parte del proyecto es la más interactiva de todas. ¿Quién dijo que el arte no se toca? En la instalación interactiva Semillas digitales, Martínez-Tormo ofrece una experiencia multisensorial donde los visitantes, al tocar un recipiente lleno de semillas, generan artificialmente en una pantalla árboles que crecen en tiempo real mediante tecnologías de detección táctil y algoritmos de arte generativo. Esta interacción simbólica refleja la relación del ser humano con la naturaleza.

Localizar los árboles

Martínez-Tormo explicó que ya está en contacto con responsables de la Generalitat y técnicos para encontrar el lugar idóneo en el que plantar la semillas de los árboles correspondientes a cada venta. Aunque aún no han concretado la zona exacta, la idea, dijo, es que estén todos los árboles en el mismo paraje y que cada comprador de píxel/tablilla reciba la localización del árbol que ha ‘apadrinado’.

